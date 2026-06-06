Valve ha finalmente confermato quando vedranno la luce Steam Machine e Steam Frame. I due nuovi dispositivi dell’azienda debutteranno nel corso dell’estate 2026, come rivelato all’interno di un post dedicato agli sviluppatori pubblicato nelle scorse ore sul blog ufficiale.

L’annuncio è arrivato quasi in sordina, nascosto in un approfondimento relativo al programma Verified di Steam, ma rappresenta comunque la prima indicazione ufficiale sulla finestra di lancio dei nuovi prodotti hardware dell’azienda. Annunciate lo scorso novembre, le due console sono quasi sparite dai radar, lasciando gli appassionati col dubbio che Valve potesse non rispettare le tempistiche di lancio previste.

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Steam Machine e Steam Frame entrano nel programma Verified, ma il prezzo?

Nel post pubblicato sul sito ufficiale, Valve spiega che Steam Machine e Steam Frame saranno supportati dal programma Verified, lo stesso sistema introdotto con Steam Deck che permette agli utenti di capire immediatamente se un determinato gioco è ottimizzato per uno specifico dispositivo.

Nel caso di Steam Machine, i requisiti richiesti agli sviluppatori saranno sostanzialmente gli stessi già previsti per Steam Deck. Per Steam Frame, invece, l’azienda ha introdotto un nuovo sistema di valutazione chiamato “Steam Frame Standalone Verified”, pensato per valutare l’esperienza d’uso del dispositivo in modalità autonoma, ossia così come viene venduto. Tra i criteri presi in considerazione, sia per i giochi tradizionali che quelli in realtà virtuale, ci saranno prestazioni adeguate con le impostazioni grafiche predefinite, la leggibilità dell’interfaccia sul display integrato e la corretta compatibilità con i controller dedicati.

L’annuncio, seppur inserito quasi a caso all’interno di un post che parla di tutt’altro, arriva in un momento particolarmente delicato per il settore tecnologico. Sin dalla presentazione di Steam Machine e di Steam Frame, si è discusso a lungo su quali potessero essere i prezzi di lancio. La carenza globale di memorie ha contribuito ad aumentare sensibilmente i costi di produzione di console e PC: nel corso degli ultimi mesi diverse aziende hanno rivisto al rialzo i listini dei propri dispositivi e la stessa Valve è stata costretta ad aumentare il prezzo di Steam Deck di quasi 300 dollari in alcuni mercati.

Forse proprio per questo motivo, il prezzo di lancio dei due nuovi prodotti rimane ancora un mistero. Considerando che diversi protagonisti del settore hanno già ritoccato verso l’alto i propri listini, a partire da Sony con PlayStation 5 e fino ad arrivare più recentemente a Nintendo con Switch 2, è lecito aspettarsi che anche Steam Machine e Steam Frame debuttino sul mercato con prezzi tutt’altro che contenuti.