Negli ultimi anni SteamOS è passato dall’essere il sistema operativo alla base di un progetto di nicchia a rappresentare uno degli elementi chiave della strategia gaming di Valve. Il successo ottenuto da Steam Deck ha infatti dimostrato che esiste spazio per un’alternativa a Windows nel mondo dei videogiochi su PC, soprattutto quando software e hardware vengono ottimizzati per lavorare insieme.

Adesso Valve sembra pronta a compiere un ulteriore passo avanti e ad allargare in maniera significativa il raggio d’azione del proprio sistema operativo. L’azienda ha infatti confermato di essere al lavoro per migliorare la compatibilità di SteamOS con un numero sempre maggiore di configurazioni hardware, coinvolgendo direttamente NVIDIA in questo percorso di espansione.

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SteamOS diventa sempre più compatibile con i PC tradizionali

Uno dei tasselli più importanti di questa strategia è arrivato con il rilascio di SteamOS 3.8.10, aggiornamento che ha introdotto diversi miglioramenti dedicati alle piattaforme più recenti basate su processori Intel e AMD.

Grazie a queste ottimizzazioni, Valve ritiene che gli utenti possano avvicinarsi sempre di più al concetto originale di Steam Machine, ovvero un computer pensato principalmente per il gaming ma capace di offrire un’esperienza semplice e immediata, molto simile a quella di una console domestica.

Oggi SteamOS può contare su una piattaforma decisamente matura, su una compatibilità nettamente superiore con i videogiochi Windows grazie a Proton e su una crescente attenzione degli utenti verso soluzioni alternative al sistema operativo di Microsoft.

Se il supporto per le piattaforme Intel e AMD continua a migliorare, il prossimo traguardo individuato da Valve riguarda chiaramente le GPU NVIDIA. A confermarlo è stato Pierre-Loup Griffais, figura di riferimento per lo sviluppo di SteamOS, che ha spiegato come l’azienda stia lavorando direttamente con NVIDIA per migliorare il supporto delle schede grafiche desktop all’interno del sistema operativo.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché, storicamente, il supporto alle GPU NVIDIA nell’ecosistema Linux ha rappresentato una delle sfide più complesse per sviluppatori e utenti; una piena integrazione consentirebbe a SteamOS di diventare una scelta molto più interessante per una vasta fetta del mercato PC gaming.

Al momento non è chiaro quando questi miglioramenti arriveranno concretamente agli utenti finali e le prime implementazioni complete potrebbero richiedere ancora diversi mesi di lavoro. Tuttavia, il semplice fatto che Valve e NVIDIA stiano collaborando direttamente rappresenta un segnale significativo per il futuro della piattaforma.

L’espansione di SteamOS potrebbe però avere conseguenze ancora più interessanti nel settore dei dispositivi portatili, il successo di Steam Deck ha infatti dimostrato che un sistema operativo progettato specificamente per il gaming può valorizzare hardware relativamente contenuto, offrendo un’esperienza ottimizzata e spesso più fluida rispetto a quella ottenibile con Windows sugli stessi dispositivi.

Con i continui miglioramenti introdotti per i processori Intel e AMD e con l’evoluzione delle nuove piattaforme a basso consumo energetico, Valve potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di handheld compatibili ufficialmente con SteamOS, ampliando ulteriormente un segmento che negli ultimi anni è cresciuto in maniera significativa.

Naturalmente SteamOS non è l’unica distribuzione Linux orientata al gaming, negli ultimi anni sono nate soluzioni molto apprezzate dagli appassionati, capaci di offrire prestazioni elevate e una buona integrazione con l’ecosistema Steam.

Tuttavia SteamOS dispone di un vantaggio che pochi concorrenti hanno: è sviluppato direttamente da Valve, la società che gestisce Steam e che oggi rappresenta uno dei principali punti di riferimento dell’intero settore PC gaming.

Proprio questa integrazione verticale potrebbe permettere al sistema operativo di raggiungere una diffusione molto più ampia rispetto alle alternative attualmente disponibili, soprattutto se il supporto hardware continuerà a migliorare e se la collaborazione con NVIDIA porterà i risultati sperati.

Per il momento Valve continua a lavorare dietro le quinte, ma la direzione appare ormai chiara: SteamOS non vuole più essere soltanto il sistema operativo di Steam Deck, bensì una piattaforma pronta a funzionare su una vasta gamma di PC e dispositivi da gioco.