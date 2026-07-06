Per decenni uno dei principali punti di forza del PC è stato la possibilità di evolversi nel tempo. Bastava (e basta tuttora) sostituire un componente, aggiungere memoria RAM o installare un nuovo SSD per ottenere una macchina più performante senza dover ripartire da zero. Una filosofia questa che ha sempre distinto il mondo desktop da notebook e console, dove invece l’hardware è generalmente “fisso” fin dalla fase di progettazione.

Questa situazione però potrebbe cambiare nel corso dei prossimi anni, diciamo in un futuro non troppo lontano se poniamo attenzione ai sistemi di ultima generazione proposti dai leader settore. Sempre più aziende stanno infatti guardando con interesse alle architetture basate sulla cosiddetta “memoria unificata“, una soluzione che promette prestazioni decisamente superiori ma che, allo stesso tempo, rischia di mettere in discussione uno dei principi fondamentali del PC tradizionale, ovvero la possibilità di aggiornare l’hardware quando le proprie esigenze cambiano.

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La memoria unificata offre prestazioni superiori, ma cambia completamente il concetto di PC building

L’idea alla base della memoria unificata è relativamente semplice. Invece di affidarsi ai classici moduli DDR installati negli slot della scheda madre, la memoria viene integrata direttamente all’interno del package del processore, diventando una risorsa condivisa tra CPU, GPU e, nelle piattaforme più moderne, anche NPU dedicate all’Intelligenza Artificiale.

Dal punto di vista tecnico i vantaggi sono evidenti e già stati evidenziati in diverse occasioni e benchmark dedicati. Riducendo drasticamente la distanza che i dati devono percorrere tra processore e memoria, diminuiscono latenza e perdite di segnale, mentre aumenta sensibilmente la larghezza di banda disponibile; è proprio questo uno dei motivi che sta spingendo i produttori di chip verso questa soluzione.

Le applicazioni AI, le GPU integrate di nuova generazione e i moderni software professionali richiedono infatti quantità sempre maggiori di memoria ad alta velocità.; in un’architettura tradizionale, CPU e GPU devono continuamente scambiarsi dati attraverso il bus PCI Express, mentre con una memoria condivisa tutte le unità di calcolo possono accedere direttamente allo stesso pool di memoria, eliminando numerosi colli di bottiglia.

Non sorprende quindi che questa strada venga vista come uno dei passaggi necessari per supportare la prossima generazione di PC dedicati all’Intelligenza Artificiale avanzata e alle elaborazioni sempre più complesse.

Memoria unificata: più prestazioni oggi, ma meno libertà domani?

Se dal punto di vista tecnico i vantaggi sono difficili da ignorare, il discorso cambia completamente osservando la situazione dalla prospettiva degli utenti e della community del PC building. La memoria unificata, infatti, elimina la possibilità di aggiornare il sistema nel tempo; per fare un esempio, chi oggi acquista un PC desktop con 16 GB di RAM può decidere, magari dopo qualche anno, di passare a 32 o 64 GB semplicemente sostituendo o aggiungendo nuovi moduli.

Si tratta di un’operazione relativamente semplice ed economica (relativamente se i prezzi non tornano alla normalità), che di fatto permette di prolungare la vita del sistema e adattarlo a nuove esigenze, come il montaggio video, lo sviluppo software, l’utilizzo di modelli AI locali o i videogiochi più pesanti. Con una memoria integrata direttamente nel processore, tutto questo ovviamente non sarà più possibile.

La quantità di RAM diventerebbe una scelta definitiva effettuata al momento dell’acquisto, come del resto già avviene sui dispositivi che utilizzano piattaforma con RAM unificata (non pochi in verità, ma comunque la minoranza). Se dopo qualche anno le applicazioni dovessero richiedere più memoria, oppure dovessero nascere nuove esigenze lavorative, non sarebbe più sufficiente acquistare nuovi moduli DDR, nella maggior parte dei casi bisognerebbe sostituire l’intero sistema.

Lo stesso discorso riguarda anche eventuali guasti hardware. Oggi un banco RAM difettoso può essere sostituito in pochi minuti e con una spesa più o meno contenuta; in un sistema con memoria unificata, invece, un problema alla memoria potrebbe richiedere la sostituzione dell’intero package che comprende processore e memoria stessa, con costi inevitabilmente molto più elevati.

C’è poi anche un altro aspetto che inizia a preoccupare parte della community, il rischio di vedere trasferita anche nel mondo x86 una politica commerciale basata su configurazioni chiuse e aggiornamenti acquistabili esclusivamente in fase di ordine. Ne consegue che, in uno scenario simile, scegliere fin da subito più memoria potrebbe diventare molto più costoso rispetto a quanto avviene oggi con un semplice upgrade effettuato successivamente.

Naturalmente siamo ancora all’inizio di questa transizione e i tradizionali PC desktop continueranno ancora per diverso tempo a offrire memoria espandibile; nonostante ciò, è evidente come l’intero settore stia iniziando a muoversi verso architetture sempre più integrate. Il vero equilibrio sarà quindi trovare un compromesso tra le prestazioni offerte dalla memoria unificata e quella libertà di aggiornamento che, da sempre, rappresenta uno dei principali motivi per cui milioni di utenti continuano a scegliere un PC desktop rispetto ad altre piattaforme.