Mercedes-AMG è da sempre sinonimo di berline capaci di grandi prestazioni, con modelli come la GT63 SE Performance dotata di un complesso powertrain ibrido V8 biturbo da 4.0 litri, per citarne una celebre.

Ora però la divisione sportiva di Stoccarda ha svelato il veicolo più potente mai prodotto nella sua storia, seguendo una strada completamente diversa rispetto al passato. La nuova GT 4-Door Coupé è un veicolo puramente elettrico da 1.153 CV costruita su un powertrain completamente nuovo, sottile e leggero, pensato per sfidare direttamente la Porsche Taycan sul suo stesso terreno.

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Mercedes GT 4-Door Coupé vuole imporsi sulla concorrenza con specifiche impressionanti

Per costruire un veicolo in grado di competere con la Taycan, Mercedes-AMG ha sviluppato la piattaforma AMG.EA a 800 volt, che utilizza tre nuovi motori a flusso assiale capaci di combinare potenza elevata con peso e dimensioni ridotte.

Il motore anteriore ha uno spessore di appena 8,9 centimetri ma raggiunge un regime massimo superiore ai 15.000 giri al minuto, e interviene solo per fornire potenza extra o durante la frenata rigenerativa.

I due motori posteriori, ciascuno alto circa 8,1 centimetri, sono collegati a una trasmissione monomarcia e possono superare i 13.000 giri. L’intero powertrain pesa soltanto 140 kg, un risultato notevole considerando la potenza erogata.

Due varianti: GT55 e GT63

I motori compatti, abbinati a una batteria da 106 kWh, sprigionano numeri impressionanti. La variante GT55 eroga un massimo di 805 CV e 1.800 Nm di coppia, mentre la versione GT63 raggiunge i già citati 1.153 CV con 2.000 Nm di coppia. Quest’ultima scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,0 secondi, battendo la Porsche Taycan Turbo S da 940 CV di 0,3 secondi.

Per coloro i quali dovessero sentire la mancanza del rombo di un motore termico, i modelli GT possono emulare artificialmente il sound di un V8 AMG, inclusi i cambi marcia.

Batteria sviluppata con il programma di Formula 1

La GT 4-Door utilizza un nuovo tipo di batteria sviluppata in collaborazione con il programma di Formula 1 di Mercedes. Impiega celle cilindriche molto lunghe, oltre 10 centimetri, che permettono un’elevata densità energetica di 298 Wh/kg, insieme a lunga durata e prestazioni di ricarica rapida.

Inoltre l’azienda spiega che il sistema di raffreddamento utilizza olio non conduttivo progettato per mantenere le celle a temperature uniformi.

Operando a 800 volt e fino a 800 ampere, la GT 4-Door può ricaricare a oltre 600 kW, passando dal 10 all’80 percento in soli 11 minuti. Mercedes-AMG dichiara che i modelli GT55 e GT63, che utilizzano la stessa capacità di batteria, sono accreditati di un’autonomia tra 595 e 756 km nel ciclo europeo WLTP, equivalenti a oltre 480 km secondo lo standard EPA americano.

Per gestire tutta questa potenza, la GT 4-Door monta sospensioni multilink anteriori e posteriori, con le sospensioni pneumatiche di serie potenziate da ammortizzatori elettronici e il sistema AMG Active Ride Control.

Nella guida quotidiana, la vettura rallenta principalmente attraverso la frenata rigenerativa, ma durante le manovre più sportive il veicolo da 2.450 kg può essere arrestato con freni a disco carboceramici all’anteriore e dischi in acciaio al posteriore.

Design aerodinamico e interni sportivi

Esternamente, la GT 4-Door sfoggia un design aerodinamico sinuoso con un coefficiente di resistenza di appena 0,22, con parafanghi bombati, tetto panoramico in vetro ed eleganti nervature lungo cofano e fiancate. La vettura è piuttosto lunga, circa 12 centimetri più della Taycan.

All’anteriore spiccano luci diurne a forma di stella a tre punte Mercedes, mentre la grande griglia è principalmente estetica ma comunque permette all’aria di entrare dal basso, controllata da lamelle, per il raffreddamento della batteria. I sei fanali posteriori mostrano anch’essi il logo Mercedes.

L’abitacolo sportivo presenta sedili contenitivi e un ampio schermo centrale, insieme a un display dedicato per il passeggero anteriore. Il guidatore può scegliere tra ben sette modalità di guida e nove impostazioni del controllo di trazione, con una funzione di riscaldamento che avvisa quando pneumatici e motori hanno raggiunto la temperatura ideale. È addirittura presente un pannello dedicato alle statistiche delle prestazioni in pista.

Prezzi e disponibilità

La Mercedes-AMG GT55 4-Door Coupé 2027 arriverà entro la fine di quest’anno, mentre la versione più potente GT63 sarà in vendita nel corso del 2027.

I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma considerando che la Porsche Taycan Turbo S può superare abbondantemente i 200.000 dollari, e che la GT63 sembra destinata a surclassarla in termini di prestazioni, è lecito aspettarsi un posizionamento in quella fascia di prezzo.