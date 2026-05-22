Polestar sta preparando un cambiamento significativo nell’impostazione degli interni delle proprie vetture elettriche.

Dopo anni caratterizzati da un approccio fortemente minimalista, con quasi tutte le funzioni concentrate sul touchscreen centrale, anche il marchio svedese ha deciso di riportare maggiore attenzione ai comandi fisici e alla praticità d’uso durante la guida.

La decisione arriva dal confronto diretto con i clienti, che hanno evidenziato diverse criticità legate all’utilizzo quotidiano delle interfacce completamente touch.

Molti utenti chiedevano controlli più immediati per le funzioni principali dell’auto, senza dover navigare continuamente nei menu digitali del display centrale. Polestar ha dunque deciso di ascoltare questa richiesta, invertendo almeno parzialmente la rotta rispetto alla tendenza degli ultimi anni ma seguendo l’esempio di alcune case automobilistiche che stanno tornando sui loro passi in merito ai controlli touch.

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Polestar 3 sarà la prima a cambiare

Il primo modello che beneficerà di questo aggiornamento sarà la Polestar 3. Il SUV elettrico utilizza attualmente quattro superfici touch prive di indicatori fisici, dedicate alla gestione del cruise control e dei display. Una soluzione coerente con l’estetica minimal che caratterizza il marchio, ma che però ha ricevuto numerose critiche per la limitata intuitività durante l’utilizzo in movimento.

Una situazione simile si era già verificata con altri costruttori. Il caso più emblematico riguarda la Volkswagen Golf VIII, che a pochi anni dal debutto ha subito un restyling che includeva proprio l’eliminazione dei tasti a sfioramento dal volante, una soluzione che venne profondamente criticata dai clienti tedeschi e non solo.

Insomma, dal prossimo anno arriveranno quindi nuovi controlli sul volante, pensati per migliorare ergonomia e rapidità di accesso alle funzioni essenziali. L’obiettivo dichiarato da Polestar riguarda una riduzione del tempo necessario per interagire con il display centrale, con evidenti vantaggi sul fronte della fruibilità e, soprattutto, della sicurezza stradale.

Interventi anche sul software e sugli ADAS

La revisione non interesserà soltanto l’hardware degli interni. L’azienda sta lavorando anche alla risoluzione delle problematiche software segnalate sulle vetture già consegnate, tra cui i malfunzionamenti della chiave digitale rilevati sulle prime unità di Polestar 3.

Il costruttore identifica il model year 2026 come una fase cruciale per integrare tutte le modifiche già sviluppate. Accanto agli interventi hardware continueranno anche gli aggiornamenti over-the-air, che permetteranno di distribuire correzioni e ottimizzazioni in tempi più rapidi senza richiedere visite in officina.

Anche sul fronte degli ADAS l’azienda ha preso una posizione netta. Polestar non sembra intenzionata a inseguire annunci legati alla guida autonoma avanzata nel breve periodo. La priorità riguarda invece sistemi di assistenza più affidabili, meno invasivi e realmente utili nell’utilizzo quotidiano, un approccio pragmatico che potrebbe distinguerla dalla concorrenza.

Quattro nuovi modelli nei prossimi due anni

A tutto questo aggiungiamo la notizia che nei prossimi due anni il marchio lancerà quattro nuovi modelli: Polestar 5 GT, Polestar 4 estate, Polestar 7 crossover e la nuova generazione di Polestar 2. Sarà con questa gamma, promette l’azienda, che finalmente si vedranno in modo più evidente il nuovo approccio agli interni, con un minimalismo più equilibrato e una maggiore attenzione alla praticità reale dei comandi.

Come accennato in apertura, è un’inversione di tendenza che riflette un cambiamento più ampio nel settore automotive: dopo anni di corsa verso schermi sempre più grandi e comandi sempre più digitalizzati, diversi costruttori stanno riscoprendo il valore dei pulsanti fisici, più sicuri da utilizzare senza distogliere lo sguardo dalla strada e indubbiamente amati dai clienti.