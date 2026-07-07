Due caricatori GaN da 45W in un’unica confezione, completi di cavi USB-C, a un prezzo che scende decisamente rispetto ai livelli abituali: Baseus PicoGo si presenta come una delle proposte più interessanti del momento per chi cerca velocità di ricarica, compattezza e compatibilità universale senza compromessi. Uno sconto di quasi il 24% che vale la pena non lasciarsi sfuggire.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Baseus PicoGo: quando il GaN6 fa la differenza in dimensioni da record

Chi ha già avuto tra le mani un caricatore GaN sa quanto il salto qualitativo rispetto ai classici alimentatori in plastica nera possa essere netto. Baseus PicoGo 45W alza ulteriormente l’asticella grazie alla tecnologia GaN di sesta generazione, che porta l’efficienza di conversione energetica a un impressionante 92%, un dato che si traduce in meno calore disperso e ricarica più stabile nel tempo.

Le dimensioni sono il punto di forza più immediato: il caricatore è il 46% più piccolo rispetto all’originale Apple da 30W, si inserisce in borsa senza occupare spazio, non ostruisce le prese adiacenti ed è praticamente invisibile in valigia. Eppure, nonostante la compattezza, eroga fino a 45W con supporto ai principali protocolli di ricarica rapida:

PD 3.0 per iPhone e iPad

per iPhone e iPad PPS per Samsung e dispositivi Android recenti

per Samsung e dispositivi Android recenti QC 3.0, FCP, SCP, AFC per la massima compatibilità universale

Le prestazioni dichiarate sono concrete: iPhone 17 Pro al 70% in 30 minuti, Samsung Galaxy S24 al 61% nello stesso tempo, iPhone 16 al 56%. MacBook Air e ultrabook con porta USB-C vengono gestiti senza problemi fino a 45W.

A distinguere ulteriormente questo caricatore è il sistema di Quad Thermal Management: raffreddamento al grafene, layout termico a impilamento scientifico, materiale in silicone polimerico e monitoraggio dello stato di ricarica a 720.000 variazioni l’ora. Un insieme di soluzioni che mantiene la temperatura sotto controllo anche durante sessioni di ricarica prolungate, proteggendo batteria e circuiti del dispositivo.

Non mancano le protezioni intelligenti certificate TÜV Rheinland contro surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito. La garanzia è di 24 mesi, con assistenza clienti a vita dichiarata da Baseus.

Un dettaglio da tenere a mente: ogni caricatore ha una singola porta USB-C e la spina non è pieghevole. Per la Super Fast Charge 2.0 Samsung è necessario un cavo 5A separato, non incluso. La confezione comprende però 2 caricatori e 2 cavi USB-C da 1 m (60W), pronti all’uso fin da subito.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta

L’offerta è disponibile su Amazon.it e porta Baseus PicoGo GaN USB-C Charger 45W nella versione 2 Pack con cavi inclusi a un prezzo decisamente conveniente:

Prezzo originale : 35,99€

: 35,99€ Prezzo scontato : 27,54€

: Sconto: circa il 24%, ovvero quasi 8,50€ risparmiati

Il prezzo si trova ora su uno dei punti più bassi del periodo recente, il che rende questa finestra temporale particolarmente interessante per chi stava aspettando il momento giusto. La disponibilità è quella tipica di Amazon, quindi soggetta a variazioni, ed è opportuno non attendere troppo per approfittarne.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte tech, iscriviti al canale PrezziTech. Per errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria, c’è ErroriBomba: due canali da tenere sempre a portata di notifica.