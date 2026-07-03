Dopo un 2025 caratterizzato da una fase di rallentamento e un inizio di 2026 non particolarmente brillante, il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe essere ormai vicino a una nuova fase di espansione. A trainare questa ripresa non saranno soltanto i tradizionali protagonisti del settore, come Samsung e HUAWEI, ma soprattutto l’atteso ingresso di Apple con il suo iPhone pieghevole, un dispositivo di cui si parla ormai da diversi mesi e che, secondo gli analisti, potrebbe cambiare profondamente gli equilibri dell’intero comparto.

È questo, in sintesi, quanto emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da Counterpoint Research, che prevede una significativa crescita delle spedizioni di pannelli OLED destinati agli smartphone pieghevoli nel corso del 2026, sostenuta sia dall’arrivo di nuovi modelli premium sia da un’evoluzione delle preferenze dei consumatori verso dispositivi con schermo pieghevole a libro.

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Il primo iPhone Fold potrebbe cambiare gli equilibri del mercato

Secondo le stime di Counterpoint Research, nel corso del 2026 verranno spediti circa 27,5 milioni di pannelli per smartphone pieghevoli, un dato che rappresenterebbe una crescita del 24% rispetto all’anno precedente. Ancora più marcato l’incremento previsto per i ricavi, che dovrebbero aumentare del 48% fino a raggiungere circa 4,4 miliardi di dollari.

Gli analisti spiegano che questa crescita non dipenderà esclusivamente dall’aumento dei volumi, ma anche da un prezzo medio di vendita più elevato, favorito dall’arrivo di dispositivi premium e, soprattutto, dall’ingresso di Apple in un segmento che finora è stato dominato principalmente da Samsung e HUAWEI.

Secondo il report, il primo iPhone pieghevole dovrebbe iniziare a trainare gli acquisti dei pannelli nella seconda metà del 2026, periodo nel quale si concentrerà circa il 64% delle spedizioni annuali. Il secondo semestre sarà quindi quello decisivo per comprendere la reale portata della ripresa del settore.

Sempre secondo Counterpoint, Apple potrebbe rappresentare già nel suo primo anno circa il 29% degli acquisti mondiali di pannelli pieghevoli, una quota che la collocherebbe immediatamente tra i principali protagonisti del mercato, pur senza superare Samsung, che dovrebbe mantenere la leadership con una quota del 31%; HUAWEI invece, continuerebbe a occupare una posizione di primo piano con una quota stimata introno al 24%.

I pieghevoli a libro diventano sempre più importanti

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dal rapporto riguarda il cambiamento nelle preferenze del mercato. Se negli anni passati i modelli a conchiglia e quelli a libro condividevano sostanzialmente lo stesso spazio, il 2026 potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Secondo Enze Qi, Senior Analyst di Counterpoint Research, il formato a libro sta ormai diventando il punto di riferimento del settore grazie ai vantaggi che offre in termini di produttività, utilizzo di schermi più ampi e maggiore redditività per i produttori.

L’ingresso di Apple dovrebbe accelerare ulteriormente questa trasformazione, contribuendo a spostare la competizione verso dispositivi sempre più sofisticati, caratterizzati da schermi con pieghe sempre meno evidenti, una migliore affidabilità delle cerniere e un’esperienza d’uso più vicina a quella di un tablet compatto.

Per quanto riguarda i dispositivi tri-fold invece, gli analisti ritengono che continueranno a rappresentare soprattutto una dimostrazione tecnologica. Prodotti come HUAWEI Mate XT e i futuri modelli di Samsung mostrano infatti il potenziale di questa categoria, ma complessità costruttiva, costi elevati e dimensioni continueranno probabilmente e limitare la diffusione nel breve periodo.

Samsung Display potrebbe essere una delle principali beneficiarie

Il rapporto offre anche una panoramica sull’attuale situazione dei produttori di pannelli OLED. Nel primo trimestre del 2026 le spedizioni globali di pannelli pieghevoli sono diminuite del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto a causa della gestione delle scorte da parte dei produttori e del numero ridotto di nuovi lanci commerciali.

BOE è rimasta il principale fornitore con una quota del 45%, pur registrando un calo rispetto all’anno precedente. Samsung Display invece, è salita al 22% grazie a una crescita del 37% delle spedizioni e al rafforzamento della collaborazione con diversi produttori di smartphone.

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, proprio Samsung Display dovrebbe essere l’unico fornitore dei pannelli OLED destinati al primo iPhone pieghevole, se questa informazione dovesse essere confermata, la società sudcoreana potrebbe consolidare ulteriormente la propria posizione nella seconda metà del 2026, proprio quando Apple inizierà ad aumentare gli ordini per il nuovo dispositivo.

Nel complesso, il calo registrato all’inizio dell’anno dovrebbe rappresentare semplicemente una fase di transizione piuttosto che un segnale di debolezza strutturale del mercato. Gli analisti descrivono infatti il 2026 come un anno spartiacque: il primo semestre servirà a testare il punto più basso del ciclo, mentre il secondo potrebbe segnare il ritorno a una crescita sostenuta; molto dipenderà naturalmente dalla capacità di Apple e Samsung di convincere gli utenti con prodotti realmente innovativi, ma se ciò dovesse accadere il segmento degli smartphone pieghevoli potrebbe finalmente entrare in una nuova fase di maturità.