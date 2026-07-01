Continuano le offerte Narwal per la pulizia smart della casa. Dopo la “proroga” delle offerte del Prime Day (sia su Amazon sia sul sito ufficiale), l’azienda annuncia l’arrivo di generosi sconti con il nuovo Sottocosto MediaWorld. L’iniziativa della nota catena è valida da oggi, 1° luglio, fino al 15 di questo stesso mese, e coinvolge alcuni dei robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal più apprezzati: andiamo a scoprire le promozioni.

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Le offerte Narwal del nuovo Sottocosto di MediaWorld

Narwal annuncia la partecipazione al nuovo Sottocosto MediaWorld e propone una selezione di robot aspirapolvere e lavapavimenti in sconto sia online sia nei negozi fino al 15 luglio. In particolare, il modello di punta Narwal Flow viene proposto sia sullo shop online sia nei punti vendita, mentre il resto della gamma risulta solo sul sito.

Partiamo proprio da quest’ultimo: Narwal Flow è il modello che ha introdotto l’innovativo sistema Track Mop, tecnologia pensata per ridefinire le prestazioni di lavaggio dei robot domestici. Applicando una pressione costante di 12N e sfruttando il sistema CleanFlow di pulizia continua del mocio, il robot offre una capacità di strofinamento più profonda e contribuisce a prevenire la contaminazione secondaria durante il ciclo di pulizia, ovvero il rischio di ridistribuire lo sporco già raccolto. La tecnologia CarpetFocus migliora la pulizia agendo in profondità tra le fibre dei tappeti, mentre la potenza di aspirazione di 22.000 Pa assicura prestazioni superiori nella raccolta quotidiana dello sporco su qualsiasi superficie.

Sul sito e presso i negozi fisici MediaWorld, Narwal Flow è disponibile in offerta a 599 euro invece di 1299,99.

In promozione anche Narwal Freo Z10 Pro, modello che vuole dimostrare che non serve spendere cifre enormi per avere una soluzione completa. Tra le sue peculiarità spiccano la potenza di aspirazione da 18.500 Pa, il sistema anti-groviglio DualFlow e i moci Reuleaux (con pressione di 12 N). Questo robot è un alleato per chi ha animali domestici e punta molto sul rapporto qualità-prezzo.

Narwal Freo Z10 Pro viene proposto in offerta a 349 euro invece di 599 euro sul sito MediaWorld.

Se volete spendere ancora meno potete optare per Narwal Freo X10 Pro, modello sottile ed efficiente che punta sulle dimensioni compatte. Offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata. Alto appena 107 mm, può scivolare agevolmente sotto i mobili erogando un’aspirazione di 11.000 Pa e una pressione di lavaggio di 8N. Non mancano navigazione laser e sensori TOF.

Narwal Freo X10 Pro è disponibile sullo shop online di MediaWorld in offerta a 249 euro invece di 499.

Chiude la selezione Narwal Freo S, ossia il robot aspirapolvere e lavapavimenti più economico della gamma. Si tratta della porta d’accesso all’automazione domestica avanzata del marchio, ed è pensato per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo mondo. In ogni caso, offre un design compatto, una base auto-svuotante e funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio.

Sul sito MediaWorld, Narwal Freo S è in offerta a 159 euro invece di 299.