Di tanto in tanto anche ad Apple è capitato di subire delle fughe di notizie ma quella relativa ad iPhone 18 Pro rischia di divenire una delle più gravi degli ultimi anni.

Se solitamente i protagonisti di tali fughe di notizie sono immagini rendering e prototipi, nelle scorse ore in Rete si sono diffusi video e foto del nuovo melafonino sottoposto a test di resistenza in condizioni reali.

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iPhone 18 Pro nei test di caduta

In seguito ad un attacco informatico subito da Tata Electronics, azienda partner di Apple, in Rete hanno iniziato a circolare le immagini e i video di iPhone 18 Pro durante test di caduta interni, oltre a informazioni sui fornitori ed elenchi di componenti.

Il popolare leaker Evan Blass ha condiviso uno di questi video, che mostrano un iPhone in colorazione argento e con i lati piatti (sembrano in alluminio o in titanio) in caduta:

Il pannello posteriore assomiglia molto a quello di iPhone 17 Pro, con tre grandi obiettivi fotografici disposti nella familiare formazione triangolare di Apple all’interno di un grande modulo rettangolare con gli angoli arrotondati, nel quale trovano spazio anche un flash LED e un sensore LiDAR.

An iPhone 18 Pro durability test has appeared online, making it the biggest leak of information about iPhone models in Apple’s history.

pic.twitter.com/dO9JFi5vsH — Majin (@MajinBuofficia) June 30, 2026

In questi video il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie di prova rigida all’interno di quello che sembra un laboratorio e, stando a quanto è possibile vedere, il telefono sopravvive alle cadute senza danni evidenti.

Al momento in Rete non sono emersi video di iPhone Ultra, il primo modello pieghevole di Apple, destinato ad essere il principale protagonista dell’evento di lancio di settembre ma, dato l’elevato quantitativo di file sottratti in seguito all’attacco informatico subito da Tata, non è possibile escludere che la situazione possa radicalmente cambiare nel giro di qualche ora.