Da diversi mesi si susseguono indiscrezioni più o meno contrastanti sul debutto del primo iPhone pieghevole di Apple, un dispositivo che nel corso del tempo è stato indicato con nomi differenti, tra cui iPhone Fold e iPhone Ultra. Se nelle scorse settimane alcuni report avevano ipotizzato possibili rinvii fino alla fine del 2026 o addirittura ai primi mesi del 2027, le informazioni più recenti sembrano invece delineare uno scenario decisamente più rassicurante per gli utenti che attendono con curiosità il nuovo modello.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore infatti, diversi attori coinvolti nella catena di approvvigionamento di Apple continuano a prevedere una presentazione nel tradizionale appuntamento autunnale dell’azienda di Cupertino, suggerendo che il dispositivo potrebbe essere annunciato già a settembre insieme alla futura gamma iPhone 18.

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I fornitori continuano a indicare settembre come periodo di lancio per l’iPhone pieghevole

L’ipotesi iniziale prevedeva un lancio in contemporanea con gli iPhone 18 Pro, ma nel corso dei mesi non sono mancati segnali che lasciavano presagire qualche difficoltà nello sviluppo del progetto.

A marzo una nota destinata agli investitori da parte di Barclays aveva suggerito un possibile slittamento fino a dicembre, mentre successivamente un report pubblicato da Nikkei Asia aveva rincarato la dose parlando di problematiche tecniche che avrebbero potuto posticipare ulteriormente il debutto commerciale del dispositivo, arrivando persino a indicare l’inizio del 2027 come finestra temporale plausibile.

Uno scenario che, va detto, non sarebbe stato particolarmente insolito per Apple, in passato l’azienda ha infatti già commercializzato alcuni modelli in momenti differenti rispetto al tradizionale lancio di settembre, come avvenuto con iPhone X, iPhone XR e iPhone 14 Plus.

Nel corso delle ultime settimane tuttavia, il quadro sembra essere cambiato sensibilmente. Mark Gurman di Bloomberg aveva già ridimensionato le voci più pessimistiche, affermando che il nuovo modello sarebbe potuto arrivare soltanto leggermente in ritardo rispetto agli iPhone 18 Pro; una formulazione che lasciava intendere un eventuale slittamento di poche settimane, con ottobre come ipotesi più realistica rispetto a un rinvio di diversi mesi.

Anche il noto leaker Fixed Focus Digital aveva sostenuto una tesi simile, indicando il lancio simultaneo con la gamma iPhone 18 Pro come scenario principale e definendo successivamente infondate le indicazioni che parlavano di ritardi più consistenti. Le nuove informazioni provenienti dalla catena di fornitura sembrano ora rafforzare ulteriormente questa posizione.

Secondo quanto riportato da DigiTimes, che cita un articolo pubblicato dal China Securities Journal, Apple avrebbe già iniziato a ricevere piccoli lotti di componenti destinati alla produzione iniziale del suo primo smartphone pieghevole.

Una fonte interna a uno dei fornitori coinvolti avrebbe dichiarato che le indicazioni ricevute continuano a puntare verso una presentazione prevista per il mese di settembre. Un’altra fonte della stessa filiera produttiva avrebbe inoltre confermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa a possibili ritardi.

Naturalmente manca ancora una conferma ufficiale da parte di Apple e, considerando la complessità di un progetto di questa portata, non si possono escludere cambiamenti dell’ultimo minuto. Tuttavia, le informazioni emerse nelle ultime settimane sembrano convergere verso una conclusione abbastanza chiara: il primo iPhone pieghevole dell’azienda potrebbe essere molto più vicino di quanto alcune indiscrezioni avessero lasciato intendere.

Se queste previsioni dovessero rivelarsi corrette, il mese di settembre potrebbe rappresentare uno dei momenti più importanti degli ultimi anni per Apple, chiamata a entrare ufficialmente nel segmento degli smartphone pieghevoli con quello che, secondo i rumor, sarà anche l’iPhone più costoso mai realizzato.