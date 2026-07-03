Assemblare un nuovo PC o aggiornare una configurazione ormai datata non è mai una scelta semplice, soprattutto in un periodo in cui il costo di molti componenti continua a oscillare. Memorie RAM e SSD hanno registrato aumenti importanti negli ultimi mesi e questo rende ancora più importante scegliere con attenzione ogni singolo componente, cercando di ottenere il massimo possibile dal proprio budget.

Che si tratti di una macchina destinata al gaming, alla produttività o a un utilizzo più professionale, il processore resta uno degli elementi che incidono maggiormente sia sulle prestazioni sia sul costo complessivo della configurazione. Per questo motivo abbiamo raccolto in questa guida quelli che, secondo noi, rappresentano i processori AMD e Intel più interessanti da acquistare oggi su Amazon, privilegiando non soltanto gli sconti disponibili, ma soprattutto il reale rapporto tra prestazioni, prezzo e longevità della piattaforma.

La selezione comprende modelli pensati per ogni tipo di utilizzo, dalle CPU più economiche ideali per configurazioni entry-level, fino alle soluzioni dedicate ai videogiocatori più esigenti e ai professionisti che utilizzano applicazioni di rendering, editing video o sviluppo software.

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Migliori processori AMD e Intel in offerta su Amazon

Prima di entrare nel dettaglio delle singole proposte, è giusto fare una precisazione. Quella che trovate qui sotto non vuole essere una “classifica” assoluta e neanche la guida definitiva ai migliori processori in commercio. Si tratta piuttosto di una selezione realizzata sulla base delle offerte realmente disponibili su Amazon e dell’esperienza maturata nel tempo, cercando di evidenziare quei prodotti che oggi offrono il miglior equilibrio tra costo, prestazioni e prospettive di aggiornamento future.

Come sempre, troverete processori interessati da promozioni temporanee, offerte lampo e modelli che, semplicemente, riteniamo particolarmente convenienti rispetto al loro prezzo abituale. Per rendere la consultazione più immediata abbiamo suddiviso la guida in diverse fasce di prezzo, così da facilitare la scelta sia a chi sta realizzando una build economica sia a chi punta a una configurazione gaming di fascia alta o a una workstation destinata ai carichi di lavoro più impegnativi.

Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Migliori processori fascia bassa

Migliori processori fascia media

Migliori processori fascia medio-alta e fascia alta

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