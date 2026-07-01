Negli ultimi mesi SteamOS ha iniziato lentamente a uscire dai confini della Steam Deck, giungendo pian piano su diversi dispositivi handheld di terze parti. Ora però arriva una novità decisamente più interessante destinata però al mondo desktop, parliamo dello Steamroller v2 di META PCs, ovvero quello che viene presentato come il primo PC gaming preassemblato commercializzato con SteamOS installato di fabbrica.

L’idea è piuttosto semplice, ma allo stesso tempo molto interessante. Anziché proporre il classico sistema Windows, META PCs punta direttamente sul sistema operativo di Valve, offrendo una macchina pronta all’uso pensata per chi vuole un’esperienza molto vicina a quella di una console, senza rinunciare alla flessibilità tipica di un PC desktop.

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SteamOS arriva finalmente anche sui desktop preassemblati grazie a META PCs

Steamroller v2 rappresenta un cambio di passo per SteamOS, che fino a oggi è stato associato quasi esclusivamente allo Steam Deck e, più recentemente, alle nuove console handheld compatibili con il sistema operativo sviluppato da Valve. META PCs sceglie ovviamente una strada diversa, realizzando un sistema desktop gaming tradizionale basato esclusivamente su componenti AMD e progettato per offrire un’esperienza immediata fin dal primo avvio.

Il sistema monta infatti un AMD Ryzen 5 9600X affiancato da una AMD Radeon RX 7600, una configurazione pensata principalmente per il gaming in Full-HD con dettagli elevati. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è offrire una piattaforma capace di gestire senza difficoltà titoli come Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Elden Ring e Baldur’s Gate 3, mantenendo al tempo stesso tutta la libertà di aggiornamento tipica di un normale PC desktop.

A differenza delle vecchie Steam Machine, infatti, Steamroller v2 utilizza componentistica standard facilmente sostituibile. L’utente potrà quindi aggiornare la scheda video, aumentare la memoria RAM oppure installare nuovi SSD senza particolari limitazioni, trasformando il sistema in una piattaforma destinata a durare nel tempo. META PCs sottolinea inoltre come ogni configurazione venga assemblata e collaudata manualmente presso la sede dell’azienda in Arizona, proponendo anche un servizio di assistenza tecnica a vita che comprende supporto software, manutenzione, pulizia e diagnostica.

Hardware desktop tradizionale e possibilità di aggiornamento

Dal punto di vista hardware Steamroller v2 non introduce particolari sorprese, ma punta su una configurazione equilibrata che privilegia affidabilità e semplicità di aggiornamento. A bordo troviamo una scheda madre B650M con connettività WiFi, 16 GB di memoria DDR5 a 5.600 MT/s e un SSD NVMe da 1 TB per sistema operativo e giochi. Il raffreddamento viene affidato a un dissipatore a liquido AiO META da 240 mm, mentre l’alimentazione è gestita da un alimentatore META Gold da 650 watt.

Il tutto trova posto all’interno del case Lian Li A3 Wood Black, una soluzione compatta che abbina linee moderne a inserti in legno, distinguendosi dal classico design aggressivo tipico di molti desktop gaming. Naturalmente il vero protagonista rimane SteamOS. Grazie al sistema operativo di Valve, gli utenti potranno accedere direttamente alla libreria Steam con un’interfaccia ottimizzata per il gaming, riducendo al minimo tutte quelle operazioni normalmente richieste da Windows e offrendo un’esperienza molto più immediata.

Scheda tecnica Steamroller v2

Case: Lian Li A3 Wood Black

Processore: AMD Ryzen 5 9600X (6 core / 12 thread)

Scheda video: AMD Radeon RX 7600 8 GB

Scheda madre: B650M con WiFi (AM5)

Memoria RAM: 16 GB DDR5 5.00 MT/s

Dissipatore: META AiO da 240 mm

Alimentatore: META Gold 650 W

Storage: SSD NVMe M.2 da 1 TB

Sistema operativo: SteamOS

Configurazione orientata al gaming Full-D

Componentistica desktop completamente aggiornabile

Assistenza tecnica e supporto a vita inclusi

Disponibilità e prezzo di Steamroller v2

META PCs ha già aperto i preordini di Steamroller v2 sul proprio store ufficiale. Il sistema viene proposto a un prezzo di partenza di 1.299 dollari, mentre le prime spedizioni sono previste a partire dal 3 luglio. Al momento la commercializzazione è limitata a Stati Uniti e Canada e non sappiamo, visto il periodo, se l’azienda opterà anche per i mercati internazionali.

Oltre alla configurazione hardware, uno degli aspetti che distingue maggiormente Steamroller v2 riguarda proprio il servizio post-vendita. L’azienda include infatti assistenza tecnica e supporto a vita su ogni sistema assemblato, comprendendo diagnosi, manutenzione e assistenza software per tutta la durata del prodotto. Rimangono invece escluse le eventuali sostituzioni hardware, coperte attraverso piani di garanzia estesa acquistabili separatamente.