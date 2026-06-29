A qualche mese di distanza dal rilascio ai primi beta tester, il team di WhatsApp ha annunciato ufficialmente la funzione nome utente sia per la versione Android che per la versione iOS della popolare app di messaggistica.

Si tratta di una novità pensata per migliorare la privacy degli utenti che potranno così nascondere il loro numero di telefono a chiunque desiderino (anche se il nome utente è pensato principalmente per le conversazioni con i non contatti). Al momento non si parla di avvio del rollout (che verrà effettivamente avviato nei prossimi mesi) ma gli utenti possono già iniziare a prenotare il proprio nome utente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp ha annunciato ufficialmente la funzione nome utente

Tramite un post sul blog ufficiale, come anticipato in apertura, WhatsApp ha annunciato i nome utente (“username” in inglese), funzione attesissima e in sviluppo già da oltre un anno perché potrebbe rappresentare una svolta in ottica privacy.

L’obiettivo dei nome utente, infatti, è permettere agli utenti di nascondere il proprio numero di telefono a chiunque desiderino, rendendolo privato nelle conversazioni con interlocutori non presenti tra i contatti o ai membri di una chat di gruppo.

In soldoni, gli utenti potranno entrare in contatto con nuove persone senza rivelare il proprio numero di telefono, qualcosa di leggermente diverso rispetto al nome utente nell’accezione dei social network.

C’è però da chiarire immediatamente un aspetto di questa novità. A partire da questa settimana gli utenti (su scala globale) potranno prenotare il nome utente che vorranno utilizzare nel momento in cui la funzione verrà effettivamente implementata (tra qualche mese).

Come prenotare (in anticipo) un nome utente

WhatsApp avviserà l’utente quando sarà disponibile la possibilità di prenotare un nome utente ma, in alternativa, è possibile farlo direttamente dall’app, al percorso “Impostazioni > Account > Nome utente“.

Il processo di creazione è semplice e intuitivo, tramite una procedura guidata che consente di creare il nome utente e associarlo al proprio account. Gli utenti possono decidere di usare il nome utente del proprio account Instagram, il nome utente del proprio account Facebook o crearne uno nuovo, tenendo conto di alcuni paletti:

Non può iniziare con “www.”

Non può terminare con “.com”, “.net” o altri domini

Deve includere almeno una lettera

Può includere solo alcuni caratteri come le lettere minuscole (a-z), i numero (0-9), i punti “.” e i trattini bassi “_”

Deve essere lungo almeno 3 caratteri e può essere lungo al massimo 35 caratteri.

I nomi utente rappresentano l’ ultimo passo per rendere WhatsApp ancora più privato. Non c’è più una rubrica da consultare né suggerimenti: per contattarti per la prima volta, le persone dovranno conoscere il tuo nome utente esatto. Per aiutarti a controllare chi può contattarti su WhatsApp con il tuo nome utente, abbiamo creato una chiave opzionale che gli altri dovranno conoscere per poterti inviare un messaggio .

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.