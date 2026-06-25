WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha appena messo a disposizione degli utenti una funzione che è già disponibile da oltre anno nella controparte per Android.

La novità è la ricerca tra gli aggiornamenti dei Canali, utile perché consente agli utenti di trovare al volo un post senza dover scorrere a ritroso tutti gli aggiornamenti pubblicati dal canale. Scopriamo tutti i dettagli.

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Su WhatsApp per iOS arriva la ricerca tra gli aggiornamenti dei Canali

Un paio di giorni fa, WhatsApp per iOS è stata aggiornata alla versione 26.24.72, accompagnata dal solito changelog “generico” che non racconta le novità implementate dal team di sviluppo (ormai è così da fine marzo).

In realtà questo aggiornamento va oltre rispetto ai semplici miglioramenti ordinari perché dona agli utenti iPhone una nuova funzione, ovvero la possibilità di ricercare un post specifico tra gli aggiornamenti pubblicati da un canale.

Come sfruttare questa potenzialità

Questa novità funziona in modo identico alla ricerca interna alle chat. Per sfruttarla è sufficiente entrare in un canale (dalla scheda Aggiornamenti dell’app), accedere alla pagina Info canale (basta effettuare un tap sul nome del canale) e selezionare il pulsante Cerca presente nella barra degli strumenti disponibili sotto al logo e al numero di follower del canale.

A quel punto, si aprirà la schermata di ricerca dove gli utenti potranno digitare le parole chiave utili per trovare il post che stanno cercando. Selezionando l’icona del calendario presente subito sopra alla tastiera, è possibile tornare ai post pubblicati dal canale in una data specifica.

Si tratta di un’aggiunta importante, soprattutto pensando a quei Canali che pubblicano svariati post di aggiornamento, perché consente agli utenti di trovare un post specifico senza dover scorrere a ritroso tutti gli aggiornamenti pubblicati dal canale stesso.

Per gli amministratori dei Canali, invece, la possibilità di ricercare rapidamente un post può tornare utile nel caso in cui debbano pubblicare un aggiornamento in “risposta” a un post pubblicato in precedenza.

Il rollout di questa potenzialità è iniziato per tutti

Nonostante il changelog fornito ufficialmente si limiti alle solite frasi di circostanza (“Aggiorniamo regolarmente l’app per correggere errori, ottimizzare le prestazioni e migliorare l’esperienza dei nostri utenti.“), la ricerca tra gli aggiornamenti dei Canali sembra essere in rollout per tutti gli utenti.

Noi abbiamo ricevuto questa novità con la versione 26.24.72 di WhatsApp per iOS. In alcuni casi, questa potenzialità potrebbe essere disponibile anche con una versione precedente (o a partire da una versione successiva) della popolare app di messaggistica.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.