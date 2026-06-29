Chi dice che per avere un monitor gaming Fast IPS a 200Hz servano cifre da capogiro? KOORUI G2511P la pensa diversamente, e lo dimostra toccando uno dei prezzi più bassi mai visti per questa categoria, con uno sconto che sfiora il 61%. Stiamo parlando di un display da 25 pollici Full HD con risposta da 1ms, HDR400 e un pannello che unisce la velocità dei TN alla qualità cromatica degli IPS: una combinazione rara a questa cifra. Analizziamo nel dettaglio cosa offre e perché è difficile trovare di meglio ora.

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KOORUI G2511P: quando velocità da competizione e qualità IPS convivono sullo stesso pannello

KOORUI G2511P è un monitor pensato per chi vuole il massimo in termini di fluidità e reattività senza rinunciare alla fedeltà cromatica. Il protagonista assoluto è il pannello Fast IPS da 25 pollici (24,5″ effettivi) con risoluzione Full HD 1920×1080, capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 200Hz abbinata a un tempo di risposta MPRT di 1ms: numeri da monitor top di gamma, non da prodotto entry-level.

La tecnologia Fast IPS è il vero punto di forza di questo display. A differenza dei pannelli IPS tradizionali, spesso troppo lenti per il gaming competitivo, e dei pannelli TN, noti per i colori piatti e gli angoli di visione scarsi, questa soluzione prende il meglio dei due mondi: risposta rapidissima e qualità cromatica eccellente. Il risultato è un gamut 90% DCI-P3 con 16,7 milioni di colori, angoli di visione di 178° sia orizzontali che verticali e supporto HDR400 per contrasti più profondi e highlights più luminosi. Se sei curioso sulla differenza tra le risoluzioni, puoi approfondire leggendo il nostro articolo sulla differenza tra Full HD e 4K.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Pannello: Fast IPS, 25″ (24,5″ effettivi), Full HD 1080p

Fast IPS, 25″ (24,5″ effettivi), Full HD 1080p Refresh rate: 200Hz | Risposta: 1ms MPRT

200Hz | 1ms MPRT Luminosità: 350 cd/m² | Contrasto: 1000:1

350 cd/m² | 1000:1 Gamut: 90% DCI-P3 | HDR400

90% DCI-P3 | Connettività: 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, jack audio 3,5mm

2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, jack audio 3,5mm Adaptive Sync per eliminare screen tearing e stuttering

per eliminare screen tearing e stuttering Funzioni gaming: crosshair overlay, timer on-screen, modalità FPS display

crosshair overlay, timer on-screen, modalità FPS display Eye Care: Flicker-Free e Low Blue Light

Flicker-Free e Low Blue Light VESA 75×75mm per montaggio a parete o su braccio

La compatibilità con PS5, Xbox e PC lo rende versatile per qualsiasi setup, mentre la doppia porta HDMI 2.0 permette di collegare due sorgenti contemporaneamente. Il design frameless ultra-slim con finitura matte opaca si adatta sia ad ambienti da gaming che a postazioni di lavoro. Va segnalato che l’ergonomia è limitata alla sola inclinazione (-5°/+20°), senza regolazione in altezza o rotazione pivot, e che non sono presenti altoparlanti integrati. Per completare il setup, potresti anche dare un’occhiata alle migliori cuffie gaming.

Prezzo ai minimi: sconto del 61% su Amazon

Parliamo di numeri concreti. KOORUI G2511P passa da €179,99 a soli €69,99, con un risparmio secco di €110 e uno sconto del 61%. Si tratta dello stesso prezzo del Prime Day: se vuoi capire come riconoscere le vere occasioni, leggi la nostra guida su come distinguere le offerte del Prime Day. Un livello che difficilmente si vede al di fuori delle grandi campagne promozionali. Chi segue questo mercato sa che è un’occasione da non sottovalutare.

Prezzo originale €179,99 Prezzo scontato €69,99 Risparmio €110,00 (61%) Store Amazon Spedizione Prime disponibile

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it con spedizione Prime. Considerando che il prezzo di riferimento di mercato per monitor Fast IPS 200Hz si aggira stabilmente attorno ai 110€, trovarlo a quasi la metà rende questa promozione ancora più interessante.

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