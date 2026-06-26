Il debutto di ChatGPT 5.6 potrebbe essere molto diverso da quello dei precedenti modelli di OpenAI, secondo quanto emerso nelle ultime ore infatti, l’azienda guidata da Sam Altman starebbe preparando un rilascio iniziale estremamente limitato, riservando l’accesso soltanto a clienti autorizzati dal governo degli Stati Uniti prima di procedere con una distribuzione più ampia.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per il settore dell’intelligenza artificiale, negli ultimi mesi il governo statunitense ha infatti intensificato il dialogo con le principali aziende del settore per definire nuove procedure di valutazione dei modelli più avanzati prima della loro diffusione pubblica; se confermata, questa strategia rappresenterebbe uno dei primi effetti concreti di questo nuovo approccio regolatorio.

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ChatGPT 5.6 potrebbe essere disponibile inizialmente solo per clienti autorizzati

Secondo un’indiscrezione pubblicata da The Information, OpenAI avrebbe deciso di procedere con un lancio graduale di ChatGPT 5.6. La decisione sarebbe stata illustrata ai dipendenti direttamente dal CEO Sam Altman attraverso una comunicazione interna, nella quale viene spiegato che, durante una prima fase di anteprima, saranno le autorità federali statunitensi ad approvare l’accesso al nuovo modello cliente per cliente.

Solo successivamente, e presumibilmente nel giro di un paio di settimane, OpenAI dovrebbe avviare un rilascio molto più ampio destinato al resto degli utenti.

Sempre secondo quanto riportato, Altman avrebbe precisato che questa procedura non rappresenta il modello ideale immaginato dall’azienda per il futuro; OpenAI avrebbe infatti comunicato al governo degli Stati Uniti la volontà di collaborare per individuare un sistema più sostenibile in vista dei prossimi rilasci dei modelli di intelligenza artificiale.

Al momento, naturalmente, non sono stati diffusi ulteriori dettagli su quali categorie di clienti potranno accedere alla fase iniziale né sui criteri che verranno utilizzati per concedere l’autorizzazione.

La revisione governativa dei modelli IA entra nella fase operativa

L’indiscrezione si inserisce all’interno di un contesto normativo in rapida evoluzione. All’inizio del mese infatti, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che invita le aziende impegnate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale a sottoporre volontariamente i propri modelli più avanzati a una revisione federale prima della pubblicazione.

L’obbiettivo dell’amministrazione statunitense è definire un quadro comune di valutazione che permetta di analizzare sicurezza, capacità e possibili rischi dei nuovi sistemi prima della loro distribuzione su larga scala.

Secondo quanto riportato, nella gestione di questa fase sarebbero coinvolti diversi organismi governativi, tra cui l’Office of the National Cyber Director, l’Office of Science and Technology Policy e il Dipartimento del Commercio guidato dal segretario Howard Lutnick. Nessuna di queste istituzioni, almeno per il momento, avrebbe rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Non è la prima conseguenza delle nuove direttive

L’eventuale distribuzione controllata di ChatGPT 5.6 non rappresenterebbe il primo effetto delle nuove politiche adottate dal governo statunitense.

Pochi giorni fa infatti, Anthropic aveva annunciato la sospensione dell’accesso a due dei suoi modelli più recenti in seguito a una direttiva federale che, secondo quanto comunicato dall’azienda, puntava a impedirne l’utilizzo da parte di cittadini stranieri. Quell’episodio aveva già sollevato diversi interrogativi sulle modalità con cui il nuovo sistema di revisione sarebbe stato applicato e sul reale significato del termine volontario utilizzato nell’ordine esecutivo.

Anche il caso di OpenAI sembra andare nella stessa direzione, sebbene la revisione dei modelli venga presentata come un processo collaborativo tra governo e aziende, le indiscrezioni suggeriscono che le autorità federali possano avere un ruolo concreto nel determinare tempi e modalità di rilascio delle nuove tecnologie.

Cosa significa per gli utenti

Per il momento è importante sottolineare che OpenAI non ha confermato ufficialmente queste informazioni, che provengono da fonti interne riportate da The Information. Se lo scenario dovesse concretizzarsi, gli utenti potrebbero quindi dover attendere qualche settimana in più prima di poter utilizzare ChatGPT 5.6, con una prima fase destinata esclusivamente a clienti autorizzati e a una successiva apertura al pubblico più ampio.

Resta inoltre da capire se questa modalità di distribuzione rappresenterà un’eccezione legata al lancio di ChatGPT 5.6 oppure diventerà una prassi per tutti i futuri modelli di frontiera sviluppati da OpenAI. Considerando il crescente interesse dei governi verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, è possibile che le procedure di revisione preventiva assumano un ruolo sempre più centrale nei prossimi anni, influenzando non solo OpenAI ma l’intero settore.