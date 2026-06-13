Il 12 giugno 2026, a soli tre giorni dal loro lancio commerciale, Claude Fable 5 e Claude Mythos 5 di Anthropic sono stati improvvisamente portati offline. Non si tratta di un guasto tecnico né di una scelta volontaria dell’azienda: dietro alla sospensione c’è un ordine diretto del governo degli Stati Uniti.

Più precisamente, il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha inviato una lettera al CEO di Anthropic Dario Amodei, comunicando che i due modelli sarebbero stati soggetti a controlli sulle esportazioni nei confronti di qualsiasi persona al di fuori degli Stati Uniti e di tutti i cittadini stranieri presenti nel Paese. La direttiva, ricevuta da Anthropic alle 17:21 ET (le 23:21 in Italia), ha citato autorità in materia di sicurezza nazionale come base giuridica per la sospensione.

As a result of a US government directive, we are suspending access to Claude Fable 5 for all users. You can continue to use all other Claude models. Here’s what this means for you: Across Claude products, new sessions will run on your selected default model or Opus 4.8, and… https://t.co/YJTiDotS2v — ClaudeDevs (@ClaudeDevs) June 13, 2026

Il problema pratico per Anthropic è stato immediato: non essendo in grado di separare in modo affidabile i cittadini stranieri dal resto della propria base utenti in tempo reale, l’unica strada percorribile per garantire la piena conformità è stata interrompere l’accesso a tutti i clienti a livello globale. Gli altri modelli Anthropic, precisa l’azienda, restano disponibili senza alcuna interruzione.

Vale la pena ricordare che Anthropic aveva presentato solo pochi giorni fa il prospetto informativo in forma riservata alla SEC in vista di una possibile quotazione a Wall Street, rendendo questo momento particolarmente delicato per la società.

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Il motivo tecnico e le obiezioni di Anthropic

Secondo quanto riportato, il Dipartimento del Commercio avrebbe agito dopo che un’altra azienda aveva dichiarato di essere riuscita a eseguire il jailbreak di Mythos 5, ovvero ad aggirarne le protezioni di sicurezza. Anthropic, però, ha precisato di aver ricevuto solo prove verbali di una tecnica limitata e non universale: la metodologia descritta consisterebbe nel chiedere al modello di analizzare un codebase e correggere falle software, un caso d’uso già disponibile in tutto il settore, incluso GPT-5.5 di OpenAI.

Fable, my beloved,I will miss you so. Our three days together were magical. Unlike anything I've experienced before it. Some things are just too good to be true. So good that the government interferes. I'm sorry we were one of those things. Until we meet again ❤️ https://t.co/1KxxZFne1s — Theo – t3.gg (@theo) June 13, 2026

L’azienda non ha nascosto il proprio disaccordo con la logica alla base della direttiva. Claude Fable 5 era stato lanciato con tutele di sicurezza più solide di qualsiasi modello precedentemente distribuito: prima del rilascio, Anthropic aveva lavorato per migliaia di ore a sessioni di red-teaming in collaborazione con il governo degli Stati Uniti, la UK AISI e diversi team terzi, senza che nessun tester riuscisse a trovare un jailbreak universale sulle capacità informatiche del modello.

La strategia adottata da Anthropic includeva un approccio di defense-in-depth con tutele specifiche, monitoraggio attivo e conservazione dei dati per 30 giorni per i modelli di classe Mythos, un requisito che aveva già suscitato qualche polemica durante il lancio insieme all’elevato consumo di token.

“Stiamo rispettando la direttiva legale del governo e stiamo rimuovendo l’accesso a Fable 5 e Mythos 5 per tutti gli utenti. Tuttavia, non riteniamo che la scoperta di un potenziale jailbreak limitato debba giustificare il ritiro di un modello commerciale distribuito a centinaia di milioni di persone. Se tale standard venisse applicato a tutto il settore, secondo noi si bloccherebbe essenzialmente il lancio di nuovi modelli da parte di tutti i provider di modelli frontier.”

La posizione di Anthropic è che si tratti molto probabilmente di un malinteso, tanto che l’azienda ha annunciato l’intenzione di fornire ulteriori dettagli tecnici nelle successive 24 ore e si sta adoperando per ripristinare l’accesso il prima possibile. Questo evento, tra l’altro, sembra essere la prima volta in assoluto che una delle principali aziende di intelligenza artificiale porta offline un modello già distribuito pubblicamente a seguito di un intervento diretto del governo federale americano, segnando un precedente che l’intero settore osserverà con attenzione.

Wtf? The US Government ordered Anthropic to suspend Claude Fable 5. It's been declared a dangerous weapon. https://t.co/8Ujz6hCF45 — Freddy Vega (@freddier) June 13, 2026

Da notare, infine, che l’accesso a Mythos Preview era stato inizialmente limitato a un ristretto gruppo di aziende e partner di ricerca tramite il Progetto Glasswing: nelle settimane precedenti al lancio, i partecipanti avevano riferito di aver identificato e risolto numerosi problemi di sicurezza grazie al modello, con Mozilla che da sola aveva dichiarato di aver chiuso centinaia di vulnerabilità sfruttando Mythos Preview.