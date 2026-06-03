L’intelligenza artificiale continua a occupare una posizione centrale nelle strategie tecnologiche e geopolitiche degli Stati Uniti e, nelle scorse ore, l’amministrazione guidata da Donald Trump ha compiuto un passo che potrebbe segnare una svolta rispetto all’approccio adottato finora. Il presidente statunitense ha infatti firmato un nuovo ordine esecutivo dedicato alla sicurezza informatica e ai modelli di IA più avanzati, introducendo un quadro di collaborazione volontaria tra governo federale e aziende del settore.

Pur mantenendo la linea favorevole all’innovazione che ha caratterizzato la politica dell’attuale amministrazione, il provvedimento riconosce apertamente che le capacità sempre più sofisticate dell’intelligenza artificiale possono rappresentare anche una questione di sicurezza nazionale, soprattutto in relazione alla scoperta di vulnerabilità software e alla protezione delle infrastrutture critiche.

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Gli Stati Uniti vogliono sfruttare l’IA per rafforzare la difesa informatica

Nel testo dell’ordine esecutivo, la Casa Bianca sottolinea come gli Stati Uniti intendano continuare a guidare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale senza introdurre regolamentazioni considerate eccessivamente restrittive. Allo stesso tempo però, viene evidenziato che l’evoluzione dei modelli più avanzati richiede una maggiore cooperazione tra istituzioni federali e aziende private per affrontare nuove meccaniche informatiche.

Tra le misure previste figurano l’accelerazione della protezione dei sistemi governativi federali, il potenziamento degli strumenti di difesa basati sull’IA e l’ampliamento dell’accesso a servizi di cybersicurezza destinati anche a realtà particolarmente sensibili come ospedali rurali, banche locali e operatori di infrastrutture critiche.

L’ordine esecutivo prevede inoltre la creazione di un centro di coordinamento dedicato alla sicurezza informatica dell’intelligenza artificiale, questo organismo dovrà collaborare con aziende del settore e gestori di infrastrutture strategiche per individuare vulnerabilità software, validarle e coordinare la distribuzione delle relative correzioni.

L’amministrazione intende inoltre incentivare lo sviluppo di strumenti avanzati per il rilevamento automatico delle vulnerabilità attraverso programmi federali di finanziamento e ampliare il reclutamento di specialisti in sicurezza informatica all’interno delle strutture governative.

Nasce il concetto di Secure Frontier Model

Uno degli aspetti più interessanti del provvedimento riguarda l’introduzione della definizione di Secure Frontier Model, ovvero una categoria che identificherà i modelli di intelligenza artificiale ritenuti sufficientemente avanzati da richiedere particolari valutazioni sotto il profilo della sicurezza.

Entro 60 giorni le agenzie federali coinvolte dovranno sviluppare un sistema di benchmarking classificato in grado di misurare le capacità informatiche dei modelli più evoluti e stabilire quando un sistema possa essere considerato un modello di frontiera.

Le aziende potranno aderire volontariamente a questo programma e collaborare con il governo per verificare se i propri modelli rientrino nella categoria individuata. In tal senso, gli sviluppatori potranno fornire accesso anticipato alle autorità federali fino a 30 giorni prima del rilascio pubblico, consentendo la valutazione di eventuali rischi e la condivisione delle informazioni con soggetti considerati affidabili.

La Casa bianca ha comunque precisato che il programma non introduce alcun sistema obbligatorio di licenze, autorizzazioni preventive o permessi governativi per sviluppare e distribuire nuovi modelli di IA.

Una versione ridimensionata rispetto alle proposte iniziali

Secondo quanto riportato, il testo finale sarebbe stato significativamente ridimensionato rispetto alle bozze circolate nelle settimane precedenti. In origine il governo avrebbe potuto ottenere fino a 90 giorni per esaminare i nuovi modelli, mentre la versione definitiva limita la finestra di revisione a un massimo di 30 giorni.

La firma del provvedimento sarebbe inoltre stata rinviata rispetto ai piani iniziali dopo alcune pressioni provenienti dall’industria tecnologica, lo stesso Trump avrebbe espresso perplessità su alcuni elementi della prima versione del documento, contribuendo alla stesura di una direttiva più limitata e maggiormente orientata alla collaborazione volontaria.

Non mancano tuttavia le critiche, alcuni esperti del settore hanno evidenziato come il processo di valutazione previsto dall’ordine esecutivo possa risultare poco trasparente. Samir Jain, vicepresidente del Center for Democracy and Technology, ha sottolineato che l’idea di individuare vulnerabilità prima della diffusione pubblica dei modelli sia sensata, ma ha anche evidenziato il rischio che procedure troppo opache possano lasciare spazio a decisioni arbitrarie sull’accesso o sul rilascio delle tecnologie.

Un cambio di rotta per l’amministrazione Trump?

L’aspetto probabilmente più significativo riguarda il messaggio politico che emerge dal provvedimento, finora l’amministrazione Trump aveva adottato un approccio generalmente permissivo nei confronti dell’intelligenza artificiale, concentrandosi soprattutto sulla riduzione degli ostacoli normativi e opponendosi a regolamentazioni considerate troppo invasive.

Questo nuovo ordine esecutivo rappresenta certamente una stretta normativa paragonabile a quelle proposte in altre aree del mondo, ma segna comunque un riconoscimento ufficiale dei potenziali rischi associati ai modelli di IA più avanzati; pur continuando a promuovere l’innovazione e la competitività delle aziende statunitensi, la Casa Bianca sembra ora voler affiancare a questa strategia anche strumenti dedicati alla protezione delle infrastrutture critiche e alla sicurezza nazionale.

Resta da capire quale sarà la risposta delle principali aziende del settore e quando il nuovo quadro volontario riuscirà effettivamente a favorire una collaborazione concreta tra sviluppatori di IA e governo federale nei prossimi mesi.