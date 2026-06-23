Il team di iFixit ha smontato l’Oura Ring 5 e le notizie non sono incoraggianti per chi sperava in un dispositivo più riparabile. Lo smart ring dell’azienda finlandese infatti risulta completamente irreparabile, proprio come il Galaxy Ring di Samsung e le precedenti generazioni di Oura. Una volta che la batteria inizierà a degradarsi, l’anello da 399 dollari diventerà sostanzialmente inutilizzabile.

La questione del degrado della batteria è da tempo uno dei talloni d’Achille degli smart ring. Ad aprile vi avevamo raccontato del brevetto depositato da Oura che descrive un anello con una sezione batteria rimovibile, pensato proprio per affrontare questo problema.

Va anche detto che alcuni utenti Oura avevano segnalato un calo evidente dell’autonomia dopo uno o due anni, con dispositivi che un tempo duravano diversi giorni e che ora richiedono una ricarica quotidiana. Purtroppo, quella soluzione non è arrivata sull’Oura Ring 5.

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Titanio ed epossidica rendono impossibile l’apertura

A differenza delle generazioni precedenti, l’Oura Ring 5 ha sia la scocca esterna che quella interna realizzate in titanio. L’azienda ha inoltre utilizzato una grande quantità di resina epossidica per incollare le due parti insieme. Il risultato è che il team di iFixit non è riuscito ad aprire l’anello con il metodo tradizionale, ovvero riscaldare la colla e raschiare via le parti.

Gli esperti di riparazione hanno dovuto tagliare la scocca esterna in titanio, operazione che si è rivelata sorprendentemente facile grazie al design sottile del materiale. Una volta rimossa la scheda madre, hanno potuto esaminare i componenti interni.

Processore ARM e batteria da 10,5 mAh

Il teardown ha rivelato che l’Oura Ring 5 utilizza un chipset Ambiq Apollo 3 Blue a bassissimo consumo energetico. Questo SoC integra un core Cortex-M4 con frequenza fino a 96 MHz, 384 KB di RAM e un controller Bluetooth Low Energy 5. Ad alimentare il tutto c’è una batteria da appena 10,5 mAh.

Come avevamo visto nella nostra analisi al lancio, l’Oura Ring 5 è il 40% più piccolo rispetto al Ring 4 e promette fino a sette giorni di autonomia. Queste dimensioni ridotte sono state ottenute riprogettando praticamente ogni componente interno, ma il compromesso è un dispositivo ancora più difficile da riparare.

Un acquisto da 399 dollari con durata limitata

La conclusione del teardown di iFixit è chiara e il titolo del loro video (qui di seguito)è brutalmente veritiero. Insomma, l’Oura Ring 5 rimane irreparabile come i suoi predecessori e la maggior parte degli smart ring sul mercato. Una volta che la batteria smetterà di mantenere una carica adeguata, non esisterà un modo semplice per sostituirla senza danneggiare l’anello. Di fatto, dunque, l’Oura Ring 5 ha una vita utile predefinita ed estenderla sarà molto complesso.

A onor del vero, Oura offre un programma di riciclo negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e alcuni paesi europei, ma si tratta semplicemente di un modo per smaltire correttamente i vecchi anelli, senza rimborsi o valori di permuta. Per i consumatori, l’Oura Ring 5 rappresenta un acquisto da 399 dollari che diventerà sostanzialmente inutile una volta che la batteria si sarà degradata significativamente.

Ebbene, il famigerato brevetto per un anello con batteria sostituibile resta per ora sulla carta, senza informazioni su quando o se arriverà mai in un prodotto commerciale, ma allo stato attuale sembra essere più necessario che mai per evitare che gli Oura Ring diventino prodotti usa e getta.