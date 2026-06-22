Un nuovo logo “Xbox Handheld“ è apparso silenziosamente sui siti ufficiali di diversi giochi Microsoft, alimentando le speculazioni su una console portatile first-party in arrivo. Il badge è stato individuato da un utente sui forum NeoGaf sulle pagine di Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved e State of Decay 3, con la presenza del logo già presente nell’archivio dell’8 giugno.

La notizia arriva in un momento particolare per l’ecosistema gaming portatile di Microsoft, basti pensare che al Computex 2026 ASUS ha presentato la ROG Xbox Ally X20, la nuova versione dell’handheld nato dalla collaborazione tra le due aziende, con display OLED da 7,4 pollici e CPU AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Nel frattempo, Microsoft ha svelato i dettagli di Project Helix alla GDC, la prossima generazione di console Xbox che supporterà sia giochi console che PC. Ma il logo apparso sui siti dei giochi suggerisce qualcosa di diverso da entrambi. Facciamo chiarezza.

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Il progetto di una Xbox portatile proprietaria non è mai morto del tutto

Il significato del logo è ancora da chiarire, visto che nelle ultime ore in rete sono infiammate le speculazioni: in realtà potrebbe semplicemente indicare che un titolo gira bene sugli attuali dispositivi Windows gaming handheld come la ROG Xbox Ally X. Sul sito di Gears of War: E-Day, il sistema viene pubblicizzato come soluzione portatile ideale. Microsoft ha già lanciato un programma di compatibilità simile allo Steam Deck Verified di Valve, anche se il suo store utilizza una grafica diversa.

Tuttavia, diversi insider ritengono che le soluzioni OEM come quelle di ASUS siano solo un trampolino verso una console Xbox portatile vera e propria sviluppata internamente da Microsoft.

La storia della console portatile Xbox è stata altalenante visto che a giugno 2025, Tom Warren di The Verge aveva riportato che il progetto era stato “essenzialmente cancellato“. Microsoft sembrava aver scelto di puntare sulle partnership con produttori terzi piuttosto che sviluppare un dispositivo proprietario.

Ma a febbraio 2026, Jez Corden di Windows Central aveva sorpreso molti lettori rivelando che l’azienda “vuole ancora realizzare un handheld Xbox first-party alla fine“. Da allora, Microsoft ha continuato ad adottare misure che potrebbero preparare il terreno per un lancio di successo ma non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito o che facessero pensare a un prodotto del genere in cantiere.

La ROG Xbox Ally già mostra alcuni miglioramenti che potrebbero anticipare la direzione futura. L’Xbox Full Screen Experience è arrivata anche sui Lenovo Legion Go, ottimizzando la navigazione per controller e semplificando il caricamento dei giochi da diverse piattaforme. La modalità offre vantaggi in termini di prestazioni, ma il rumor di un Project Green Leaf potrebbe avere un impatto ancora maggiore.

Il concetto prende un approccio diverso rispetto a Sony con la PS5 e la chiacchierata PS6 portatile visto che Green Leaf migliorerebbe l’autonomia della batteria limitando dinamicamente risoluzione e frame rate.

Il focus immediato resta su Project Helix

Per ora, l’attenzione della CEO Asha Sharma sembra concentrata su Project Helix. La nuova console Xbox giocherà titoli PC, ma è anche possibile che possa avviare esclusive console. Come avevamo raccontato a marzo, Project Helix utilizzerà una nuova generazione di FSR chiamata FSR Diamond basata sul machine learning, e rappresenterà un passo avanti significativo nell’integrazione tra ecosistema Xbox e Windows.

Nel frattempo, il logo Xbox Handheld è lì per rassicurare i possessori di gaming handheld Windows sulla compatibilità dei prossimi titoli ma alcuni insider considerano le opzioni OEM solo un primo passo verso un’altra nuova console Xbox, questa volta interamente proprietà di Microsoft.