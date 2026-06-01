Per celebrare i 20 anni del marchio ASUS ROG, in occasione del Computex 2026 la compagnia statunitense ha annunciato ufficialmente ROG Xbox Ally X20, la nuova versione della sua “console” handheld, con importanti novità in termini di chassis e display, ma non solo: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

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ROG Xbox Ally X20: specifiche tecniche e disponibilità

Partiamo innanzitutto dal display OLED da 7,4 pollici di diagonale e risoluzione Full HD, con una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz in grado di garantire un buon livello di fluidità e dinamicità, anche per le situazioni più concitate, oltre che un input lag pari a 0,2 millisecondi. Un passo in avanti importante, soprattutto se messo a confronto con i pannelli LCD utilizzati dai modelli precedenti. Il display supporta anche la funzionalità AMD FreeSync Premium Pro, utile a ridurre il più possibile lo spiacevole fenomeno di tearing, ed è protetto sulla sua superficie dal vetro Gorilla Glass Victus, che riduce i riflessi fino al 65%. Proprio alla luce del display rinnovato, ASUS ha deciso di cambiare le carte in tavola per il raffreddamento interno, offrendo una soluzione inedita che garantisce un maggior flusso d’aria e una miglior dissipazione del calore.

La differenza sostanziale rispetto ai precedenti modelli passa anche per il design, con un’estetica rinnovata che non passa sicuramente inosservata, soprattutto grazie ai dettagli dorati in corrispondenza di alcuni tasti specifici. La parte posteriore ospita alcuni inserti gommati, utili ad aumentare significativamente il grip e l’aderenza con le mani del giocatore, migliorando di conseguenza l’esperienza d’uso.

Tutto viene alimentato dalla CPU AMD Ryzen AI Z2 Extreme, con una frequenza massima pari a 5,0 GHz, garantendo così un buon livello di prestazioni. Ultima ma non per importanza, va specificato che la confezione di ROG Xbox Ally X20 non conterrà solo il dispositivo in sè, ma includerà anche gli occhialini per la realtà aumentata ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming: un aspetto, questo, che metterà di diritto il bundle in un segmento premium, orientato verso i giocatori più esigenti.

Al momento non conosciamo il preciso listino prezzi della nuova ROG Xbox Ally X20, che vedrà la luce sui mercati di tutto il mondo verosimilmente entro la fine dell’anno corrente. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da ASUS, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.