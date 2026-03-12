In occasione della Game Developers Conference 2026, Microsoft ha iniziato a svelare i primi dettagli sulla prossima generazione di console Xbox; il progetto, attualmente conosciuto come Project Helix, rappresenterà il futuro della piattaforma gaming dell’azienda e promette importanti passi avanti in termini di prestazioni, grafica e integrazione con il mondo PC.

Le informazioni sono arrivate durante l’Xbox Developer Summit, dove Jason Ronald, vicepresidente della divisione Next generation di Xbox, ha illustrato la direzione che l’azienda intende seguire nei prossimi anni; tra i punti centrali troviamo una nuova collaborazione con AMD, un forte utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pipeline grafica e un ecosistema sempre più unificato tra console e Windows.

Project Helix: la prossima Xbox nasce con AMD

Come già accaduto per le attuali console, anche la futura piattaforma Xbox sarà basata su un hardware sviluppato insieme ad AMD. Project Helix utilizzerà infatti un SoC personalizzato progettato per supportare le future evoluzioni delle tecnologie grafiche DirectX e FidelityFX Super Resolution.

L’obbiettivo dichiarato da Microsoft è piuttosto ambizioso, offrire un salto prestazionale di un ordine di grandezza rispetto all’attuale generazione, soprattutto per quanto riguarda il ray tracing e le simulazioni avanzate.

La nuova piattaforma integrerà inoltre funzioni di intelligenza artificiale direttamente nella pipeline grafica, con l’obbiettivo di migliorare efficienza, qualità visiva e complessità delle simulazioni. Il risultato, secondo Microsoft, dovrebbe tradursi in mondi di gioco più realistici, dinamici e immersivi.

FSR Diamond e la generazione multipla di frame

Uno degli elementi più interessanti della nuova piattaforma riguarda la futura evoluzione della tecnologia di upscaling di AMD. Secondo quanto emerso durante la presentazione, Project Helix utilizzerà una nuova generazione di FSR, chiamata FSR Diamond, pensata per sfruttare il machine learning per migliorare sia le prestazioni sia la qualità dell’immagine.

Tra le principali novità troviamo:

upscaling grafico basato su IA

multi-frame generation per aumentare il frame rate

per aumentare il frame rate ray regeneration per migliorare ray tracing e path tracing

La tecnologia sarà integrata direttamente nell’Xbox Game Development Kit, il kit utilizzato dagli sviluppatori per creare giochi destinati alla piattaforma.

Una pipeline grafica completamente nuova

Durante l’evento Microsoft ha mostrato anche alcuni elementi della futura pipeline grafica della console, tra le tecnologie citate figurano GPU Directed Work Graph Execution, compressione neurale delle texture, deep texture compression e DirectStorage con compressione Zstd.

Queste soluzioni dovrebbero migliorare notevolmente la gestione dei dati e lo streaming delle risorse, riducendo i tempi di caricamento e permettendo ambienti di gioco più complessi.

Per quanto riguarda l’architettura grafica vera e propria, Microsoft e AMD non hanno ancora confermato i dettagli; diverse indiscrezioni suggeriscono però che la base tecnologica potrebbe essere legata alla futura architettura RDNA 5.

Xbox e PC sempre più vicini

Un altro elemento centrale della strategia di Microsoft riguarda l’integrazione tra console e PC. Con Project Helix infatti, l’azienda vuole rendere lo sviluppo dei giochi più semplice e unificato tra le piattaforme Xbox e Windows.

L’idea è quella di creare un ambiente in cui la maggior parte del codice possa funzionare sia su console che su PC, riducendo i costi di sviluppo e permettendo agli studi di raggiungere più facilmente i giocatori.

In questo contesto rientra anche il programma Xbox Play Anywhere, che consente di acquistare un gioco una sola volta e utilizzarlo sia su console Xbox sia su dispositivi Windows; il catalogo compatibile ha ormai superato 1.500 titoli.

Microsoft sta inoltre lavorando a un’evoluzione dell’esperienza Xbox su PC, a partire da aprile infatti, inizierà il rilascio della modalità Xbox su Windows, una modalità a schermo intero ottimizzata per il controller e pensata per offrire un’esperienza più simile a quella delle console.

La nuova modalità consentirà di passare rapidamente dal lavoro al gioco, mantenendo allo stesso tempo l’apertura e la flessibilità del sistema operativo Windows.

Kit di sviluppo nel 2027 e futuro della piattaforma

Per il momento Project Helix resta ancora nelle prime fasi di sviluppo, Microsoft ha però confermato che le prime versioni alpha dell’hardware saranno distribuite agli sviluppatori nel 2027, un passo fondamentale per avviare la creazione dei giochi destinati alla nuova piattaforma.

Parallelamente, l’azienda ha ribadito l’impegno nella retrocompatibilità, con l’obbiettivo di mantenere giocabili i titoli delle quattro generazioni di Xbox anche nei prossimi anni.

Il 2026 sarà inoltre un anno particolarmente simbolico per il brand, Xbox celebrerà infatti il suo 25° anniversario, occasione che potrebbe portare anche al ritorno di alcuni dei titoli più iconici della piattaforma.

Per il momento i dettagli su Project Helix sono ancora limitati, ma quanto mostrato alla GDC lascia intuire una direzione piuttosto chiara: più potenza, più intelligenza artificiale e un ecosistema sempre più unificato tra console e PC; nei prossimi mesi, con ogni probabilità, arriveranno ulteriori informazioni sulla nuova generazione Xbox.