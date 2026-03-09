Buone notizie per i possessori di un Lenovo Legion Go: potranno presto utilizzare l’Xbox Full Screen Experience, l’interfaccia pensata da Microsoft per i dispositivi gaming portatili con Windows. La conferma arriva direttamente da Ben Green, Senior Global Gaming Manager di Lenovo, che ha annunciato su X l’avvio dei primi test pubblici.

Per chi non avesse seguito la vicenda, vale la pena fare un passo indietro. Microsoft aveva presentato l’Xbox Full Screen Experience a giugno 2025 con l’obiettivo di offrire agli utenti di handheld Windows un’interfaccia più simile a quella delle console, ottimizzata per la navigazione senza mouse e tastiera.

I primi dispositivi a integrarlo erano stati i ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X di ASUS, lanciati proprio con questa interfaccia preinstallata. Successivamente Microsoft aveva esteso la compatibilità ad altri handheld Windows, e ora è il turno della linea Legion Go di Lenovo.

Come partecipare ai test sui Lenovo Legion Go

La funzionalità non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Lenovo sta conducendo una fase di test preliminare con l’obiettivo di raccogliere feedback dalla community e risolvere eventuali problemi prima del rilascio pubblico.

La nota positiva è che chi possiede un Legion Go o un Legion Go 2 può candidarsi per partecipare ai test. Per iscriversi sarà sufficiente visitare la pagina dedicata sulla piattaforma Gleam e inserire il proprio indirizzo email. Se selezionati, si riceveranno le istruzioni dettagliate per installare e attivare l’Xbox Full Screen Experience sul proprio dispositivo.

Prima di procedere con l’installazione, Lenovo raccomanda di assicurarsi che l’handheld sia aggiornato all’ultima versione software disponibile.

C’è però un dettaglio da tenere a mente ovvero che le iscrizioni al programma di test resteranno aperte ancora per circa due giorni dal momento in cui scriviamo. Quindi qualora voleste provare l’interfaccia in anteprima, insomma, non avete molto tempo per decidere.

Xbox FSE is finally coming to Legion Go Devices! Legion Gaming Community members can sign up to test the update ahead of full launch as a special thanks 👍 Register: https://t.co/qX3SWGVGVi — Ben Green (@_BenjaminGreen) March 5, 2026

Cosa cambia con l’Xbox Full Screen Experience

L’Xbox Full Screen Experience (in foto) trasforma l’esperienza d’uso degli handheld Windows, offrendo un’interfaccia a schermo intero che ricorda quella delle console Xbox. La navigazione avviene interamente tramite controller, senza bisogno di passare per il desktop di Windows o di utilizzare touchscreen, mouse o tastiera.

Per chi usa il Legion Go, si tratta di un miglioramento significativo rispetto all’interfaccia standard di Windows, che non è mai stata pensata per dispositivi di questo tipo ed è spesso finita sotto il mirino della critica. L’accesso alla libreria di giochi, alle impostazioni e alle funzionalità social di Xbox diventa più immediato e intuitivo.

Nessuna data per il rilascio pubblico

Al momento Lenovo non ha comunicato una tempistica precisa per il rilascio definitivo dell’Xbox Full Screen Experience su tutti i Legion Go. La fase di test servirà proprio a raccogliere dati e definire i tempi in base ai riscontri degli utenti.

Considerando che ASUS ha già integrato l’interfaccia sui propri dispositivi da diversi mesi, è probabile che Lenovo voglia accelerare i tempi per non restare troppo indietro rispetto alla concorrenza. Resta da vedere se il rilascio pubblico avverrà nel giro di poche settimane o se servirà più tempo per ottimizzare l’esperienza sui Legion Go.