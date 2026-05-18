La nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, ha decisamente cambiato le carte in tavola di tutto l’ecosistema console di Microsoft, a partire da un forte rebrand del marchio, stravolgendo in un certo senso tutto ciò che c’è stato finora con l’amministrazione di Phil Spencer: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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XBOX: il rebrand di Microsoft inizia dal nome

Abbiamo assistito giusto qualche settimana fa al “passaggio di testimone” tra Phil Spencer e Asha Sharma per la guida della divisione Xbox di Microsoft. Un passaggio che si è fatto decisamente sentire fin dalle prime battute, a partire dal cambio del filmato d’accensione di Xbox, ora parzialmente ridotto e modificato rispetto a prima.

Il nome, poi, non è da meno: la stessa Asha Sharma ha infatti chiesto agli utenti e ai giocatori di tutto il mondo, sul social network X, le loro preferenze in merito al nome dell’ecosistema, e la vittoria è andata a favore di XBOX, tutto in maiuscolo, portando al cambiamento su gran parte dei social network della compagnia. Addio alla dicitura “Microsoft Gaming“, che avevamo conosciuto fino a qualche anno fa: si tratta dunque, passo dopo passo, di un vero e proprio sistema di rebrand, che senz’ombra di dubbio si consoliderà nei prossimi mesi o anni a venire.

Il passaggio di consegne tra i due dipendenti di Microsoft ha avuto effetti anche sull’abbonamento di Game Pass, che consente a milioni di utenti di giocare alle nuove esclusive Xbox dietro il pagamento di un canone mensile annuale, con un recente abbassamento dei prezzi (a discapito dei titoli della serie Call of Duty, che d’ora in poi non verranno più inclusi nel piano d’abbonamento) che ha fatto piacere a ben più di qualche consumatore.

All’orizzonte, il miraggio di Project Helix comincia a diradarsi e farsi sempre consistente: la nuova console ammiraglia di XBOX è infatti prevista a cavallo tra il 2027 e il 2028, in linea con la concorrente PlayStation 6. Chiaramente in questo caso non si dispone ancora di gran parte delle specifiche ufficiali della console stessa, se non che vedrà una forte integrazione con l’intelligenza artificiale per aumentare la potenza di calcolo: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da Microsoft, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

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