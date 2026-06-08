Il 7 giugno 2026 resterà una data segnata a fuoco nel calendario di ogni videogiocatore che si rispetti. Microsoft ha tenuto il proprio Xbox Games Showcase durante la Summer Game Fest 2026, e l’evento è andato ben oltre le aspettative. Niente annunci timidi, nessun contentino: sul palco virtuale di Redmond sono sfilati titoli di primo piano, hardware celebrativo e, soprattutto, la conferma che Xbox è tornata a fare sul serio.

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Il colpo d’inizio: Gears of War E-Day apre in grande

Lo showcase si è aperto con il botto. Il primo gameplay trailer assoluto di Gears of War: E-Day ha catapultato gli spettatori direttamente nell’incubo dell’E-Day, il momento in cui il mondo è caduto e in cui nasce il leggendario sodalizio tra Marcus Fenix e Dominic Santiago. Sviluppato da The Coalition con il supporto di People Can Fly, il titolo si è presentato come un prequel in piena regola, con combattimenti brutali tra le strade urbane di una città devastata.

La data d’uscita è fissata al 6 ottobre 2026 su Xbox Series X/S e PC, e rappresenta forse l’annuncio più atteso dell’intera serata. Non si tratta di un’esclusiva temporanea: Microsoft ha confermato esplicitamente che Gears of War: E-Day sarà un’esclusiva console Xbox permanente, segnale chiaro di una strategia che punta a differenziare la piattaforma.

Fable, Halo e il peso della nostalgia

Tra i titoli più attesi c’era sicuramente Fable, il reboot dell’amata saga fantasy firmato Playground Games. Il nuovo story trailer ha presentato al pubblico Isabel, l’Eroina di Wraithmarsh interpretata da Hayley Atwell, un personaggio dal passato tormentato che si muove sul confine sottile tra luce e oscurità. Non solo: il trailer ha fatto intravvedere il ritorno di Jack of Blades, uno dei villain più iconici della serie originale. Fable arriverà il 23 febbraio 2027, con accesso anticipato per l’edizione Premium dal 18 febbraio.

Ancora più immediato è invece Halo: Campaign Evolved, il remake completo della campagna del primo Halo: Combat Evolved, ricostruito con grafica moderna e meccaniche aggiornate. La sorpresa più grande? Tre missioni inedite chiamate Operation: METEORITE, in cui Master Chief e il Sergente Johnson si infiltrano dietro le linee nemiche in un’operazione clandestina UNSC. Il gioco sarà disponibile dal 28 luglio 2026, con fino a cinque giorni di accesso anticipato a partire dal 23 luglio, su Xbox, PC e anche PlayStation.

Le sorprese: Persona 6, Spyro e Crazy Taxi

Se c’è un momento che ha fatto letteralmente esplodere i social durante l’evento, è stato l’annuncio di Persona 6 da parte di Atlus. Un teaser brevissimo ma sufficiente a mandare in delirio i fan del JRPG più popolare degli ultimi anni. Ad accompagnare l’annuncio è arrivata anche la data di uscita di Persona 4 Revival, remake del celebre capitolo della saga Persona, in arrivo il 18 febbraio 2027.

Ancora più inaspettato è stato il ritorno di Spyro, con l’annuncio di Spyro: A Realm Beyond da parte di Toys for Bob: si tratta del primo gioco originale del draghetto viola in quasi vent’anni, con il ritorno del doppiatore storico Tom Kenny e una data prevista per la primavera 2027.

E chi avrebbe immaginato di rivedere anche Crazy Taxi? Il nuovo Crazy Taxi: World Tour, sviluppato da SEGA, riporta la serie in una versione globale con una campagna narrativa su cinque città, multiplayer online e personalizzazione dei veicoli.

Nuovi titoli da non perdere: Metro, Clockwork Revolution e molto altro

Lo showcase ha riservato spazio anche ai titoli più cupi e narrativamente ambiziosi. Metro 2039 ha mostrato il suo primo gameplay trailer, confermando un’uscita a febbraio 2027: ambientato nella Mosca post-apocalittica devastata dalla guerra nucleare, promette la stessa atmosfera claustrofobica e opprimente che ha reso celebre la serie, con nuovi nemici mutanti e un antagonista carismatico soprannominato “il Cacciatore del Führer”.

Molto atteso era anche Clockwork Revolution, l’RPG action in prima persona di inXile Entertainment ambientato nella città steampunk di Avalon, dove il tempo è letteralmente un’arma. Il nuovo trailer ha approfondito la narrazione, presentando i Rotten Row Hooligans e una storia di intrighi, furti e paradossi temporali. Anche questo titolo è confermato come esclusiva console Xbox.

Non mancano le novità più originali: Valor Mortis, soulslike in prima persona ambientato nelle guerre napoleoniche, con Vincent Cassel nei panni di Napoleone Bonaparte, arriverà il 24 settembre 2026. E ancora: Castlevania: Belmont’s Curse (15 ottobre 2026) firmato da Konami, Evil Empire e Motion Twin; Resonance: A Plague Tale Legacy, ambientato 15 anni prima del primo capitolo e atteso per il 27 agosto 2026.

Annunciato in anticipo rispetto alla Summer Game Fest, Call of Duty: Modern Warfare 4 si è comunque ritagliato il suo spazio all’Xbox Games Showcase con oltre cinque minuti di gameplay inedito. Il titolo firmato Infinity Ward arriverà il 23 ottobre 2026 su Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5 e, novità storica, Nintendo Switch 2, segnando la prima volta del franchise sulla piattaforma Nintendo. La campagna alterna le vicende di Private Park, soldato sudcoreano in prima linea durante un’invasione dalla Corea del Nord, e del leggendario Captain Price, ormai fuorilegge e invischiato in un conflitto globale tra i vicoli di New York, le strade di Parigi e i raid notturni dell’SAS a Mumbai. Sul fronte multiplayer, il nuovo sistema balistico Ballistic Authority promette un gunplay chirurgico e fedele alla realtà, mentre la modalità DMZ si reinventa come extraction shooter con eventi meteo dinamici, nemici IA aggressivi e persino una stampante 3D per craftare equipaggiamento sul campo.

Hardware e anniversario: Xbox compie 25 anni

Il 2026 è anche l’anno in cui Xbox celebra il suo 25° anniversario, e Microsoft non ha lasciato nulla al caso. Sono stati presentati l’Xbox Series X25 Limited Edition, con design trasparente ispirato alla prima console Xbox, e il Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, che richiama i colori ABXY originali e rende omaggio al celebre controller “Duke”. Entrambi saranno disponibili in edizione limitata su mercati selezionati a novembre 2026. Un regalo ai fan, e un messaggio chiaro: Xbox non ha intenzione di dimenticare le proprie radici.

Aggiornamenti per i titoli live e Game Pass

Lo showcase ha dedicato spazio anche ai giochi già attivi. Fallout 76 ha presentato il nuovo aggiornamento gratuito Infestations, già disponibile. DOOM: The Dark Ages si espande con Revelations, in arrivo il 7 luglio 2026. Sea of Thieves ha annunciato la Stagione 20 con la modalità Custom Seas, disponibile dal 18 giugno. E Where Winds Meet, il free-to-play Wuxia, è diventato disponibile su Xbox proprio durante lo show, con un’espansione Hidden Mountains in arrivo a luglio 2026.

Il quadro complessivo che emerge dall’Xbox Games Showcase 2026 è quello di una Microsoft che ha ritrovato la propria identità: esclusive di peso, franchise storici che tornano in grande stile, e un Game Pass sempre più ricco. Per i giocatori Xbox, il futuro non è mai stato così luminoso.