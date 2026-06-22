Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno dei più recenti sportwatch dedicato ai corridori a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Active 3 Premium (annunciato a febbraio 2026).

Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch alcune novità interessanti, a partire da HybridCharge, la funzione che sta sostituendo BioCharge. Oltre al solito bugfix, inoltre, ottimizzazioni per gli allenamenti e il supporto al nuovo Helio Strap Pro, dispositivo annunciato la scorsa settimana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Active 3 Premium: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit Active 3 Premium torna ad aggiornarsi e lo fa a poche settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 3.16.0.2), utile perché aveva risolto alcuni bug e migliorato l’esperienza utente generale con ottimizzazioni e miglioramenti.

Lo smartwatch sta ora ricevendo la nuova versione 3.21.0.3 del software che, oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione dei bug, si preoccupa di introdurre il supporto a Helio Strap Pro (perfetto per coloro che sfruttano i dispositivi per le competizioni e le simulazioni HYROX), ottimizzare gli allenamenti e, soprattutto, portare sullo smartwatch la funzione HybridCharge.

Anche in questo caso, Zepp Health ha mantenuto la promessa (la funzione era attesa proprio nel mese di giugno su questo dispositivo). HybridCharge è sostanzialmente un’evoluzione di BioCharge (che a sua volta sostituì “Prontezza” a metà 2025) pensata per far sì che i risultati non siano basati sui soli dati raccolti automaticamente dallo smartwatch.

La nuova funzione dà centralità all’utente, aggiungendo gli strumenti LifeLoad (consente di annotare i fattori che potrebbero influenzare recupero e prestazioni) e RPE (consente di registrare la percezione soggettiva dello sforzo dopo ogni sessione, con registrazione vocale o manuale) che permettono all’utente di input soggettivi che influenzano l’analisi complessiva: in soldoni, il “numero” mostrato all’utente avrà un carattere più soggettivo e cucito attorno all’utente stesso.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano a partire dallo screenshot condiviso poco sotto, dell’aggiornamento alla versione 3.21.0.3 che è in distribuzione su Amazfit Active 3 Premium tramite un pacchetto OTA da circa 15 MB (via Reddit).

Benvenuti su Amazfit Active 3 Premium. Questo aggiornamento include: HybridCharge: BioCharge è stato aggiornato a HybridCharge, fornendo una comprensione più completa delle condizioni del tuo corpo;

Supporto dispositivi: supporta Helio Strap Pro, aiutando a valutare il carico cardiorespiratorio e muscolare durante le competizioni/simulazioni HYROX e fornendo analisi personalizzate;

Ottimizzazione dell’allenamento: modelli di allenamento e processi di allenamento a intervalli ottimizzati, che favoriscono la prosecuzione dell’esercizio dopo l’allenamento per un’esperienza di allenamento più naturale;

Altre correzioni di bug e ottimizzazioni delle funzionalità.

Come aggiornare Amazfit Active 3 Premium

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit Active 3 Premium, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).