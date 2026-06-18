Chi si allena per HYROX, la disciplina che mescola corsa e fitness funzionale, conosce bene il momento in cui la fatica comincia a deformare il movimento, anche se la frequenza cardiaca da sola non lo racconta del tutto. È proprio da questa osservazione che nasce Helio Strap Pro, il nuovo sistema di allenamento indossabile presentato oggi, 18 giugno 2026, da Amazfit durante i Campionati Mondiali HYROX di Stoccolma, una cornice che non è casuale visto il legame ormai stretto tra il brand e questa disciplina.

Partendo dal precedente Helio Strap (qui trovate la nostra recensione), il dispositivo senza schermo già apprezzato dagli sportivi più esigenti, Helio Strap Pro aggiunge un secondo sensore di movimento da indossare in vita, capace di rilevare il movimento del core e la stabilità durante l’allenamento. Combinato con il rilevamento della frequenza cardiaca sul braccio e con gli smartwatch Amazfit compatibili, il sistema punta a offrire una visione più completa dello sforzo cardiaco, della qualità del movimento e del carico muscolare, andando oltre quanto un semplice tracciamento da polso può raccontare.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un sistema a tre componenti pensato per l’allenamento ibrido

Come ha spiegato Scott Shepley, responsabile marketing globale di Amazfit, la frequenza cardiaca dice quanto un atleta stia lavorando duramente, ma non spiega come cambia il movimento quando subentra la fatica. È proprio questa la lacuna che Helio Strap Pro vuole colmare, collegando i dati cardiaci rilevati dal braccio con il monitoraggio del movimento in vita e con i dati provenienti dallo smartwatch.

Il sistema si compone di tre elementi che lavorano insieme. Helio Core Motion HR si indossa sul braccio, vicino al cuore, riducendo le interferenze causate dal movimento del polso, dalla presa e dal contatto con gli attrezzi, garantendo così una lettura della frequenza cardiaca più stabile durante l’allenamento funzionale e di forza. Helio Core Motion Waist si posiziona invece in vita, dove rileva il movimento del core, la posizione e la stabilità del corpo. A completare il quadro c’è Amazfit Balance 3 o Balance Ultra, gli smartwatch che al momento del lancio sono necessari per sfruttare il sistema completo, anche se il supporto ad altri modelli Amazfit è previsto in futuro.

Previous Next Fullscreen

Una volta concluso l’allenamento, è l’app Zepp a integrare movimento, carico muscolare e sforzo cardiaco in una visione strutturata della performance, aiutando l’atleta a comprendere fatica, efficienza ed esecuzione. L’esperienza è costruita attorno agli otto movimenti che compongono la gara HYROX, ovvero skierg, sled push, sled pull, burpee broad jump, rowing, farmer’s carry, sandbag lunges e wall balls.

Parte di un ecosistema più ampio tra performance e recupero

Helio Strap Pro non nasce come prodotto isolato, ma come l’ultimo tassello del più ampio sistema di allenamento ibrido di Amazfit, quello che collega performance e recupero attraverso l’app Zepp, dove confluiscono allenamento, recupero, abitudini quotidiane, nutrizione e andamento delle prestazioni in un’unica visione continua. A questo si affianca la tecnologia HybridCharge, che comprende BioCharge, Training Load e LifeLoad, pensata per far capire come allenamento, recupero e fattori esterni come stress, viaggi e stanchezza influenzino la capacità fisica nel tempo.

Una caratteristica interessante, in linea con la filosofia che ha reso popolare il primo Helio Strap, è che essendo utilizzabile senza schermo, il tracciamento di Helio Strap Pro può continuare anche quando lo smartwatch viene rimosso dal polso, e il sistema può essere associato anche a orologi tradizionali oltre ai modelli Amazfit.

Sul fronte della precisione, indossare il sensore cardiaco sul braccio invece che al polso riduce le interferenze tipiche degli allenamenti di forza. I dati raccolti in tempo reale possono essere condivisi via Bluetooth con gli smartwatch Amazfit, con dispositivi di terze parti, con i computer da ciclismo e con altre app dedicate al fitness, mentre i dati sanitari, inclusa la variabilità della frequenza cardiaca, si sincronizzano con Apple Health attraverso l’app Zepp.

Tra le altre caratteristiche dichiarate nel comunicato figurano oltre 60 modalità sportive, il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, variabilità cardiaca, sonno e recupero, la resistenza all’acqua a 5 ATM e la connettività Bluetooth 5.2. Sul fronte dell’autonomia, il sensore dedicato alla frequenza cardiaca arriva fino a 11 giorni, mentre quello in vita raggiunge i 40 giorni, e come per gli altri dispositivi della gamma non è richiesto alcun abbonamento per accedere alle funzioni.

La confezione di Helio Strap Pro comprende i due sensori Helio Core Motion HR e Helio Core Motion Waist, la clip Helio Pro, il cinturino, la fascia da braccio e una base di ricarica magnetica. Le vendite, secondo quanto comunicato da Amazfit, inizieranno tra poche settimane, senza che al momento sia stato reso noto il prezzo finale.