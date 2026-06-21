Se state assemblando un nuovo PC, oppure siete alle prese con l’aggiornamento della vostra vecchia build (che sia da gaming poco importa), questo articolo sui migliori processori da acqusitare oggi su Amazon potrebbe esservi utile per risparmiare tempo e denaro. Probabilmente il periodo non è dei migliori per creare un PC da zero; il costo della RAM e dello storage è salito parecchio negli ultimi mesi, ma nella pratica sappiamo bene che chi necessita di una nuova macchina subito (soprattutto per lavoro) non ha molte opzioni e, usato a parte, deve sottostare alle regole del mercato.

I PC builder quindi non si possono fermare, l’opzione rimane quella di risparmiare il più possibile sul resto della componentistica (senza ovviamente escludere a priori RAM ed SSD) e il processore, lo sappiamo, è un altro di quei componenti che può influire sul costo finale del sistema. In questo contesto quindi abbiamo raccolto per l’occasione i processori secondo noi più validi da acquistare oggi su Amazon, selezionando i modelli più interessanti per rapporto qualità/prezzo, prestazioni e convenienza reale. Troverete CPU adatte al gaming competitivo, soluzioni equilibrate per utilizzo misto e anche chip di fascia alta ideali per streaming, editing video e carichi professionali.

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Migliori processori AMD e Intel in offerta su Amazon

Prima di vedere i prodotti nel dettaglio, vi ricordiamo che quella che trovate a seguire è un selezione personale di quelli che consideriamo i migliori prodotti disponibili attualmente sulla piattaforma; non siete davanti alla guida definitiva, ma un elenco stilato con un criterio che non guarda solo alle “mode” del momento, cercando invece di evidenziare anche prodotti meno pubblicizzati o solitamente snobbati.

Come al solito, questa “raccolta” prevede una serie di processori interessati da sconti e promozioni, offerte del giorno e modelli che secondo noi dimostrano un rapporto qualità/prezzo convincente (magari sono al minimo storico su Amazon). Per rendere la guida più semplice da consultare, abbiamo suddiviso le CPU in tre diverse fasce di prezzo: si parte dai modelli più economici per build entry-level, passando per la fascia media perfetta per il gaming moderno, fino ad arrivare ai processori top di gamma dedicati agli utenti enthusiast e ai creator più esigenti.

Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Migliori processori fascia bassa

Migliori processori fascia media

Migliori processori fascia medio-alta e fascia alta

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