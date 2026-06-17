La serie Galaxy Book6 di Samsung, arrivata in Europa a marzo con processori Intel, si arricchisce di una variante che prende una strada completamente diversa. Il nuovo Galaxy Book 6 Edge monta infatti uno Snapdragon X2 Elite di Qualcomm al posto dei chip Intel presenti sugli altri modelli della gamma, una scelta che lo rende il primo laptop Samsung della generazione 2026 ad abbracciare l’architettura ARM di seconda generazione.

Chi ha seguito il debutto europeo della serie Galaxy Book6 a febbraio ricorderà che Samsung aveva puntato tutto sui processori Intel Core Ultra Serie 3 per i modelli Ultra, Pro e standard. Il Galaxy Book 6 Edge segue invece la strada tracciata l’anno scorso con il Galaxy Book4 Edge, che nella nostra recensione avevamo definito “la vera essenza dello Snapdragon X Elite” per l’equilibrio raggiunto tra prestazioni, consumi contenuti e autonomia.

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Specifiche Samsung Galaxy Book6 Edge

Il nuovo laptop monta un pannello Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K e supporto touch. Samsung ha lavorato sul trattamento antiriflesso della superficie, una caratteristica che dovrebbe rendere il laptop utilizzabile anche all’aperto senza dover combattere con i riflessi tipici degli schermi lucidi. Inoltre, presenti anche le regolazioni automatiche di luminosità e contrasto del pannello che dovrebbero contribuire a rendere l’esperienza visiva più confortevole in condizioni di illuminazione variabile.

La frequenza di aggiornamento adattiva arriva fino a 120 Hz, mentre il vetro protettivo è un Corning Gorilla Glass con trattamento DX.

Il chip Snapdragon X2 Elite offre secondo Samsung fino a 80 TOPS di potenza dedicata all’intelligenza artificiale, un valore che posiziona il laptop nella categoria dei dispositivi Copilot+ di Microsoft ovvero quelli pensati per sfruttare le funzionalità AI integrate in Windows 11.

Sul fronte dell’audio Samsung ha integrato quattro speaker con supporto Dolby Atmos. Il laptop si integra con gli altri dispositivi Galaxy attraverso le funzionalità di ecosistema che ormai caratterizzano tutti i prodotti del brand coreano, permettendo di visualizzare e trasferire file e foto da uno smartphone compatibile senza cavi.

Le porte disponibili includono una HDMI 2.1, uno slot microSD, una USB 3.2 e due USB 4.0, oltre al jack combo per cuffie e microfono. Sono presenti Bluetooth 5.4 e supporto Wi-Fi 7 per la connettività wireless.

L’autonomia dichiarata è di 22 ore di riproduzione video, un valore notevole che riflette l’efficienza energetica tipica dei chip ARM rispetto alle controparti Intel. La ricarica con l’alimentatore da 65 W incluso nella confezione permette di raggiungere il 40% in mezz’ora.

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Configurazione unica e prezzo

Il Galaxy Book 6 Edge pesa 1,55 kg con uno spessore di poco inferiore a 1,3 cm. Samsung propone un’unica configurazione con 16 GB di memoria LPDDR5X e 1 TB di storage, senza alternative per chi cercasse tagli diversi.

Infine segnaliamo che il prezzo per il mercato statunitense è fissato a 2.100 dollari ma che, al momento della stesura di questo articolo, non sono ancora state comunicate informazioni sulla disponibilità europea e sul listino in euro; vi terremo aggiornati in tal senso.