Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti firmware per i suoi auricolari wireless. Gli AirPods Pro 3 e gli AirPods Pro 2 ricevono la build 8B41, mentre i Beats Studio Buds ottengono la versione 1B211 che corregge una vulnerabilità di sicurezza potenzialmente seria legata al microfono.

La settimana scorsa Apple aveva distribuito un nuovo firmware per AirPods Pro 3 con il primo supporto ufficiale alle funzionalità di iOS 27, ma quell’aggiornamento era limitato agli utenti della beta. L’update di oggi è invece disponibile per tutti.

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Aggiornamento AirPods Pro: probabilmente solo correzioni di bug

Il firmware 8B41 arriva sia per AirPods Pro 3 che per AirPods Pro 2, inclusa la versione con porta USB-C e quella di seconda generazione originale. La precedente build pubblica era la 8B40, rilasciata ad aprile con correzioni di bug ma esclusivamente per AirPods Pro 3.

Apple ha pubblicato le note di rilascio che, come spesso accade, si limitano a indicare “correzioni di bug e altri miglioramenti” senza entrare nei dettagli. Dal momento che le nuove funzionalità degli AirPods legate a iOS 27 non arriveranno prima del lancio autunnale del sistema operativo, è ragionevole aspettarsi che l’aggiornamento di oggi si concentri sulla stabilità e sulla risoluzione di problemi.

Beats Studio Buds: corretta un’importante falla di sicurezza

L’aggiornamento più significativo riguarda però i Beats Studio Buds. Il firmware 1B211 corregge una vulnerabilità classificata come CVE-2025-20701 che avrebbe potuto permettere a un attaccante nel raggio del Bluetooth di ascoltare attraverso il microfono di un dispositivo non ancora accoppiato e in modalità di ricerca attiva per l’abbinamento.

In pratica, se i Beats Studio Buds si trovavano in modalità pairing, un malintenzionato nelle vicinanze avrebbe potuto intercettare l’audio captato dal microfono. Apple specifica che la vulnerabilità è legata a “codice open source” e che “il software Apple è tra i progetti interessati“.

È interessante notare che l’aggiornamento per gli AirPods Pro rilasciato lo stesso giorno non menziona alcun contenuto di sicurezza nelle note di rilascio, suggerendo che la falla fosse specifica dei Beats Studio Buds o che Apple abbia scelto di non comunicare eventuali correzioni simili per gli AirPods.

Come installare gli aggiornamenti firmware

Gli aggiornamenti firmware per AirPods e Beats non possono essere avviati manualmente ma per installare la nuova versione è necessario seguire questa procedura:

Per gli AirPods, assicurarsi che iPhone, iPad o Mac sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo e connesso al Wi-Fi con il Bluetooth attivo. Collegare gli AirPods via Bluetooth, inserirli nella custodia di ricarica collegata all’alimentazione e chiudere il coperchio. Attendere almeno 30 minuti mantenendo gli auricolari nel raggio Bluetooth del dispositivo, poi riaprire il coperchio e verificare la versione del firmware.

Per i Beats Studio Buds, la procedura è simile. Assicurarsi che il dispositivo Apple sia aggiornato e connesso al Wi-Fi, verificare che i Beats siano collegati via Bluetooth e completamente carichi. Riporre entrambi gli auricolari nella custodia e chiudere il coperchio, attendere almeno 30 minuti nel raggio Bluetooth, poi ricollegare e verificare la versione. Se l’aggiornamento non si installa, Apple consiglia di resettare i Beats e riprovare.

Qualora foste interessati, Apple fornisce anche istruzioni per aggiornare i Beats collegati a dispositivi Android attraverso un documento di supporto dedicato.