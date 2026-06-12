Questa mattina, la statunitense Dell ha annunciato la disponibilità globale (Italia inclusa) di due nuove webcam targate Dell Pro, progettate per “soddisfare le esigenze della moderna videoconferenza”.

Entrambe cercano di venire incontro alle esigenze dell’attuale ambiente di lavoro ibrido, sono pensate per la collaborazione in team, per rendere più fluida la condivisione dei documenti e per mettere strumenti intelligenti, inclusi quelli potenziati dall’intelligenza artificiale, a disposizione di un pubblico più ampio. Scopriamo tutti i dettagli.

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Arrivano in Italia le nuove webcam Dell Pro

Come anticipato in apertura, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori nell’ambiente di lavoro ibrido che caratterizza questo periodo, Dell ha presentato nuove webcam, progettate per offrire performance di livello durante le videoconferenze, compatibili con Windows 11 e con macOS (a partire da macOS 14 Sonoma) e certificate per l’uso con Zoom e Microsoft Teams.

La gamma viene articolata su tre modelli: alla già disponibile Dell Pro 3 Webcam 2K – WB3023, opzione con risoluzione 2K pensata per le videochiamate professionali quotidiane, vengono affiancate le nuove Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526, opzione che migliora grazie al supporto a Windows Hello e ad alcuni strumenti intelligenti, e Dell Pro 7 Webcam 4K – WB726, opzione di punta con risoluzione 4K a 60 fps con funzioni avanzate basate sull’IA.

Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526

La Dell Pro 5 Webcam 2K – WB526 è la prima webcam 2K di Dell (con sensore targato Sony per immagini nitide) con supporto a Windows Hello, un accessorio pensato per coniugare funzioni intelligenti e prezzo accessibile.

Dispone di un anello metallico compatibile con lucchetti Kensington per contribuire a scoraggiare i furti negli spazi di lavoro all’aperto o condivisi. Può godere, inoltre, del supporto ad alcuni strumenti di collaborazione intelligente come Document View e Gesture Control che migliorano la collaborazione in team, facilitando la condivisione dei documenti e uno zoom più fluido.

Specifiche tecniche - Dell Pro 5 Webcam 2K (WB526): Dimensioni: 58 x 42 x 36 mm

x x Lunghezza del cavo: 1,5 metri

Altezza del supporto della webcam: 68 mm

Spessore massimo del monitor: 46 mm

Peso: 210 grammi

Sensore: Sony Risoluzione: 2.560 x 1.440 pixel Apertura: f/2.0 Autofocus: sì Frame rate massimo: 60 fps HDR: sì Angolo di visione: 78° Zoom digitale: 2x

Audio: microfono omnidirezionale (portata di 3 metri)

(portata di 3 metri) Interfaccia: USB-C

Supporto all’IA: sì Inquadratura automatica Esposizione automatica Bilanciamento automatico del bianco Riconoscimento facciale Rilevamento presenza Controllo tramite gesture Visualizzazione documenti

Compatibilità: Windows 11 (con Windows Hello) e macOS 14+

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Dell Pro 7 Webcam 4K – WB726

Al top della gamma si posiziona la Dell Pro 7 Webcam 4K – WB726, descritta dall’azienda come la webcam 4K più intelligente mai prodotta finora da Dell, una soluzione progettata per coloro che cercano qualità delle immagini premium e automazioni intelligenti.

Il sensore Sony STARVIS, utilizzato in molte dash cam, supporta la risoluzione 4K con refresh rate fino a 60 fps ed è affiancato da un processore del segnale d’immagine basato sull’intelligenza artificiale.

Sempre l’IA amplia le potenzialità del microfono, ottimizzato per far sì che la voce dell’utente possa essere ascoltata chiaramente anche negli ambienti più affollati; tutto l’hardware lavora all’unisono per far sì che solo l’audio presente nel campo visivo venga catturato.

C’è poi anche in questo caso il supporto a Windows Hello, per migliorare la privacy e l’efficienza, consentendo agli utenti di effettuare l’accesso all’account quando arrivano davanti al PC e di non preoccuparsi quando si allontanano dal PC che verrà bloccato automaticamente.

Specifiche tecniche - Dell Pro 7 Webcam 4K (WB726): Dimensioni: 66,04 x 54 x 37 mm

x x Lunghezza del cavo: 2 metri

Altezza del supporto della webcam: 68 mm

Spessore massimo del monitor: 46 mm

Peso: 240,4 grammi

Sensore: Sony STARVIS Risoluzione: 3.840 x 2.160 pixel Apertura: f/2.0 Autofocus: sì Frame rate massimo: 60 fps HDR: sì Angolo di visione: 90° Zoom digitale: 4x

Audio: microfono omnidirezionale (portata di 3 metri)

(portata di 3 metri) Interfaccia: USB-C

Supporto all’IA: sì Inquadratura automatica Esposizione automatica Bilanciamento automatico del bianco Riconoscimento facciale Rilevamento presenza Controllo tramite gesture Visualizzazione documenti

Compatibilità: Windows 11 (con Windows Hello) e macOS 14+

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Disponibilità e prezzi delle nuove webcam Dell Pro

Le nuove webcam targate Dell sono già disponibili all’acquisto su scala globale. Per il momento, parlando dell’Italia, sembrano essere disponibili solo sul sito ufficiale ma, prossimamente, dovrebbero arrivare anche su Amazon. Ecco il listino prezzi: