Il settore dell’intelligenza artificiale continua a vivere una fase di evoluzione rapidissima e, nelle ultime ore, Anthropic ha annunciato ufficialmente una delle novità più importanti dell’anno. L’azienda ha infatti svelato Claude Fable 5, il nuovo modello di punta destinato a raccogliere l’eredità delle precedenti generazioni di Claude, accompagnato da Claude Mythos 5, una variante ancora più avanzata che sarà inizialmente accessibile soltanto a partner selezionati e ricercatori autorizzati.

Secondo quanto dichiarato dalla società, Fable 5 rappresenta il modello più potente mai distribuito pubblicamente da Anthropic e stabilisce nuovi riferimenti in numerosi benchmark del settore, grazie a miglioramenti che interessano praticamente ogni aspetto dell’esperienza: programmazione, ragionamento complesso, analisi documentale, comprensione visiva, memoria a lungo termine e ricerca scientifica.

L’annuncio è particolarmente significativo perché arriva in un momento in cui la competizione tra le principali aziende del settore IA è sempre più serrata e in cui la capacità di gestire attività complesse e di lunga durata sta diventando uno degli elementi chiave per differenziare i modelli di nuova generazione.

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Claude Fable 5 è il modello più avanzato mai rilasciato da Anthropic

Anthropic descrive Claude Fable 5 come un modello capace di affrontare attività estremamente articolate mantenendo coerenza e precisione per periodi molto più lunghi rispetto ai suoi predecessori.

L’azienda sottolinea come il vantaggio di Fable 5 emerga soprattutto nei compiti che richiedono numerosi passaggi logici, l’analisi di grandi quantità di informazioni o la gestione di progetti complessi che si sviluppano nel corso di molte interazioni; più aumenta la difficoltà del compito, maggiore sarebbe il divario prestazionale rispetto alle precedenti generazioni di Claude e ad altri modelli concorrenti.

Uno dei settori in cui il nuovo modello sembra brillare maggiormente è quello dello sviluppo software, Anthropic cita diversi test condotti con aziende partner durante il periodo di accesso anticipato, tra questi spicca il caso di Stripe, che avrebbe utilizzato Claude Fable 5 per completare in un solo giorno una migrazione di codice all’interno di una gigantesca codebase Ruby composta da circa 50 milioni di righe.

Si tratta di un’attività che, secondo le stime dell’azienda, avrebbe richiesto normalmente oltre due mesi di lavoro manuale da parte di un intero team di sviluppatori. Anthropic evidenzia inoltre come Fable 5 riesca a ottenere risultati superiori consumando meno token rispetto ai modelli Claude precedenti, migliorando quindi anche l’efficienza operativa.

Migliorano le capacità di analisi e ragionamento

I progressi non riguardano soltanto la programmazione, Anthropic afferma che Claude Fable 5 ha ottenuto risultati particolarmente elevati anche nei benchmark dedicati al lavoro basato sulla conoscenza, un’area che comprende l’analisi finanziaria, la ricerca documentale e il ragionamento avanzato.

Nei test interni e nelle valutazioni effettuate da partner esterni, il modello avrebbe dimostrato una notevole capacità nell’interpretazione di documenti complessi, grafici finanziari, tabelle e dataset articolati; anche attività come l’identificazione delle cause di un problema, l’analisi del rischio o la valutazione di scenari futuri avrebbero beneficiato dei miglioramenti introdotti con questa nuova generazione.

Secondo Anthropic, il modello è ora più efficace nel collegare informazioni provenienti da fonti diverse e nel costruire ragionamenti strutturati su grandi quantità di dati, una caratteristica che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per professionisti, ricercatori e aziende.

Claude Fable 5 compie un importante salto in avanti nella comprensione delle immagini

Tra le aree che hanno ricevuto i miglioramenti più evidenti troviamo anche la visione artificiale. Anthropic sostiene che Fable 5 sia attualmente il proprio miglior modello per tutte le attività che coinvolgono immagini, diagrammi, schermate e contenuti visivi complessi; il sistema sarebbe in grado di estrarre informazioni estremamente precise da grafici scientifici dettagliati, identificare relazioni tra elementi presenti nelle immagini e comprendere con maggiore accuratezza il contesto visuale.

L’azienda porta come esempio la capacità del modello di ricostruire il codice sorgente di un’applicazione web semplicemente osservandone alcuni screenshot, si tratta di una funzionalità che evidenzia come il sistema non si limiti a riconoscere gli elementi presenti nelle immagini, ma sia in grado di comprenderne la struttura e tradurla in soluzioni operative.

Curioso anche uno dei test dimostrativi utilizzati da Anthropic, Fable 5 è infatti riuscito a completare l’intero videogioco Pokémon Rosso Fuoco affidandosi esclusivamente a screenshot del gioco, senza utilizzare mappe esterne, sistemi di navigazione o informazioni aggiuntive sullo stato della partita. Un risultato che, secondo l’azienda, testimonia i significativi progressi ottenuti nella comprensione visiva e nella pianificazione a lungo termine.

Memoria e contesto a lungo termine diventano punti di forza

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo modello riguarda la gestione della memoria. Anthropic afferma che Claude Fable 5 è in grado di mantenere la concentrazione su milioni di token e di sfruttare in modo molto più efficace informazioni raccolte durante sessioni prolungate. Il modello può inoltre utilizzare note e memorie persistenti per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel corso di attività che richiedono numerosi passaggi.

Durante alcuni test interni, l’accesso a sistemi di memoria basati su file avrebbe consentito al modello di triplicare le proprie prestazioni rispetto a Claude Opus 4.8 in attività particolarmente lunghe e complesse. Questa caratteristica apre scenari interessanti per la gestione di progetti di ricerca, attività di sviluppo software e processi aziendali che richiedono continuità operativa nel tempo.

Claude Mythos 5 guarda alla ricerca scientifica e alla cybersecurity

Parallelamente a Fable 5, Anthropic ha presentato anche Claude Mythos 5; la base tecnologica è sostanzialmente la stessa, ma questa versione è destinata ad ambienti altamente specializzati e dispone di capacità avanzate come sicurezza informatica, ricerca biologica e progettazione farmaceutica.

Secondo quanto riportato dall’azienda, Mythos 5 avrebbe già dimostrato di poter accelerare fino a dieci volte alcuni processi di progettazione di farmaci; nei test interni il modello sarebbe stato capace di eseguire autonomamente attività che normalmente richiedono l’intervento di ricercatori esperti, dalla selezione dei siti di legame proteico all’utilizzo di strumenti bioinformatici avanzati.

Anthropic evidenzia inoltre come Claude Mythos 5 sia stato utilizzato per formulare nuove ipotesi nel campo della biologia molecolare. In confronti effettuati in modalità cieca, gli scienziati dell’azienda avrebbero preferito le ipotesi generate da Mythos rispetto a quelle prodotte da modelli della precedente generazione in circa l’80% dei casi.

Anche in ambito genomico i risultati sembrano particolarmente promettenti, Anthropic racconta che il modello è riuscito a condurre una ricerca quasi completamente autonoma durata oltre una settimana, raccogliendo dati biologici provenienti da milioni di cellule appartenenti a 138 specie animali differenti e sviluppando un modello di machine learning dedicato.

Le nuove misure di sicurezza sono una parte fondamentale del progetto

La crescente potenza di questi sistemi ha però spinto Anthropic a dedicare una parte importante dell’annuncio alle nuove protezioni implementate. L’azienda riconosce apertamente che i modelli con capacità avanzate in cybersecurity, biologia e chimica potrebbero essere utilizzati impropriamente da soggetti malintenzionati; per questo motivo Claude Fable 5 integra una nuova generazione di classificatori di sicurezza progettati per monitorare le richieste degli utenti e individuare eventuali tentativi di abuso.

Quando il sistema rileva argomenti sensibili relativi a sicurezza informatica offensiva, ricerca biologica avanzata, chimica o tentativi di estrazione delle capacità del modello, la richiesta viene automaticamente reindirizzata verso Claude Opus 4.8. Anthropic afferma che questo meccanismo interviene in meno del 5% delle sessioni complessive, consentendo quindi alla maggiore parte degli utenti di utilizzare Fable 5 senza limitazioni aggiuntive.

L’azienda ammette comunque che l’attuale configurazione è volutamente conservativa e che alcuni falsi positivi potrebbero verificarsi durante le prime fasi di distribuzione. L’obbiettivo dichiarato è ridurre progressivamente queste limitazioni nei prossimi mesi.

Disponibilità e prezzi

Claude Fable 5 è già disponibile attraverso la piattaforma Claude e tramite API per gli sviluppatori, Anthropic ha fissato il prezzo a 10 dollari per milione di token di input e 50 dollari per milione di token di output, meno della metà del costo richiesto in precedenza per Claude Mythos Preview.

Per quanto riguarda Claude Mythos 5, il modello rimane riservato ai partner del programma Glasswing e a un ristretto numero di organizzazioni operanti nei settori della sicurezza informatica e della ricerca biologica; l’azienda ha però già confermato l’intenzione di ampliare gradualmente l’accesso attraverso specifici programmi dedicati agli utenti ritenuti affidabili.

Con Fable 5 e Mythos 5 Anthropic prova dunque a compiere un nuovo salto generazionale nel campo dell’intelligenza artificiale, puntando non soltanto sull’aumento delle prestazioni ma anche sulla costruzione di un sistema di sicurezza che consenta di distribuire capacità sempre più avanzate senza rinunciare al controllo dei potenziali rischi. Sarà ora interessante osservare come risponderanno i concorrenti e, soprattutto, quale sarà l’impatto reale di questi modelli nelle attività quotidiane di sviluppatori, ricercatori e aziende.