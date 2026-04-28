Logitech G amplia la propria offerta nel segmento periferiche gaming annunciando la nuova Logitech G512 X, una tastiera progettata per coniugare al meglio personalizzazione avanzata e prestazioni di alto livello. La nuova arrivata in casa Logitech introduce un approccio più flessibile rispetto alle soluzioni tradizionali, con un’attenzione particolare all’input analogico e alla possibilità di adattare l’hardware alle esigenze del singolo giocatore.

Stando a quanto dichiara l’azienda, la G512 X nasce con l’obiettivo di superare il concetto di tastiera come dispositivo statico, proponendo una piattaforma modulare pensata per integrarsi in setup sempre più dinamici; il progetto prende spunto anche dalla crescente diffusione delle tastiere custom, portando alcune di queste logiche all’interno di un prodotto destinato sostanzialmente al mercato mainstream.

Logitech G512 X: punta su input analogico, modularità e doppio layout

Alla base della nuova Logitech G512 X troviamo l’integrazione della tecnologia TMR (Tunnel Magneto Resistance), soluzione che consente di rilevare con precisione la profondità di pressione dei tasti. Questo permette di superare il tradizionale input binario, introducendo controlli più granulari che trovano applicazione in diversi ambiti, dai simulatori ai giochi di guida fino agli sparattutto competitivi, dove la gestione della pressione può influire direttamente sulla precisione delle azioni.

Uno degli elementi centrali del progetto è la compatibilità Dual Swap, che permette di combinare switch analogici e meccanici all’interno della stessa tastiera. I 39 alloggiamenti ibridi TMR supportano switch a 3 e 5 pin, offrendo un elevato grado di flessibilità nella configurazione. Logitech include di serie 9 switch analogici magnetici Gateron KS-20, pensati in particolare per le aree più utilizzate come i tasti WASD, dove la precisione nei movimenti può fare la differenza.

La tastiera introduce inoltre un sistema di azionamento multipoint con tecnologia SAPP (Second Actuation Pressure Point), utile per assegnare due azioni differenti a un singolo tasto in base alla profondità della pressione. In questo modo è possibile gestire comandi complessi con un unico input, mantenendo continuità nell’azione senza dover ricorrere a combinazioni multiple.

Sul fronte delle prestazioni, la piattaforma True 8K integra polling rate, reporting ed elaborazione a 8.000 hertz, con un tempo di risposta dichiarato di 0,125 ms; i sensori TMR contribuiscono a ridurre ulteriormente la latenza, garantendo una risposta estremamente rapida e costante.

Accanto alla componente tecnica e velocistica, la G512 X introduce anche elementi pensati per la personalizzazione e la gestione del setup. La doppia manopola permette di controllare diverse funzioni direttamente da hardware, mentre la lightbar RGB con finitura PVD aggiunge un elemento estetico distintivo. Da segnalare anche che sul retro è presente uno spazio di stoccaggio integrato per accessori come keycap puller, switch e anelli SAPP, pensato per facilitare le operazioni di modifica.

Un aspetto rilevante della nuova proposta Logitech G riguarda anche il doppio layout disponibile; la G512 X viene proposta nei formati 75% e 98%, due configurazioni che permettono di adattare la tastiera a diverse esigenze di spazio e utilizzo. Il formato 75% punta su una maggiore compattezza, mantenendo comunque le funzioni essenziali, mentre la variante 98% offre una struttura più completa con tastierino numerico integrato, risultando più adatta a chi cerca una tastiera versatile anche fuori dal gaming.

Specifiche tecniche Logitech G512X

La Logitech G512 X è disponibile in due formati, con caratteristiche condivise e alcune differenze legate al layout; per evitare confusione però vi riportiamo le schede tecniche di entrambe le versioni.

Logitech G512 X 98

Dimensioni Altezza: 46.6 mm Larghezza: 155.2 mm Lunghezza: 387.2 mm

Peso: 1000 g

Tipo di tastiera: Compatibilità con switch Dual Swap analogici/meccanici

Tecnologia del sensore: Velocità di aggiornamento 8 kHz o 1 kHz

Retroilluminazione: RGB LIGHTSYNC a 16,8 milioni di colori per tasti e barra luminosa

Tasti programmabili: Tasti e manopole programmabili KEYCONTROL

Tasti speciali: Pulsante GAME MODE e pulsante di scansione analogica

Cavo: 1,8 m da USB-C a USB-A

Specifiche switch analogici Sensori analogici TMR: Sì 39 alloggiamenti per switch analogici TMR DUAL SWAP: Sì 9 switch analogici magnetici lineari inclusi: Sì

Specifiche switch meccanici 81 alloggiamenti per switch meccanici intercambiabili: Sì 81 switch meccanici tattili o lineari (preinstallati): Sì Switch con sensori analogici TMR

Compatibilità: Windows 10 o versioni successive oppure macOS 12 o versioni successive

Software Logitech G HUB

Garanzia 2 anni

Logitech G512 X 75

Dimensioni Altezza: 46.6 mm Larghezza: 155.2 mm Lunghezza: 330.2 mm

Peso: 850 g

Tipo di tastiera: Compatibilità con switch Dual Swap analogici/meccanici

Tecnologia del sensore: Velocità di aggiornamento 8 kHz o 1 kHz

Retroilluminazione: RGB LIGHTSYNC a 16,8 milioni di colori per tasti e barra luminosa

Tasti programmabili: Tasti e manopole programmabili KEYCONTROL

Tasti speciali: Pulsante GAME MODE e pulsante di scansione analogica

Cavo: 1,8 m da USB-C a USB-A

Specifiche switch analogici Sensori analogici TMR: Sì 39 alloggiamenti per switch analogici TMR DUAL SWAP: Sì 9 switch analogici magnetici lineari inclusi: Sì

Specifiche switch meccanici 81 alloggiamenti per switch meccanici intercambiabili: Sì 81 switch meccanici tattili o lineari (preinstallati): Sì

Compatibilità: Windows 10 o versioni successive oppure macOS 12 o versioni successive

Software Logitech G HUB

Garanzia 2 anni

Disponibilità e prezzi

Secondo il comunicato ufficiale dell’azienda, la Logitech G512 X sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2026 sullo shop Logitech e presso rivenditori selezionati (inclusa Amazon), tuttavia il prodotto è già visibile e acquistabile sul sito ufficiale italiano.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione 75% è proposta a 189,99 euro, mentre il modello 98% arriva a 219,99 euro; segnaliamo anche che il poggiapolsi opzionale viene venduto separatamente, rispettivamente a 39,99 euro per il modello 75% e 49,99 euro per la versione 98%.