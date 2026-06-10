Con i Mondiali 2026 ormai dietro l’angolo, La tecnologia scende in campo con MediaWorld: sul sito della catena è disponibile fino al 14 giugno 2026 una promozione che permette di acquistare diversi modelli di smart TV e PC con abbinate gift card tra i 50 e i 400 euro. Vediamo come funziona la promozione, quali sono i prodotti coinvolti e come approfittarne.

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MediaWorld regala gift card fino a 400 euro con queste offerte

Con l’iniziativa La tecnologia scende in campo di MediaWorld, valida sia online sia in negozio, è possibile non solo iniziare a pagare tra 6 mesi, ma anche ottenere gift card da un massimo di 400 euro da spendere per acquisti successivi. La promozione coinvolge una specifica selezione di prodotti, tra i quali troviamo diversi modelli di smart TV (di varie dimensioni), ma anche PC e un monopattino elettrico. Tra i marchi spiccano Samsung, Sony, Philips, LG, Lenovo, ASUS, Acer, HP, TCL e Hisense.

La gift card ottenuta insieme all’acquisto dei prodotti aderenti ha un valore tra i 50 e i 400 euro, e potrà essere utilizzata entro il 31 agosto 2026. Nota importante: la gift card ricevuta in negozio sarà spendibile sia in negozio sia sul sito, mentre quella ricevuta via e-mail in caso di ordine sul sito sarà spendibile esclusivamente sul sito. Saranno ammessi all’iniziativa gli acquisti con finanziamento, a condizione che la richiesta avvenga durante il periodo di svolgimento della promozione e che l’emissione dello scontrino avvenga entro non oltre il 24 giugno 2026, previa approvazione della pratica (qui il regolamento completo).

Chiariti questi punti fondamentali, diamo un’occhiata ai prodotti compatibili con la promozione, divisi in base al valore delle gift card e ordinati per prezzo (lo sconto si riferisce al prezzo consigliato o al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni).

Gift card da 400 euro

Gift card da 200 euro

Gift card da 100 euro

Gift card da 50 euro

Per consultare tutte le offerte MediaWorld della promozione La tecnologia scende in campo potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? Se sì, ricordatevi di utilizzare la gift card entro la fine di agosto.