Con i Mondiali 2026 ormai dietro l’angolo, La tecnologia scende in campo con MediaWorld: sul sito della catena è disponibile fino al 14 giugno 2026 una promozione che permette di acquistare diversi modelli di smart TV e PC con abbinate gift card tra i 50 e i 400 euro. Vediamo come funziona la promozione, quali sono i prodotti coinvolti e come approfittarne.
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MediaWorld regala gift card fino a 400 euro con queste offerte
Con l’iniziativa La tecnologia scende in campo di MediaWorld, valida sia online sia in negozio, è possibile non solo iniziare a pagare tra 6 mesi, ma anche ottenere gift card da un massimo di 400 euro da spendere per acquisti successivi. La promozione coinvolge una specifica selezione di prodotti, tra i quali troviamo diversi modelli di smart TV (di varie dimensioni), ma anche PC e un monopattino elettrico. Tra i marchi spiccano Samsung, Sony, Philips, LG, Lenovo, ASUS, Acer, HP, TCL e Hisense.
La gift card ottenuta insieme all’acquisto dei prodotti aderenti ha un valore tra i 50 e i 400 euro, e potrà essere utilizzata entro il 31 agosto 2026. Nota importante: la gift card ricevuta in negozio sarà spendibile sia in negozio sia sul sito, mentre quella ricevuta via e-mail in caso di ordine sul sito sarà spendibile esclusivamente sul sito. Saranno ammessi all’iniziativa gli acquisti con finanziamento, a condizione che la richiesta avvenga durante il periodo di svolgimento della promozione e che l’emissione dello scontrino avvenga entro non oltre il 24 giugno 2026, previa approvazione della pratica (qui il regolamento completo).
Chiariti questi punti fondamentali, diamo un’occhiata ai prodotti compatibili con la promozione, divisi in base al valore delle gift card e ordinati per prezzo (lo sconto si riferisce al prezzo consigliato o al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni).
Gift card da 400 euro
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-39%
LG OLED evo G5S OLED65G56LS TV OLED Evo, SMART TV, 65 “, OLED, Processore a11 Gen2 con AI, Rocky Black , Classe E
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-47%
LG OLED AI B5 OLED83B56LA TV OLED, SMART TV, 83 ”, Processore a8 Gen2 4K con AI, Umber Brown, Classe F
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-26%
SONY 55 BRAVIA 8M2 XR8M2 TV QD-OLED, SMART TV, ”, OLED, Processore Cognitive Processor XR, Nero, Classe F
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-49%
LG OLED evo C5 OLED77C55LA TV OLED, SMART TV, 77 ”, Processore a9 Gen8 4K con AI, Charcoal Black, Classe F
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-27%
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-43%
LG OLED evo G5S OLED55G56LS TV OLED, SMART TV, 55 ”, Processore a11 Gen2 con AI, Rocky Black, Classe E
Gift card da 200 euro
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-48%
SAMSUNG QE65S90FATXZT, Smart TV OLED 65”, Vision AI, 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K Upscaling Pro, Schermo antiriflesso, HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim Design
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-43%
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-8%
LG OLED AI B5 OLED65B56LA TV OLED, SMART TV, 65 ”, Processore a8 Gen2 con AI , Umber Brown, Classe F
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-15%
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-53%
SAMSUNG Q7FAAUXZT, Smart TV QLED 85”, Vision AI Smart, 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Slim Look Design
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-8%
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-47%
SAMSUNG Q7FAAUXZT, Smart TV QLED 75”, Vision AI Smart, 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Slim Look Design
Gift card da 100 euro
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-9%
SAMSUNG Galaxy Book5 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-9%
HP OMNIBOOK 7 AI 14-FR0019NL NOTEBOOK, 14 ”, processore Intel® Core Ultra 255U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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-30%
HISENSE 55U7S PRO, Smart TV MiniLED 165Hz 55” 4K, Schermo Anti-Riflesso, Dolby Atmos 2.1.2 By Devialet, VIDAA OS, Vision IQ, Native Game Mode, 4 HDMI 2.1, Wifi, BT, AirPlay2, lativù 4K
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-41%
SAMSUNG UE75U8000FUXZT, Smart TV Crystal UHD 75”, 4K, Processore 4K, HDR, Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design
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-45%
SAMSUNG QE55QN70FAUXZT, Smart TV Neo QLED 55”, Vision AI, 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Neo Quantum HDR, OTS Lite, AirSlim Design
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-40%
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-29%
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-29%
HISENSE 55Q8S, Smart TV MiniLED 144Hz 55” 4K, Dolby Atmos 2.1 By Devialet, Vision IQ, HDR10+, Native Game Mode, VIDAA OS con 1000+ APP, Alexa built-in, lativù Wifi, Bluetooth
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-46%
Ambilight TV PHILIPS 55MLED920, 4K, QD MiniLED 139cm 55”, Smart TV, Dolby Vision and Atmos, Titan OS
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-8%
SAMSUNG Mini LED AI TV 55” UE55M70HAUXZT 4K, Processore 4K, 4K Upscaling, Color Booster, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision Smart TV, 2026
Gift card da 50 euro
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-10%
HP OMNIBOOK 5 AI 16-AF1033NL NOTEBOOK, 16 ”, processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-6%
LENOVO IdeaPad Slim 5 NOTEBOOK, 16 ”, processore Intel® Core Ultra 9 185H, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-12%
LENOVO IdeaPad Flex 5 14ABR8 NOTEBOOK CONVERTIBILE, 14 ”, processore AMD Ryzen 7 7730U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-22%
ASUS Vivobook 16 F1605 NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core I7 13620H, Intel®, RAM GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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-14%
ACER Aspire Go 15 AG15-72P NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 32 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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-17%
ASUS Vivobook 15 M1502 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore AMD Ryzen 7 7730U , Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
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-17%
LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core N355, Intel®, RAM 8 GB, 128 GB Flash, Grey, Windows 11 Home
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-23%
HISENSE 65Q7S, Smart TV QLED 65” 4K TV, 60Hz, Audio Dolby Atmos, VIDAA OS con 1000+ APP, Vision IQ, HDR 10+, Game Mode Plus, Bluetooth, Wifi, Alexa Built-in, AirPlay2, lativù
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-36%
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-20%
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-37%
SAMSUNG Q7FAAUXZT, Smart TV QLED 43”, Vision AI Smart, 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Slim Look Design
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-20%
Monopattino Elettrico VIVOBIKE V30 Sport nero, ruote da 10”, velocità max 25 Km/h, motore 350W, autonomia fino a 30Km, batteria 10000mAh
Per consultare tutte le offerte MediaWorld della promozione La tecnologia scende in campo potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? Se sì, ricordatevi di utilizzare la gift card entro la fine di agosto.
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