Il team di WhatsApp si è sempre impegnato a supportare a lungo gli iPhone, mantenendo l’app compatibile con versioni anche molto datate di iOS. L’ultima modifica relativa ai dispositivi supportati è arrivata a dicembre 2024.

A partire da maggio 2025, la popolare app di messaggistica ha smesso di funzionare su iPhone 5s (modello del 2013), iPhone 6 e iPhone 6 Plus (modelli del 2014). Da poche ore è stata annunciata una nuova modifica al supporto che, tuttavia, non fa fuori ulteriori modelli ma si limita ad alzare l’asticella per quanto concerne il sistema operativo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp interromperà il supporto ad alcune vecchie versioni di iOS

Come anticipato in apertura, WhatsApp si appresta ad abbandonare il supporto ad alcune vecchie versioni di iOS. Nello specifico, a partire dal 30 novembre 2026 non saranno più supportati iOS 15.1, iOS 15.2, iOS 15.3 e iOS 15.4; per potere usare la popolare app di messaggistica, gli utenti dovranno usare almeno iOS 15.5 su un dispositivo compatibile.

Rispetto al precedente cambio di paradigma che ha fatto fuori i modelli 2013 e 2014, il nuovo “limite” legato a iOS non si traduce in modifiche sul fronte dei modelli supportati: iPhone 6s e iPhone 6s Plus (2015), iPhone SE (2016), iPhone 7 e iPhone 7 Plus (2016) consentiranno agli utenti di utilizzare ancora WhatsApp.

Questi modelli smetteranno di essere supportati solo quando il team di sviluppo porrà iOS 16 come versione minima per l’utilizzo dell’app e non sappiamo ancora quando ciò avverrà: considerando che il processo è abbastanza “lento”, potrebbe volerci ancora un bel po’ di tempo.

Cosa accade se il tuo sistema operativo non è più supportato Prima di interrompere il supporto del tuo sistema operativo, ti informeremo su WhatsApp e te lo ricorderemo diverse volte, in modo che tu possa eseguire l’aggiornamento. Aggiorneremo periodicamente questa pagina, per garantire che i sistemi operativi più recenti che supportiamo siano elencati qui.

Lo stesso limite vale per iPadOS e per WhatsApp Business

Le stesse limitazioni che entreranno in vigore il 30 novembre 2026 avranno impatto sugli utenti iPad: in questo caso, la versione “minima” per potere utilizzare la popolare app di messaggistica sarà iPadOS 15.5.

Le stesse limitazioni dell’app “consumer” sono previste per la versione dedicata ai clienti aziendali, ovvero WhatsApp Business (dato che le due app condividono lo stesso codice sorgente): coloro che utilizzano una vecchia versione di iOS verranno avvisati di dover aggiornare il dispositivo (almeno a iOS 15.5 o iPadOS 15.5) per potere continuare a utilizzare l’app.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Perché cambia il supporto su iOS (e iPadOS)?

L’interruzione del supporto alle versioni più datate del sistema operativo da parte di WhatsApp non è un vezzo ma segue pedissequamente la policy dell’azienda che mette a punto il sistema operativo, in questo caso Apple.

Ogni nuova versione del sistema operativo porta con sé nuove API e, di conseguenza, mantenere il supporto a vecchie versioni del sistema operativo significa dover rinunciare all’implementazione di nuove funzioni e/o mantenere aperto una sorta di sviluppo parallelo per far sì che tutto funzioni coerentemente anche su dispositivi che non supportano certe funzionalità.

C’è poi il discorso bug che si possono creare con situazioni del genere e, in linea di massima, questi si manifestano quasi sempre sulle versioni più vecchie del sistema operativo. Risolverli costerebbe a WhatsApp tempo e risorse che, invece, il team potrebbe indirizzare al miglioramento dell’app per la maggior parte degli utenti.

Infatti, sebbene ci siano in giro ancora iPhone così datati, la maggior parte degli utenti è in possesso di un modello decisamente più recente. Lo stesso discorso appena fatto per gli iPhone vale anche per il mondo Android: nell’ecosistema del Robottino verde, saranno abbandonate le versioni precedenti ad Android 6 a partire dall’8 settembre 2026.