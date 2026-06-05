Apple ha pubblicato un nuovo studio realizzato da Analysis Group che mette in evidenza la crescita dell’ecosistema dell’App Store. Secondo il rapporto, nel corso del 2025 sviluppatori e aziende hanno generato complessivamente 1,4 bilioni di dollari (1400 miliardi) in vendite e fatturato attraverso le applicazioni distribuite sulla piattaforma.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’inizio della WWDC 2026, previsto per l’8 giugno prossimo. In questo periodo dell’anno l’attenzione di Apple è tutta rivolta alla comunità degli sviluppatori che gravitano attorno all’ecosistema dell’azienda e, nel commentare i risultati dello studio, Tim Cook ha sottolineato proprio il ruolo centrale di questi ultimi nel successo dell’App Store.

Secondo il CEO di Apple, gli sviluppatori di applicazioni rappresentano il “cuore pulsante” della piattaforma e, per questo motivo, l’azienda continuerà ad impegnarsi per fornire strumenti e tecnologie sempre più avanzate per supportare la creazione di nuovo software da pubblicare sull’App Store.

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Crescita record per l’App Store e boom delle app basate su IA

I dati condivisi dallo studio, visionabili a questo indirizzo, evidenziano come l’ecosistema dell’App Store abbia triplicato il proprio valore rispetto al 2019 e, dei ricavi generati nel corso dell’ultimo anno appena passato, oltre il 90% non avrebbe comportato alcuna commissione versata ad Apple. Lo studio ha anche messo in evidenza la forte crescita delle applicazioni che integrano funzionalità di intelligenza artificiale: secondo il rapporto, queste app hanno registrato un incremento del fatturato circa quattro volte superiore rispetto alle applicazioni che non offrono funzioni di IA.

Apple ha anche precisato cosa si intende esattamente con il termine “ecosistema App Store”. Oltre alle app scaricate direttamente dallo store ufficiale presente su iPhone e iPad, il conteggio include anche una piccola quota di applicazioni distribuite tramite marketplace alternativi o download diretti dai siti degli sviluppatori nei mercati in cui queste modalità sono consentite. Secondo l’azienda, anche queste applicazioni continuano comunque a fare affidamento su servizi e infrastrutture forniti da Apple.

I numeri condivisi registrano un’ulteriore conferma dell’importanza economica del software e della crescita, anno dopo anno, del pacchetto offerto da Apple sui suoi dispositivi. I dati evidenziano l’attenzione sempre più crescente verso le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale che, quasi sicuramente, sarà destinata a essere uno dei temi principali della conferenza WWDC 2026 che si terrà tra qualche giorno.