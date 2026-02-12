PocketBook, azienda svizzera e quarto produttore mondiale di e-reader, amplia il proprio catalogo con un dispositivo pensato per la lettura attiva e lo studio. Tra le prime realtà del settore ad aver adottato la tecnologia E Ink (oggi uno standard) e pioniera nel 2014 con uno dei primi e-reader waterproof, il brand continua a puntare su versatilità e apertura ai formati con il nuovo PocketBook InkPad One.

Si tratta di un e-reader da 10,3 pollici con supporto penna, progettato per offrire un’esperienza il più possibile vicina alla carta, ma con tutti i vantaggi del digitale. Vediamolo un attimo insieme.

Un ampio display E Ink Mobius da 10,3” con Stylus 2 e autonomia fino a 2 mesi

Il cuore di PocketBook InkPad One è il display E Ink Mobius da 10,3 pollici, una soluzione che utilizza un substrato polimerico al posto del vetro tradizionale. Questa scelta consente di ottenere uno schermo più flessibile e resistente agli urti rispetto ai pannelli E Ink convenzionali, oltre a contribuire a mantenere uno spessore contenuto.

Il dispositivo misura infatti appena 5 mm, con un design minimalista privo di pulsanti fisici, display a filo e cornice in alluminio. La tecnologia E Ink Mobius è pensata per rafforzare ulteriormente il cosiddetto “effetto carta”, elemento centrale nell’esperienza di lettura su e-reader.

A differenza dei display LCD retroilluminati, InkPad One utilizza la tecnologia SMARTlight, che diffonde la luce frontalmente sul pannello E Ink in modo uniforme e delicato. Questo sistema permette di regolare luminosità e temperatura colore, migliorando il comfort visivo in differenti condizioni ambientali, dalla lettura serale agli spazi esterni in piena luce solare.

Uno degli elementi distintivi del dispositivo è la Stylus 2 di ultima generazione, inclusa per prendere appunti direttamente sullo schermo. L’obiettivo è trasformare l’e-reader in uno strumento di lavoro e studio, adatto a libri di testo, PDF e documenti tecnici su cui annotare, evidenziare e scrivere in modo naturale. Il grande formato da 10,3” favorisce la consultazione di contenuti complessi, offrendo uno spazio più ampio rispetto ai classici e-reader da 6 o 7 pollici.

InkPad One: la versatilità al primo posto

PocketBook continua inoltre a puntare su uno dei suoi principali punti di forza: la compatibilità estesa con i formati. InkPad One supporta 25 formati di file senza necessità di conversione, tra cui EPUB, FB2, PDF, AZW, CBR e CBZ, risultando flessibile sia per ebook tradizionali sia per fumetti e documenti professionali. È presente anche il supporto ai contenuti protetti da DRM Adobe, caratteristica che consente di accedere agevolmente ai prestiti digitali tramite biblioteche o servizi come Libby.

L’esperienza è completata dall’integrazione con PocketBook Cloud e con l’app mobile PocketBook Reader, strumenti che permettono la sincronizzazione di libri, segnalibri e annotazioni tra più dispositivi. Non mancano dizionari preinstallati per agevolare la lettura in lingua straniera e strumenti dedicati alla consultazione quotidiana.

InkPad One amplia inoltre l’utilizzo oltre la semplice lettura visiva grazie al supporto audio via Bluetooth e alla funzione Text-to-Speech integrata. Gli utenti possono collegare cuffie o altoparlanti wireless per ascoltare audiolibri o far leggere al dispositivo i contenuti testuali, passando dalla lettura all’ascolto in pochi tocchi.

Sul fronte autonomia, PocketBook dichiara fino a due mesi di utilizzo con una singola carica, valore che può variare però in base alle impostazioni di luminosità, all’uso del WiFi e delle funzioni audio. Un dato in linea con la tradizione degli e-reader E Ink, noti per i consumi energetici estremamente contenuti rispetto ai tablet tradizionali.

PocketBook InkPad One sarà disponibile a un prezzo di 299 euro, posizionandosi praticamente nella fascia medio-alta del mercato e-reader.