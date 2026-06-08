Amazfit ha pubblicato la propria roadmap software aggiornata per i mesi di giugno e luglio 2026, offrendo uno sguardo piuttosto approfondito sulle novità che arriveranno nel corso dell’estate per gran parte del proprio ecosistema di smartwatch e dispositivi indossabili. Si tratta di un documento particolarmente interessante perché non si limita ad anticipare nuove funzionalità, ma permette anche di capire quali modelli continueranno a ricevere maggiore attenzione da parte di Zepp Health e quali saranno le aree sulle quali l’azienda intende concentrarsi nei prossimi mesi.

Alcune delle novità previste per giugno erano già emerse nelle scorse settimane attraverso annunci separati, ma la roadmap consente di avere finalmente un visione d’insieme più completa; oltre all’espansione di HybridCharge e alle nuove integrazioni dedicate agli sportivi, il documento mette infatti in evidenza quattro aggiornamenti che arriveranno tra giugno e luglio e che riguardano principalmente la gestione delle notifiche, il meteo e la navigazione.

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Le novità più importanti in arrivo tra giugno e luglio

L’aggiornamento che probabilmente attirerà maggiormente l’attenzione degli utenti riguarda l’inoltro delle notifiche iOS. Si tratta di una funzionalità richiesta da tempo da chi utilizza uno smartwatch Amazfit insieme a un iPhone e che consentirà una gestione più completa delle notifiche ricevute sullo smartphone.

Secondo quanto indicato nella roadmap, la funzione sarà disponibile già nel corso di giugno per Amazfit Balance Ultra, Amazfit Balance 3 e Amazfit Cheetah 2 Ultra. L’azienda precisa inoltre che la disponibilità sarà limitata agli utenti europei, un dettaglio che lascia intendere come possano esserci particolari vincoli normativi o tecnici dietro questa implementazione.

Le stesse tre piattaforme, insieme ad Amazfit Balance 2, riceveranno poi a luglio una nuova esperienza meteo; sebbene la roadmap non entri nel dettaglio delle modifiche previste, il riferimento a una esperienza meteo migliorata lascia immaginare un’interfaccia più ricca e informazioni maggiormente contestualizzate per gli utenti.

Sempre a luglio arriveranno anche download ottimizzati delle mappe del terreno e avvisi di navigazione migliorati. Si tratta di interventi apparentemente minori ma che potrebbero avere un impatto significativo nell’utilizzo quotidiano degli smartwatch durante attività all’aperto, trekking, corsa e ciclismo, soprattutto per chi sfrutta frequentemente le mappe offline integrate.

HybridCharge continua la sua espansione

Un’altra delle novità più rilevanti riguarda l’espansione di HybridCharge, la soluzione che Zepp Health sta progressivamente introducendo al posto di BioCharge.

L’obbiettivo di questo nuovo sistema è quello di offrire una valutazione più accurata dello stato di recupero e della prontezza fisica dell’utente. A differenza del precedente approccio, HybridCharge combina infatti i dati raccolti dai sensori biometrici dello smartwatch con informazioni fornite direttamente dall’utente, creando un indicatore più completo delle condizioni generali dell’organismo.

La transizione coinvolgerà numerosi dispositivi della gamma Amazfit, tra questi troviamo Balance 2, T-Rex Ultra 2, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, Cheetah 2 Ultra, Active Max e Bip Max, ma anche l’app Zepp e Zepp OS riceveranno le relative integrazioni.

Questa scelta conferma come Zepp Health stia cercando di uniformare l’esperienza software tra le varie famiglie di prodotti, introducendo progressivamente le stesse metriche e gli stessi strumenti indipendentemente dalla fascia di prezzo del dispositivo utilizzato.

Grande attenzione agli sportivi e all’allenamento avanzato

La roadmap evidenzia ancora una volta quanto il segmento sportivo sia diventato centrale nella strategia di Amazfit.

Balance 2 riceverà infatti l’integrazione con Stryd, una delle piattaforme più apprezzate dai runner che utilizzano misuratori di potenza durante la corsa; lo smartwatch guadagnerà inoltre nuove funzioni dedicate alle competizioni HYROX, comprese modalità gara migliorate, piani di allenamento specifici e il cosiddetto ritmo virtuale.

Non mancano anche novità sul fronte dell’esperienza quotidiana, Balance 2 introdurrà infatti la registrazione vocale integrata e la possibilità di utilizzare l’orologio come altoparlante Bluetooth per riprodurre l’audio proveniente dallo smartphone.

La serie T-Rex riceverà invece numerosi miglioramenti pensati per gli utenti outdoor. Tra le novità troviamo il rilevamento automatico delle immersioni, una gestione più evoluta delle mappe, l’anteprima dei percorsi prima dell’avvio degli allenamenti e la possibilità di memorizzare fino a 100 itinerari differenti direttamente sul dispositivo.

Anche Cheetah 2 Ultra continuerà a evolversi con nuove funzionalità dedicate alla navigazione, una maggiore precisione GPS e procedure più rapide per il download e lo sblocco delle mappe.

Miglioramenti diffusi anche per Zepp OS e l’app Zepp

Parallelamente agli aggiornamenti destinati agli smartwatch, Zepp Health sta lavorando anche all’evoluzione della propria piattaforma software. Sia Zepp OS sia l’app Zepp riceveranno nuove funzionalità dedicate all’analisi dell’allenamento e del recupero, tra queste figurano LifeLoad, una nuova metrica per monitorare il carico complessivo dell’organismo, il parametro RPE (Rate of Perceived Exertion), gli obbiettivi settimanali avanzati e i nuovi piani di allenamento ibridi.

L’obbiettivo sembra essere quello di costruire un ecosistema sempre più completo, capace non solo di raccogliere dati ma anche di aiutare concretamente gli utenti a interpretarli e utilizzarli per migliorare le proprie prestazioni.

Helio Strap sembra ormai vicino al passaggio di consegne

Tra le numerose righe della roadmap ce n’è una che ha attirato particolarmente l’attenzione degli osservatori. Helio Strap compare infatti solamente nella sezione dedicata agli aggiornamenti di giugno, con un unico miglioramento relativo alla precisione della variabilità della frequenza cardiaca (HRV); nella pianificazione di luglio il dispositivo non viene più menzionato.

Il dettaglio potrebbe non essere casuale, nei mesi scorsi il direttore finanziario di Zepp Health aveva infatti confermato l’arrivo di una nuova generazione di Helio Strap nella seconda metà del 2026. Sebbene l’azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente il prodotto, la scarsità di aggiornamenti previsti per l’attuale modello potrebbe rappresentare un indizio del fatto che lo sviluppo software stia progressivamente rallentando in vista dell’arrivo del successore.

Naturalmente si tratta soltanto di una possibile interpretazione della roadmap, ma il quadro appare coerente con una fase di transizione tra generazioni di prodotto.

Amazfit punta a rafforzare il proprio ecosistema

Nel complesso, la roadmap estiva mostra chiaramente la direzione intrapresa da Amazfit, da un lato l’azienda continua a investire nelle funzionalità sportive avanzate, dall’altro lavora per migliorare aspetti più trasversali come la navigazione, il meteo e l’integrazione con l’ecosistema Apple.

L’arrivo dell’inoltro delle notifiche iOS rappresenta probabilmente la novità più attesa dagli utenti europei, ma anche i miglioramenti dedicati alle mappe e alle funzioni outdoor potrebbero rivelarsi particolarmente utili per chi utilizza quotidianamente gli smartwatch del marchio.

Gli utenti dovranno dunque attendere ancora poche settimane per vedere concretamente queste novità sui dispositivi compatibili, mentre sullo sfondo continua a crescere l’attesa per i prossimi prodotti che Zepp Health potrebbe presentare nella seconda metà dell’anno.