DAZN potrebbe presto rendere disponibile a tutti gli utenti, abbonati e non, una nuova formula pensata esclusivamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni su un cosiddetto “Pass Mondiali”, un accesso dedicato all’intera competizione acquistabile con un pagamento una tantum.

Il Pass Mondiali, in realtà, è già disponibile per gli utenti TIM. Dallo scorso 31 maggio, infatti, alcuni utenti abbonati a TIMVISION possono acquistare un accesso dedicato ai Mondiali al prezzo di 9,99 euro una tantum, ottenendo la visione di tutte le 104 partite della competizione tramite l’app di DAZN. Il pacchetto è disponibile per coloro senza offerte TIMVISION attive o con offerte di solo intrattenimento.

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Il Pass Mondiali potrebbe arrivare anche su DAZN

Secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni, DAZN starebbe valutando il lancio del Pass Mondiali anche per i clienti diretti della piattaforma, permettendo così di seguire l’intero torneo senza dover attivare un abbonamento. Il pass consentirebbe l’accesso a tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, comprese le dirette, le repliche on demand, highlights e contenuti aggiuntivi collegati all’universo FIFA.

Ricordiamo che DAZN è l’unica piattaforma ad essersi assicurata in Italia i diritti per la trasmissione integrale dei Mondiali, che si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Attualmente la visione completa della Coppa del Mondo è disponibile per gli abbonati a DAZN Full e DAZN Family, ma l’arrivo di un pass dedicato (probabilmente con pagamento una tantum di 14,99 euro), potrebbe rappresentare un’alternativa più accessibile anche per gli utenti attualmente non abbonati al servizio e interessati esclusivamente alle partite della competizione.

Al momento DAZN non ha ancora confermato l’arrivo del Pass Mondiali sulla piattaforma, ma la presenza di un sistema simile nell’ecosistema di TIMVISION rende ancora più plausibile l’estensione della stessa formula anche per i clienti registrati direttamente sulla piattaforma. Manca ormai poco all’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, dunque è molto probabile che un’eventuale conferma possa arrivare già nel corso dei prossimi giorni.