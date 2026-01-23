Da questa settimana, TimVision arricchisce la sua offerta con un’aggiunta davvero importante. TIM, infatti, ha annunciato ufficialmente l’integrazione di HBO Max all’interno della gamma di offerte modulabili TimVision, con la possibilità di aggiungere tanti servizi aggiuntivi, da DAZN a Disney Plus passando per Netflix, Amazon Prime e Infinity+ e scegliere così l’abbonamento giusto in base alle proprie necessità. Con la promo lancio, si parte da 7 euro al mese per i primi 6 mesi per poter accedere ad HBO Max. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

HBO Max arriva in TimVision

A disposizione degli utenti interessati ad HBO Max ci sono ora diversi piani TimVision, con vari servizi inclusi disponibili con un unico canone mensile in grado di offrire un risparmio rispetto all’attivazione separata dei singoli servizi.

L’offerta base è TimVision S. Questo piano include:

TimVision Play

HBO Max

Netflix

Infinity+

Il costo è di 7 euro al mese per 6 mesi, poi 13,99 euro al mese. I prezzi si riferiscono, come anche per le altre proposte che elencheremo di seguito, per il piano annuale dilazionato in 12 mensilità.

C’è poi TimVision M. In questo caso, il bundle include:

TimVision Play

HBO Max

Netflix

Infinity+

Disney Plus

Il costo è di 11 euro al mese per 6 mesi, poi 17,99 euro al mese.

Da segnalare anche TimVision L che include:

TimVision Play

HBO Max

Netflix

Infinity+

Disney Plus

Amazon Prime (con Prime Video e tutti gli altri vantaggi)

Il costo è di 13 euro al mese per 6 mesi, poi 19,99 euro al mese.

A completare la promozione troviamo TimVision L con DAZN. In questo caso, il bundle include:

TimVision Play

HBO Max

Netflix

Infinity+

Disney Plus

Amazon Prime (con Prime Video e tutti gli altri vantaggi)

DAZN

Il costo è di 42,99 euro al mese per 6 mesi, poi 49,99 euro al mese.

I prezzi indicati si riferiscono alle seguenti versioni dei servizi inclusi:

HBO Max: piano Base con pubblicità

Netflix: piano Standard con pubblicità

Disney Plus: piano Standard con pubblicità

DAZN: piano Full

C’è sempre la possibilità di pagare la differenza e passare ai piani successivi (ad esempio, con Netflix è possibile passare ai piani senza pubblicità). Chi ha già un account con uno dei servizi inclusi in un bundle di TimVision può continuare a utilizzarlo. Da segnalare anche che il decoder TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito in tutte le offerte TIMVISION.

Le promozioni descritte sono valide fino al prossimo 21 febbraio 2026 e fanno riferimento al piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità (e canone scontato per i primi 6 mesi). Per attivare una delle offerte proposte è sufficiente seguire una semplice procedura online, tramite il sito TIM. In questo modo, inoltre, l’attivazione è gratuita. Tutti i dettagli sulle offerte TimVision con HBO Max incluso sono accessibili di seguito.

>> Attiva qui una delle offerte TimVision con HBO Max incluso <<