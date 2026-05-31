TIMVision Play rafforza il proprio legame con il cinema italiano siglando una partnership con PiperFilm, accordo che garantisce alla piattaforma di TIM l’accesso, in seconda finestra esclusiva di distribuzione e prima dell’esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della recente produzione nazionale.

Un’intesa che conferma l’impegno di TIMVision Play nel sostenere e valorizzare il cinema italiano, offrendo al pubblico film che hanno già lasciato il segno nelle sale cinematografiche e che ora trovano una nuova vita nello streaming.

Per gli abbonati questo si traduce nella possibilità di accedere a opere di grande richiamo senza dover attendere il passaggio televisivo tradizionale, un vantaggio non da poco per chi vuole restare aggiornato sulle produzioni italiane più rilevanti.

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Parthenope già disponibile, poi Sorrentino, Mainetti e molti altri

Il primo titolo dell’accordo è già disponibile sulla piattaforma: si tratta di Parthenope, l’acclamato film di Paolo Sorrentino che ha segnato uno dei momenti più apprezzati delle ultime stagioni cinematografiche italiane.

Nei prossimi mesi arriveranno altre opere molto attese, a partire da La Città proibita di Gabriele Mainetti, il regista che aveva stupito tutti con Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out. In programma anche Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi con Angelo Pintus, Oi vita mia diretto e interpretato da Pio e Amedeo, Duse di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, La vita va così di Riccardo Milani e La Grazia, altro atteso lavoro di Paolo Sorrentino.

Questa intesa, come afferma la stessa TIM in fase di presentazione, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del talento italiano e dell’industria audiovisiva nazionale. Per TIMVision Play significa ampliare il proprio catalogo con film che hanno conquistato pubblico e critica, offrendo una seconda finestra esclusiva ai titoli PiperFilm e sostenendo la qualità del cinema italiano contemporaneo.

Come ricorda anche l’azienda, si tratta indubbiamente di una strategia che differenzia la piattaforma dai concorrenti internazionali, spesso più orientati verso produzioni americane o contenuti originali globali. TIMVision Play sceglie invece di puntare anche sul cinema di casa nostra, intercettando un pubblico che apprezza le storie italiane raccontate da registi italiani.

TIMVision Play si candida come aggregatore di streaming più completo in Italia

Insomma, dunque TIMVision Play è ora un ricco catalogo di film, serie TV, cartoni, show (come quelli di discovery+) ma, come saprete, anche di sport con i canali Eurosport, sempre incluso in TIMVision.

La piattaforma si distingue, pertanto, come l’aggregatore di servizi streaming più completo sul mercato italiano, offrendo un accesso semplificato e conveniente a praticamente tutte le piattaforme più popolari come Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Infinity+, Paramount+ e Apple TV.

In tutto questo la partnership con PiperFilm aggiunge quindi un ulteriore tassello a un’offerta già particolarmente ricca, confermando la volontà di TIM di posizionare TIMVision come punto di riferimento per lo streaming in Italia.