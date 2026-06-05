In occasione dello State of Play, tenutosi il 2 giugno, Sony ha svelato quando sarà possibile mettere le mani su alcuni dei suoi ultimi accessori gaming. Nella fattispecie stiamo parlando del PlayStation FlexStrike, un fight stick wireless pensato appositamente per i picchiaduro vecchio stile, e un atteso monitor da gaming con specifiche interessanti e brandizzato PlayStation.

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Monitor gaming da 27 pollici con gancio per ricaricare il DualSense

Alla fine dello scorso anno, Sony aveva presentato un monitor gaming da 27 pollici con un gancio estraibile capace di sostenere e ricaricare un controller DualSense, o qualsiasi altro dispositivo USB-C. Il display non ha esattamente un nome memorabile visto che Sony lo chiama semplicemente “27″ Gaming Monitor with DualSense Charging Hook“.

Le specifiche tecniche sono comunque di tutto rispetto visto che potrà contare su un pannello IPS QHD con risoluzione di 2560×1440 pixel e supporto VRR (Variable Refresh Rate). Supporta frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz quando collegato a PS5 o PS5 Pro, e fino a 240 Hz su PC o Mac. Un monitor versatile che può adattarsi sia all’uso console che a quello desktop.

Oltre a questi, Sony ha altri accessori gaming in cantiere, come gli speaker wireless Pulse Elevate annunciati lo scorso settembre.

L’azienda però non ha ancora confermato prezzo e disponibilità per questi ultimi, ma ha fatto sapere che saranno disponibili entro la fine dell’anno.

FlexStrike finalmente in arrivo

L’azienda aveva annunciato il FlexStrike, un fight stick wireless per PS5 e PC, lo scorso anno e questa volta Sony ha dichiarato di voler rilasciare il fight stick giusto in tempo per Marvel Tokon: Fighting Souls, il picchiaduro che debutterà lo stesso giorno ed è stato presentato proprio in occasione dello State of Play di qualche giorno fa. Tuttavia, i giocatori PC potrebbero dover attendere un po’ più a lungo per utilizzare il FlexStrike sui propri computer.

“La compatibilità PC per il fight stick wireless FlexStrike sarà disponibile dopo il lancio, con disponibilità che si espanderà a più utenti nel tempo“, si legge in una nota sul PlayStation Blog. Una precisazione importante per chi sperava di usarlo subito su desktop o laptop.

Fight Stick arriverà il 6 agosto al prezzo di 200 dollari, con custodia da trasporto inclusa nella confezione. I preordini apriranno il 12 giugno.

Il monitor sarà invece disponibile negli Stati Uniti e in Giappone il 27 agosto al prezzo di 350 dollari. I preordini apriranno su PlayStation Direct e Best Buy il 5 giugno. Dunque, chi è interessato agli accessori PlayStation dovrà dunque segnare sul calendario le date di agosto per fight stick e monitor, mentre per gli speaker bisognerà pazientare ancora qualche mese.

Non sappiamo ancora molto sulle date di uscita e i prezzi dei suddetti prodotti in Europa ma vi terremo aggiornati qualora l’azienda dovesse comunicarli in vista del lancio ufficiale.