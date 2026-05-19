Sony festeggia il decimo anniversario della celebre serie 1000X con il lancio di 1000X THE COLLEXION, una nuova linea di cuffie wireless premium che punta a ridefinire il concetto di ascolto personale tra design ricercato, comfort e qualità sonora di altissimo livello. Accanto al nuovo modello debutta anche una nuova colorazione Sandstone per le apprezzate WH-1000XM6, ampliando ulteriormente la gamma delle cuffie noise cancelling top di gamma del marchio giapponese.

L’azienda sottolinea che la nuova proposta non nasce semplicemente come evoluzione tecnica della famiglia 1000X, ma come prodotto più esclusivo e raffinato, pensato sostanzialmente per chi cerca un’esperienza premium anche dal punto di vista estetico e costruttivo. Ma vediamole meglio nel dettaglio.

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Sony 1000X THE COLLEXION punta su materiali premium e comfort superiore

Con 1000X THE COLLEXION, Sony cambia leggermente approccio rispetto alla filosofia tradizionale della serie. Se finora il focus era concentrato soprattutto su qualità audio e cancellazione del rumore, questa nuova variante mette in primo piano anche materiali, finiture e comfort. Le cuffie utilizzano un archetto in metallo con texture sabbiata opaca e dettagli lucidi rifiniti a mano, mentre il rivestimento in similpelle morbida è stato sviluppato nel corso di due anni per offrire una sensazione premium sia al tatto che durante l’utilizzo prolungato.

Anche l’ergonomia è stata rivista, infatti i padiglioni sono più ampi per distribuire meglio la pressione intorno alle orecchie e il nuovo archetto imbottito promette maggiore comodità nelle lunghe sessioni di ascolto. Sony ci fa sapere che le colorazioni disponibili saranno due, Platinum e Black, inoltre si nota un lavoro sulla pulizia estetica del prodotto, integrando pulsanti e aperture dei microfoni direttamente nella struttura per mantenere un look minimal ed elegante.

Dal punto di vista sonoro, 1000X THE COLLEXION introduce diverse novità interessanti. Le cuffie adottano un nuovo driver proprietario con cupola in composito di carbonio unidirezionale e bordo morbido, soluzione studiata per migliorare separazione degli strumenti, dettaglio sulle alte frequenze e ampiezza della scena sonora.

Sony ha collaborato anche con ingegneri del mastering vincitori e candidati ai Grammy Awards per ottimizzare il tuning audio, con l’obiettivo di offrire una resa più naturale e fedele alle intenzioni originali degli artisti. A bordo troviamo diverse funzionalità interessanti, tra queste la modalità Upmix, un’ opzione che permette di trasformare contenuti stereo tradizionali in esperienze più ampie e tridimensionali, sia durante l’ascolto musicale che nei giochi o nella visione di film. Ma facciamo meglio un recap delle novità offerte:

DSEE Ultimate con Edge-AI per il miglioramento in tempo reale dei file compressi

supporto al 360 Reality Audio Upmix

nuove modalità dedicate a musica, cinema e gaming

audio spaziale più immersivo

Andando ancora più nel dettaglio delle caratteristiche, Sony conferma anche su 1000X THE COLLEXION gran parte delle tecnologie viste sulle recenti WH-1000XM6, incluse le avanzate funzionalità di cancellazione attiva del rumore. Le cuffie integrano infatti sistema Multi-Noise Sensor con 12 microfoni, Adaptive NC Optimizer. gestione intelligente dell’ambiente circostante e, non per ultima, un’autonomia fino a 24 ore con ANC attivo.

Non mancano ovviamente tutte le funzioni smart tipiche della serie 1000X, come connessione multipoint, controlli intuitivi e qualità elevata durante le chiamate vocali. Sony ha inoltre posto attenzione anche a sostenibilità e accessibilità, infatti circa il 25% della plastica utilizzata deriva da materiali riciclati, mentre il packaging riduce l’impiego di plastica tradizionale.

Scheda tecnica Sony 1000X THE COLLEXION

Driver proprietario con cupola in composito di carbonio

DSEE Ultimate con Edge-AI

360 Reality Audio Upmix

Modalità dedicate Music, Cinema e Game

Multi-Noise Sensor con 12 microfoni

Adaptive NC Optimizer

Fino a 24 ore di autonomia con ANC attivo

Connessione Bluetooth multipoint

Design premium con finiture metalliche

Padiglioni ergonomici maggiorati

Materiali riciclati per circa il 25% della struttura

Packaging plastic-free

Colori disponibili: Platinum e Black

Arriva anche la nuova colorazione Sandstone per WH-1000XM6

In parallelo al nuovo annuncio, Sony amplia la gamma delle WH-1000XM6 introducendo la nuova colorazione Sandstone, una finitura naturale e calda che si aggiunge alle tonalità già disponibili, puntando quindi a offrire maggiore scelta agli utenti che cercano cuffie premium anche dal punto di vista stilistico. La nuova variante mantiene ovviamente tutte le caratteristiche tecniche del modello originale, tra queste segnaliamo:

cancellazione del rumore avanzata

audio ad alta qualità

autonomia elevata

supporto alle funzioni smart Sony

Disponibilità e prezzi

Sony ha confermato che le nuove 1000X THE COLLEXION saranno disponibili a partire da maggio 2026 nelle colorazioni Platinum e Black. Anche le WH-1000XM6 Sandstone arriveranno nello stesso periodo, ma purtroppo al momento l’azienda non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali per il mercato europeo, mentre secondo le prime indiscrezioni potrebbero superare i 600 dollari di listino.