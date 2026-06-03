Nella serata di ieri Sony ha tenuto un nuovo evento State of Play, che ha visto tanti annunci PlayStation e diversi intriganti trailer, anche di gameplay. Con oltre 60 minuti di durata, l’evento è stato particolarmente intenso e ricco di azione, condito da date di uscita e finestre di lancio di diversi titoli. Riassumiamo tutto quello che è stato mostrato.

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Tutte le novità, gli annunci e i trailer del PlayStation State of Play di giugno 2026

Tra i protagonisti del nuovo State of Play di PlayStation spicca sicuramente Marvel’s Wolverine, ma il resto del 2026 si preannuncia molto intenso grazie all’arrivo di titoli come Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword e Silent Hills: Townfall. Inoltre, il 2027 sta iniziando a prendere una bella piega per i videogiocatori.

Partiamo proprio da Marvel’s Wolverine, nuovo titolo firmato Insomniac Games: durante l’evento abbiamo potuto assaggiare il gameplay brutale, violento e adrenalinico del nuovo videogioco single player in arrivo il 15 settembre 2026. Oltre a mostrare da vicino le feroci tecniche di combattimento di Logan, il nuovo trailer gameplay ha dato un’anteprima di alcuni dei personaggi che incontreremo tra i membri della task force mutante Team X. Tra questi c’è Jean Grey, che, con i suoi poteri di telecinesi, si unisce a Logan in scontri devastanti con i Reavers, i mutanti cibernetici.

Sony ha già aperto i preordini di Marvel’s Wolverine: il titolo può essere ordinato su PlayStation Store, PlayStation Direct e presso i rivenditori aderenti con bonus di accesso anticipato (costume, artigli riflettenti e punto tecnica aggiuntivo) e avatar speciali. Il prezzo consigliato è di 79,99 euro per la versione Standard e di 89,99 euro per la Digital Deluxe Edition (con ulteriori costumi e artigli e tre punti tecnica aggiuntivi).

A pochi giorni di distanza (24 settembre 2026) avverrà il lancio di Control Resonant: durante l’evento, Remedy ha mostrato un nuovo trailer della storia, che approfondisce un mondo basato su regole a noi sconosciute. Manhattan è stata distorta da forze paranormali: la sua architettura travalica i limiti del possibile, la realtà è cangiante, le strade sono popolate da mostruose entità. Per riuscire a immergersi nella città, Dylan dovrà evolvere le proprie abilità e la propria arma mutaforma, l’Aberrante.

Sempre il 24 settembre 2026 toccherà a Silent Hill: Townfall. L’attesissimo horror è stato tra i protagonisti dell’evento grazie a un nuovo trailer dedicato ai personaggi e al gameplay. Il filmato ci permette di conoscere Zoe, un’abitante di St. Amelia con cui Simon si collega inizialmente tramite il dispositivo CRTV, e una nuova e terrificante creatura che lo inseguirà nel buio dell’altro mondo.

Il ricco mese di settembre vede l’uscita anche di Onimusha: Way of the Sword, con demo per PS5 disponibile da subito: quest’ultima contiene circa 30 minuti dall’inizio della storia e permette di provare le tecniche fondamentali del gioco, come parare, respingere, l’Issen, le armi Oni, l’assorbimento delle anime e non solo. Il titolo arriverà il 25 settembre 2026.

Il mese successivo è in arrivo Ace Combat 8: Wings of Theve, protagonista allo State of Play con un nuovo trailer. Il simulatore di combattimento aereo di Bandai Namco atterrerà su PlayStation 5 il prossimo 2 ottobre 2026. Il nuovo capitolo promette una campagna emozionante e nuove manovre tattiche per affrontare gli aerei nemici e gli obiettivi a terra, oltre a sfide contro enormi velivoli da trasporto continentali e veicoli terrestri. Saranno disponibili 30 aerei diversi, inclusi caccia da combattimento esistenti e modelli immaginari.

Sempre a ottobre toccherà a Phantom Blade Zero, frenetico GDR d’azione che sarà protagonista di uno State of Play speciale durante l’estate. Il lancio è previsto per il 29 ottobre 2026, ma possiamo goderci il nuovo teaser trailer.

Il 1° ottobre su PlayStation 5 è in arrivo Rayman Legends Retold, un platform 3D totalmente rinnovato con contenuti inediti e una storia piena di colpi di scena. Doppiaggio completo, colonna sonora ampliata, gameplay migliorato con una ricca selezione di livelli, un nuovo e misterioso regno, quattro livelli musicali inediti e fino a quattro giocatori in co-op locale.

Tornando al mese di settembre è in arrivo anche Dune: Awakening, gioco di sopravvivenza open world ambientato in uno degli universi più iconici della fantascienza. Questa versione definitiva del gioco include una nuovissima modalità per giocatore singolo, un altro capitolo della storia cinematografica e tantissime altre novità e miglioramenti: sarà disponibile su PS5 dal 22 settembre 2026. Il 1° ottobre 2026 sarà la volta di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, rivisitazione moderna di Dynasty Warriors 3 e Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends.

L’evento ha visto un annuncio pure per MARVEL Tōkon: Fighting Souls, con tre nuovi personaggi, ossia il potente mutante Magneto, Green Goblin e Carnage: i tre si uniranno a Doctor Doom per formare i Cavalieri di Doom, che cambieranno il corso degli eventi nella modalità episodio del gioco. Inoltre, viene lanciata la Stagione 2 di Marathon, per un nuovo inizio in cui tutti possono esplorare le novità e intraprendere insieme il proprio percorso: la settimana Open Play di Marathon si tiene dal 2 al 9 giugno e non richiede un abbonamento PlayStation Plus.

Le novità dello State of Play non sono ancora finite, anzi. Sony ha mostrato il trailer di ILL, nuovo intrigante gioco horror d’azione in arrivo nel 2027: il filmato ha mostrato un’anteprima terrificante della sua storia tetra, i mostri imprevedibili, il sistema di smembramento cruento e la fisica realistica.

Il 12 febbraio 2027 debutterà Tomb Raider: Legacy of Atlantis, nuovo capitolo che torna alle origini di Lara e che risulta firmato Crystal Dynamics con la collaborazione dello studio Flying Wild Hog. Il nuovo trailer include scene di gioco tratte dalla celebre Valle perduta del Perù e il ritorno di alcuni volti noti.

Nel 2027 è poi in arrivo Until Dawn 2, sequel dell’apprezzato horror sviluppato da Firesprite Games. Si tratta di un’esperienza indipendente, con un nuovo cast, un intero nuovo mondo da esplorare e scelte strazianti che daranno forma alla storia. Questa volta una squadra di cacciatori di fantasmi si reca su un’isola tropicale abbandonata per il suo episodio di debutto finanziato da una rete televisiva.

Tra le altre novità mostrate troviamo The Lost Wild (survival horror ambientato su un’isola popolata da dinosauri, in uscita nel 2027 su PS5), Stuntman: Hollywood (che permetterà di vestire i panni di uno stuntman), No Rest for the Wicked (GDR d’azione single player e co-op, ambientato in un mondo realizzato a mano con combattimenti soulslike, in arrivo a ottobre 2026), Kemuri (avventura soprannaturale ambientata in una città estesa in verticale, anche in coop) e Bancho The Chef (un incrocio tra un simulatore di cucina e un GDR itinerante, nonché un prequel autonomo di Dave the Diver).

Lato PlayStation Plus, Sony ha fatto alcuni interessanti annunci: il gioco di sopravvivenza a mondo aperto Runescape: Dragonwilds arriverà nel catalogo Extra e Premium in autunno, portando con sé un mondo fantastico da esplorare da soli o con gli amici. Nei prossimi mesi, gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno divertirsi con Gitaroo Man, disponibile da questo mese di giugno (Premium), Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (da luglio 2026 con l’abbonamento Premium) e Onimusha: Dawn of Dreams (da agosto 2026 con l’abbonamento Premium).

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Il PlayStation State of Play di ieri sera si è concluso con il botto: è stato svelato il prossimo capitolo della saga di God of War, con tanto di trailer di gameplay da più di 20 minuti. Il nuovo titolo si chiama God of War Laufey e vede protagonista Faye, guerriera e moglie di Kratos: per salvare coloro che ama, deve combattere nell’aldilà degli dei in una terra piena di magia pericolosa. Per il momento non c’è una data di uscita, ma è possibile gustarci un lungo gameplay: visto lo stato dei lavori, potremmo vederlo “già” nel 2027.