Mancano ancora diversi anni al probabile lancio di PlayStation 6, ma questo non ferma di certo i rumor e le voci di corridoio riguardo la console di nuova generazione di Sony. In particolare, gli ultimi leak suggerirebbero il supporto a titoli cross-gen e l’adozione di un SSD più veloce per PlayStation 6, oltre a tanto altro ancora: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 6: cosa aspettarci dalla nuova console di Sony

La prima novità di cui si rumoreggia sul portale di MP1st è l’SSD Gen 5, che per l’occasione potrebbe essere di gran lunga più veloce rispetto che in passato, con una velocità in scrittura e in lettura grossomodo raddoppiata rispetto alla controparte vista su PlayStation 5 (per ridurre così i tempi di caricamento dei giochi), pur mantenendo lo stesso taglio da 1 TB, per limitare il più possibile i costi di produzione. Lo stesso report confermerebbe poi la retrocompatibilità con i titoli PlayStation 5, di cui si discute ormai da molto. La nuova console potrebbe supportare titoli cross-gen condivisi con PlayStation 5, una strategia fondamentalmente già vista in passato con PlayStation 5 e i relativi giochi in condivisione con PlayStation 4 nei suoi primi anni di vita. Atteso anche un sostanziale miglioramento per lo streaming in cloud (complice anche la recente PlayStation Portal, realizzata con questo intento), a cui Sony sta lavorando da diversi anni per migliorare l’infrastruttura e, conseguentemente, l’esperienza di gioco.

[Exclusive Report]: PS6 info on cloud streaming, machine learning, and a new horror game in development? More info on Sony’s next-gen console.https://t.co/M8mphImDv8 pic.twitter.com/ZzypGK2Tt3 — MP1st (@MPFirst) May 3, 2026

Tra i primi titoli attesi per PlayStation 6 ci sarebbe in particolare un titolo horror / sparattutto in prima persona, intitolato “Project Heartbreak” e realizzato probabilmente da un team di sviluppo interno a Sony con l’ausilio del motore grafico Unreal Engine 5, anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo.

Prevista anche una grande spinta sui sistemi di machine learning e intelligenza artificiale, confermando ancora una volta la centralità delle funzionalità di upscaling e di PSSR (acronimo per PlayStation Spectral Super Resolution) per la console di prossima generazione.

Vi ricordiamo infine che il lancio di PlayStation 6 (e della presunta controparte portatile) è verosimilmente previsto a cavallo tra la fine del 2027 e i primi mesi del 2028, probabilmente in concomitanza con Project Helix, il nome in codice della nuova console Xbox. Come al solito è bene specificare che si tratta di indiscrezioni e previsioni non ufficiali da prendere con le dovute pinze, nell’attesa di una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) da parte della stessa compagnia produttrice giapponese. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte di Sony, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi mesi o anni.