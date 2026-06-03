SwitchBot annuncia il lancio di un nuovo dispositivo intelligente per la casa, intravisto durante il CES 2026 insieme a tanta altra tecnologia. Si chiama SwitchBot Weather Station, ma il nome potrebbe semplificare troppo: parliamo infatti di uno smart display con tecnologia E-Ink che non solo offre informazioni sul meteo (interno ed esterno), ma anche altre funzioni come sincronizzazione del calendario, promemoria e controllo della smart home.

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SwitchBot Weather Station arriva in Italia con schermo E-Ink e funzioni per la smart home

SwitchBot Weather Station è stata progettata per aiutare le famiglie non solo a conoscere il meteo, ma anche a pianificare la giornata e a gestire le routine domestiche a colpo d’occhio. Il nuovo dispositivo è dotato di uno schermo E-Ink da 7,5 pollici, che contribuisce a contenere i consumi e a offrire un’autonomia fino a un anno. Al suo fianco troviamo sensori di temperatura e umidità, supporto multipiattaforma ai calendari e pulsanti per scene personalizzabili.

La tecnologia dello schermo è stata scelta non solo per la sua efficienza energetica, ma anche perché ritenuta adatta alla leggibilità durante tutto il giorno, anche in presenza di luce intensa; nelle ore serali o negli ambienti meno illuminati, può entrare in gioco la luce frontale integrata.

La stazione riunisce le principali informazioni in un’unica interfaccia: il display a basso consumo mostra la temperatura e l’umidità della casa e dell’esterno, le condizioni meteorologiche del momento e le previsioni per i successivi cinque giorni, ma anche i dati sulla qualità della aria, l’orario e la data, gli orari di alba e tramonto e altre informazioni relative al meteo giornaliero. Il tutto in un design minimalista adatto sia al posizionamento su un tavolo sia al montaggio a parete.

Per il monitoraggio domestico, la Weather Station supporta fino a tre sensori ambientali SwitchBot, consentendo di monitorare temperatura, umidità e livelli di CO2. L’app consente di tenere traccia dello storico dei dati, così da comprendere meglio i cambiamenti ambientali e prendere decisioni più consapevoli per quanto riguarda riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e controllo dell’umidità. Può anche essere abbinata a uno SwitchBot Hub, così da ricevere notifiche tramite app.

Come detto, oltre al monitoraggio delle condizioni meteorologiche, la stazione offre anche un calendario familiare intelligente: supporta la sincronizzazione unidirezionale con le principali piattaforme, tra cui Google, iCloud e Outlook, così da mostrare sullo schermo gli impegni e i promemoria della giornata. Si può arrivare fino a cinque calendari personali, con la visualizzazione di un massimo di 30 eventi per persona al giorno.

Sono in tutto sei i temi tra cui scegliere per la visualizzazione personalizzata delle informazioni, ossia Environmental Data, Daily Overview, Calendar, Countdown, Daily Verse e Custom Text: consentono di dare priorità e concentrarsi sul riepilogo meteo giornaliero, sulla visualizzazione del calendario, sui conti alla rovescia più importanti, sulle citazioni motivazionali o persino su messaggi personalizzati. Gli utenti possono utilizzare la visualizzazione Custom Text (testo personalizzato) con OpenClaw per caricare e visualizzare qualsiasi informazione testuale creata con OpenClaw, come ad esempio gli orari dei mezzi pubblici che gli utenti chiedono all’agente di cercare online.

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SwitchBot Weather Station propone due pulsanti personalizzabili per la creazione di scene specifiche, che consentono di attivare le azioni più utilizzate nella smart home. Se abbinati a SwitchBot Hub e configurati attraverso l’app, possono controllare singoli dispositivi e attivare scene e modalità, come ad esempio accendere le luci, chiudere le tende e così via. In più, include fino a tre sveglie con funzione snooze: si possono scegliere tra tre livelli di volume, e il pulsante superiore consente di posticipare o disattivare le sveglie.

A livello di autonomia, la batteria ricaricabile da 5000 mAh promette fino a un anno di utilizzo con le impostazioni di aggiornamento tipiche (refresh automatico ogni 3 ore con connessione a rete Wi-Fi). Per la ricarica è presente naturalmente la porta USB Type-C.

Prezzo e uscita della stazione meteo SwitchBot

SwitchBot Weather Station è già disponibile all’acquisto sia sul sito ufficiale del produttore sia su Amazon. Il prezzo consigliato è di 109,99 euro. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.