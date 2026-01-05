SwitchBot svela al CES 2026 la sua nuova gamma di prodotti pensati per la “smart home 2.0″: si tratta di novità basate sulla robotica AI di nuova generazione, studiate per un ecosistema unificato e per un futuro nel quale le case potranno percepire, comprendere e agire in ogni ambito della vita. Iniziamo a scoprire insieme il robot onero H1, la nuova serie di serrature smart SwitchBot Lock Vision, l’intelligenza artificiale portatile di Switchbot AI MindClip, la SwitchBot Weather Station con schermo E-Ink e la particolare lampada SwitchBot OBBOTO.

Le novità SwitchBot del CES 2026

SwitchBot partecipa al CES 2026 e porta diverse intriganti novità per la casa intelligente. I visitatori dello stand del produttore (#52655, Halls A-D Smart Home, Venetian Expo) potranno iniziare a scoprire il robot onero H1, le serrature smart SwitchBot Lock Vision, ma anche Switchbot AI MindClip, la SwitchBot Weather Station e la lampada SwitchBot OBBOTO, che stiamo per scoprire più da vicino. In più, sarà possibile vedere in azione Acemate Tennis Robot, il primo robot da tennis con intelligenza artificiale al mondo.

Tutte le innovazioni vogliono riflettere la visione a lungo termine di SwitchBot per la Smart Home 2.0, un ecosistema di intelligenza artificiale integrata in cui percezione, ragionamento e azione convergono per supportare ogni aspetto della vita quotidiana e del tempo libero.

Robot onero H1: i robot domestici diventano accessibili

Apriamo con uno dei prodotti probabilmente più interessanti di questo CES 2026 di SwitchBot. Si tratta di onero H1, un robot domestico accessibile che incarna la visione a lungo termine dell’azienda per un’intelligenza artificiale completamente integrata. È progettato per affrontare le faccende domestiche che rimangono difficili da automatizzare.

Piuttosto che essere definito da una singola funzione, rappresenta secondo l’azienda un passaggio verso una robotica in grado di adattarsi a un’ampia gamma di scenari domestici. Basato su un modello OmniSense VLA integrato nel dispositivo, onero H1 è progettato per apprendere, adattarsi e lavorare in coordinamento con l’ecosistema esistente di robot SwitchBot per attività specifiche.

Combinando percezione visiva, consapevolezza della profondità e feedback tattile, il sistema consente una comprensione più completa della posizione, della forma e degli stati di interazione di un oggetto, fondamentali per la gestione di attività domestiche. Grazie a tutto questo, migliora l’affidabilità nelle azioni quotidiane come afferrare, spingere, aprire e organizzare, imparando al contempo ad adattarsi a diverse attività e scenari.

Il robot onero H1 e le sue braccia robotiche A1 saranno presto disponibili in preordine tramite il sito ufficiale SwitchBot.

SwitchBot Lock Vision Series: le nuove serrature smart con riconoscimento facciale 3D

Con il tempo abbiamo già conosciuto alcune delle serrature smart firmate SwitchBot, e al CES 2026 arriva la nuova serie Lock Vision: si tratta della prima serratura intelligente con catenaccio dotata di riconoscimento facciale a luce strutturata 3D, che utilizza più di 2000 punti di proiezione a infrarossi per costruire mappe facciali più precise con sblocco quasi istantaneo.

La serie Lock Vision è dotata di sistema DualPower e DualBlackup, che combinano batteria intercambiabile ad alta capacità a una batteria di backup a lunga durata per l’eventuale alimentazione di emergenza. Non manca la connettività Matter-over-Wi-Fi, che consente l’integrazione diretta con Apple Home.

Nessun problema per quanto riguarda cappelli, occhiali o trucco, ed è presente un sistema in grado di rilevare (e quindi bloccare) tentativi di spoofing tramite foto e video. Tutte le informazioni riguardanti l’utente vengono inoltre memorizzate localmente.

Ampliando la gamma, Lock Vision Pro aggiunge il riconoscimento senza contatto delle vene del palmo come opzione biometrica alternativa: il sistema sfrutta il rilevamento a infrarossi per leggere i pattern vascolari interni, per uno sblocco sicuro anche quando si hanno le mani sporche o bagnate.

SwitchBot AI MindClip, per avere l’IA sempre con sé

Al debutto durante l’evento anche SwitchBot AI MindClip, un prodotto che ha l’IA come cuore. Può registrare riunioni, conversazioni e momenti quotidiani, restituendo riepiloghi strutturati, lista di cose da fare e non solo.

L’idea è quella di farlo agire come una sorta di “secondo cervello” alimentato da un servizio di intelligenza artificiale in abbonamento: consente agli utenti di recuperare discussioni, promemoria e materiali, porre domande quando si dimenticano dettagli e trasformare informazioni frammentate in informazioni fruibili.

Il tutto con un peso di appena 18 grammi e il supporto a più di 100 lingue. AI MindClip promette di aiutare le persone a organizzare e ricordare il crescente volume di informazioni con cui hanno a che fare ogni giorno.

SwitchBot Weather Station con schermo E-Ink

SwitchBot ha mostrato la nuova Weather Station con schermo E-Ink da 7,5 pollici. Grazie ai sensori integrati, visualizza data, orario, alba e tramonto, dati su temperatura e umidità interna, qualità dell’aria, meteo e previsioni meteo per i successivi sei giorni.

Gode di una sincronizzazione del calendario multipiattaforma e della commutazione automatica delle scene per una gestione domestica più intelligente. La nuova stazione meteo introduce anche briefing meteorologici basati sull’intelligenza artificiale, con approfondimenti e consigli giornalieri basati sulle condizioni locali, insieme a citazioni ispirazionali che aggiungono un tocco di riflessione alla routine quotidiana.

C’è anche la lampada SwitchBot OBBOTO

Chiudiamo con SwitchBot OBBOTO, una curiosa lampada intelligente a forma di globo che amplia la gamma di illuminazione smart del marchio.

Mette a disposizione più di 2900 LED RGB, con sensori di movimento, visualizzazioni e animazioni musicali basate sull’intelligenza artificiale. Può visualizzare l’ora e il meteo attraverso sequenze luminose e offre modalità pixel art e ambient interattive, pensate per i vari momenti della giornata (per aiutare a dormire, rilassarsi o concentrarsi). Supporta oltre 100 animazioni preimpostate, GIF caricate dagli utenti e contenuti visivi personalizzati per soddisfare le preferenze di tutti.

Purtroppo per il momento non sono stati comunicati i prezzi dei prodotti in questione. Per maggiori informazioni sulle novità SwitchBot del CES 2026 è possibile consultare il sito web ufficiale. Quale dei prodotti qui sopra vi ha colpito di più? Per altre novità dal CES 2026 potete continuare a seguirci.