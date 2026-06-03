AliExpress ha lanciato da poche ore la campagna “Promo d’Estate“, un’iniziativa promozionale davvero massiccia che mette da parte i classici Choice Day per dare il benvenuto alla bella stagione con sconti da capogiro. Se state pensando di aggiornare il vostro computer o di assemblare un nuovo PC da gaming, questo è il momento perfetto; l’evento infatti sconta pesantemente l’hardware e vede i processori AMD Ryzen tra i protagonisti assoluti della campagna.
La promozione è già entrata nel vivo e rimarrà attiva fino alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026. Il meccanismo per risparmiare è doppio: da un lato ci sono sconti diretti che arrivano fino all’80%, dall’altro una sfilza di coupon esclusivi da applicare direttamente nel carrello.
Attenzione però, perché i codici non sono infiniti e i pezzi più richiesti (soprattutto le CPU AMD più popolari) tendono a esaurirsi in fretta. Vediamo quindi come sfruttare al massimo l’evento per portarsi a casa un nuovo processore AMD al prezzo più basso di sempre.
Indice:
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Coupon: TUTTOA35
Come funzionano gli sconti AliExpress sui processori AMD
Fino al 10 giugno 2026, il colosso dello shopping online taglia in modo importante i prezzi del comparto tech e informatica/elettronica permettendo di risparmiare cifre importanti sui chip dei marchi leader del settore. Per i processori AMD si tratta di un’occasione d’oro, dato che oltre al ribasso di base è possibile scalare da 3 a ben 110 euro sul totale dell’ordine semplicemente inserendo un codice prima del pagamento.
I coupon sono cumulabili con le offerte già attive sulla pagina del prodotto, ma possono essere riscattati solo fino a esaurimento scorte. A seguire trovate la lista dei codici disponibili da copiare e incollare nel carrello per l’acquisto della vostra nuova CPU. Inutile quasi ribadire che, visto il range di prezzo occupato dai processori desktop, i coupon da utilizzare saranno quelli da 20 a 70 euro (più o meno), ovviamente sempre ricordando che quelli più “sostanziosi” saranno i primi a esaurirsi.
Per dettagli aggiuntivi vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, mentre a seguire abbiamo deciso di inserire comunque tutti i coupon attivi, questo perché si potrebbero utilizzare per l’acquisto di accessori come la pasta termica, o un dissipatore.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale:
- Coupon TUTTOA3 o ITSS03 o SSIT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon TUTTOA6 o ITSS06 o SSIT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon TUTTOA12 o ITSS12 o SSIT11 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro
- Coupon TUTTOA35 o ITSS35 o SSIT35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro
- Coupon TUTTOA50 o ITSS50 o SSIT50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro
- Coupon TUTTOA70 o ITSS70 o SSIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro
- Coupon TUTTOA110 o ITSS110 o SSIT110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro
Segnaliamo inoltre che, chi paga con PayPal per alcuni periodi della promozione (dalla mezzanotte dell’1 giugno, dalle 18:00 dell’1 giugno e dalla mezzanotte dell’8 giugno), può usufruire di un ulteriore risparmio con la promo PayPal Discount:
- 8 euro di conto automatico su un acquisto minimo di 99 euro
- 20 euro di sconto automatico su un acquisto minimo di 199 euro
- 45 euro di sconto automatico su un acquisto minimo di 299 euro
Termini e condizioni della “Promo d’estate” con sconti fino all’80%
AliExpress informa che la promozione Promo d’estate – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
- I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
- I coupon possono essere applicati a tutte le categorie, anche ai prodotti della categoria telefoni cellulari
I migliori processori AMD Ryzen in offerta su AliExpress per la Promo d’Estate
Quelli che trovate a seguire sono alcuni dei modelli di CPU AMD più convenienti che potete trovare attualmente in offerta su AliExpress; per comodità vi segnaliamo il prezzo già scontato, a questo poi dovrete abbinare il coupon, semplicemente in base allo schema riportato poco sopra.
- AMD Ryzen 5 8400F, 6C/12T socket AM5, in offerta a 104,39 euro
- AMD Ryzen 7 7500F, 6C/12T socket AM5, in offerta a 107,70 euro
- AMD Ryzen 5 9600X, 6C/12T socket AM5 in offerta a 156,74 euro
- AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T socket AM5, in offerta a 158,20 euro
- AMD Ryzen 5 5500X3D, 6C/12T socket AM4 in offerta a 160,26 euro
- AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T socket AM5, in offerta a 264,05 euro
- AMD Ryzen 9 9900X, 12C/24T socket AM5, in offerta a 302,24 euro
- AMD Ryzen 9 9950X, 16C/32T socket AM5, in offerta a 364,55 euro
- AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T socket AM5, in offerta a 391,39 euro
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