Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre una nuova e interessante campagna promozionale: chiamata semplicemente Promo d’estate ma caratterizzata da offerte folli, non si tratta del solito “Choice Day” ma di qualcosa che guarda oltre e celebra in anticipo l’arrivo dell’estate.

La nuova promozione sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026 e proporrà un mix tra sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permetteranno di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci dato che potranno essere riscattati sin dal primo minuto della promozione! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e un ulteriore modo per risparmiare.

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AliExpress “Promo d’estate”: tutti i dettagli della promo

Dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, in vista dell’arrivo della stagione estiva, sul portale di AliExpress sarà attiva una interessantissima promozione con cui l’e-commerce cinese punta a celebrare proprio l’arrivo del periodo più caldo dell’anno.

La promozione prevede sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti (computer, smartwatch e tanto altro), anche sui prodotti dei marchi più noti, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TUTTOA3 o ITSS03 o SSIT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOA6 o ITSS06 o SSIT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon TUTTOA12 o ITSS12 o SSIT11 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA35 o ITSS35 o SSIT35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon TUTTOA50 o ITSS50 o SSIT50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon TUTTOA70 o ITSS70 o SSIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 499 euro Coupon TUTTOA110 o ITSS110 o SSIT110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro

È doveroso segnalare che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione e di conseguenza è consigliato riscattarli subito; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, coloro che scelgono di pagare con PayPal per alcuni periodi della promozione (dalla mezzanotte dell’1 giugno, dalle 18:00 dell’1 giugno e dalla mezzanotte dell’8 giugno), potranno usufruire di un ulteriore risparmio con la promo PayPal Discount:

8 euro di conto automatico su un acquisto minimo di 99 euro

su un acquisto minimo di 99 euro 20 euro di sconto automatico su un acquisto minimo di 199 euro

su un acquisto minimo di 199 euro 45 euro di sconto automatico su un acquisto minimo di 299 euro

Termini e condizioni della “Promo d’estate” con sconti fino all’80%

AliExpress informa che la promozione Promo d’estate – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati a tutte le categorie, anche ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Noi saremo in live per proporvi le offerte più interessanti

In occasione di questa super promozione targata AliExpress, noi saremo in diretta sul nostro canale YouTube (a partire dalle 23:30 di domenica 31 maggio) sia per guidarvi tra i vari coupon e i meccanismi di risparmio che per consigliarvi i migliori prodotti in offerta.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.