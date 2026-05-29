In occasione del Computex 2026, Acer ha annunciato due nuovi notebook basati sulle più recenti piattaforme Qualcomm Snapdragon, ampliando ulteriormente la propria offerta di PC Windows on Arm. Da una parte debutta Acer Swift Spin 14 AI, il primo convertibile della serie Swift equipaggiato con processori Snapdragon X2 Elite e Snapdragon X2 Plus, dall’altra arriva Acer Aspire Go 15, primo notebook al mondo annunciato con la nuova piattaforma Snapdragon C destinato alla fascia entry-level.

Le due novità si rivolgono a segmenti differenti ma condividono la stessa filosofia, ovvero garantire maggiore autonomia, elaborazione AI locale e design ottimizzati per la mobilità, sfruttando le nuove architetture Qualcomm dedicate ai PC Windows 11.

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Acer Swift Spin 14 AI: convertibile Copilot+ PC con Snapdragon X2

Il nuovo Acer Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T) rappresenta una delle principali novità del portfolio Acer per il 2026. Si tratta infatti del primo convertibile della famiglia Swift ad adottare la piattaforma Snapdragon X2 Series, con configurazioni basate su Snapdragon X2 Elite oppure Snapdragon X2 Plus.

Il notebook integra una NPU Qualcomm Hexagon fino a 80 TOPS, elemento centrale dell’esperienza Copilot+ PC e delle nuove funzionalità AI locali di Windows 11. Acer punta molto sull’AI multimodale e agentica, promettendo un’esperienza più reattiva nelle attività produttive, creative e collaborative.

Swift Spin 14 AI è caratterizzato anche da una cerniera a 360 gradi che lo rende un convertibile e permette di utilizzare il dispositivo in modalità notebook, tablet, presentazione o tenda; il telaio in alluminio blu cobalto mantiene dimensioni compatte, con uno spessore compreso tra 15,9 e 16,5 mm e un peso di circa 1,34 kg.

Passando al display, siamo di fronte a un pannello IPS touchscreen da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), refresh rate a 120 Hz, copertura 100% sRGB e luminosità di 300 nit. A bordo è presente anche il supporto ad Acer Active Stylus 420 basato su tecnologia Wacom AES 2.0, con 4096 livelli di pressione e rilevamento dell’inclinazione; questa può essere alloggiata direttamente all’interno del notebook e supporta la ricarica rapida (30 secondi per ottenere circa 100 minuti di utilizzo).

Prestazioni AI, autonomia multi-giornaliera e supporto fino a tre monitor 4K

Acer Swift Spin 14 AI è progettato per chi lavora in mobilità e necessita di elevate prestazioni senza rinunciare all’autonomia. Acer dichiara fino a 23 ore di riproduzione video e fino a 16,5 ore di navigazione web grazie alla batteria da 65 WHr e all’efficienza della piattaforma Snapdragon X2.

La GPU Qualcomm Adreno integrata supporta DirectX 12.2 e ray tracing hardware accelerated, mentre le configurazioni arrivano fino a 32 GB di memoria LPDDR5X ed SSD PCIe Gen 4 fino a 1 TB; il notebook supporta inoltre fino a tre monitor esterni 4K e integra ricarica rapida USB-C fino a 100 W.

Sul fronte connettività e funzionalità AI Acer troviamo due porte USB-C compatibili USB4, due porte USB-A 3.2, HDMI 2.1 e jack audio combinato; non mancano WiFi 7, Bluetooth 6.0 e supporto Bluetooth LE Audio.

La webcam IR da 5 MP supporta Windows Hello e le funzioni Acer User Sensing, mentre Acer PurifiedView e Acer PurifiedVoice sfruttano l’Intelligenza Artificiale per migliorare videochiamate e qualità audio; completano la dotazione audio DTS:X Ultra con Snapdragon Sound, AcerSense e tasto programmabile Acer My Key.

Specifiche tecniche Acer Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T)

Processori:

Snapdragon X2 Elite

Snapdragon X2 Plus

NPU Qualcomm Hexagon fino a 80 TOPS

GPU Qualcomm Adreno

Display:

14 pollici IPS touchscreen

WUXGA 1920 x 1200 pixel

120 Hz

100% sRGB

300 nit

Memoria: fino a 32 GB LPDDR5X

Storage: SSD PCIe Gen 4 fino a 1 TB

Fotocamera: IR 5 MP

Audio:

DTS:X Ultra

doppi altoparlante

triplo microfono

Connettività:

WiFi 7

Bluetooth 6.0

Porte:

2x USB-C USB4

2x USB-A 3.2

HDMI 2.1

Batteria:

65 WHr

Peso: 1,34 kg

Certificazione: MIL-STD-810H

Sistema operativo: Windows 11 Home

Acer Aspire Go 15: debutta Snapdragon C sui notebook entry-level

Accanto al modello premium, Acer ha presentato anche Aspire Go 15 (AG15-Q31P), primo notebook annunciato ufficialmente con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon C (ne abbiamo parlato qui). La piattaforma è pensata per notebook economici dedicati a studenti, famiglie e produttività quotidiana, con particolare attenzione ad autonomia, silenziosità e consumi contenuti.

Aspire Go 15 punta infatti a offrire un’esperienza Windows 11 fluida per navigazione web, streaming, attività scolastiche e lavoro leggero. Il notebook integra un display Full HD da 15,6 pollici con rapporto 16:9 e cornici sottili, mentre la dotazione hardware prevede fino a 8 GB di memoria e fino a 512 GB di storage.

Acer sottolinea anche il funzionamento silenzioso del dispositivo, possibile grazie all’efficienza energetica della piattaforma Snapdragon C. Per quanto concerne connettività e attenzione alla sostenibilità, il nuovo laptop doppia USB Type-C full-function, USB Type-A, HDMI 1.4 e jack audio; buona anche la connettività wireless, affidata a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, mentre non mancano AcerSense per la gestione rapida del sistema e tasto Copilot dedicato.

Anche la sostenibilità non passa in secondo piano; Acer infatti utilizza materiali 100% riciclabili per l’imballaggio e componenti in plastica riciclata post-consumo; segnaliamo anche che il notebook è certificato Energy Star e registrato EPEAT.

Specifiche tecniche Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P)

Processore: Qualcomm Snapdragon C

GPU Qualcomm Adreno

Display:

15,6 pollici

Full HD 1920 x 1080 pixel

Memoria: fino a 8 GB

Storage: fino a 512 GB

Webcam: Full HD 1080P

Porte:

2x USB Type-C

USB Type-A

HDMI 1.4

jack audio

Connettività: WiFi 6E e Bluetooth 5.4

Batteria: 53 WHr

Sistema operativo: Windows 11 Home

Disponibilità

Acer Swift Spin 14 AI sarà disponibile nell’area EMEA a partire da ottobre 2026, mentre Acer comunicherà successivamente disponibilità e dettagli commerciali di Aspire Go 15.